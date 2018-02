Diễn viên gạo cội Hàn Quốc thừa nhận việc quấy rối tình dục

(Dân Việt) Dù không hoàn toàn thừa nhận các cáo buộc nhưng Cho Jae Hyun đã đưa ra lời xin lỗi những người bị tổn thương vì mình.

Sau 1 ngày im lặng trước việc bị tố cáo quấy rối tình dục, nam diễn viên gạo cội Cho Jae Hyun đã chính thức đưa ra lời xin lỗi đến các nạn nhân và công chúng cũng như rút lui khỏi các dự án mình tham dự.

Tâm thư Cho Jae Hyun viết gửi đến những người bị tổn thương vì việc làm của ông:

"Tôi là Cho Jae Hyun. Trước tiên, tôi chính là diễn viên được nhắc đến trong tin đồn 'nhân viên em út' - bắt người này quỳ gối và cưỡng hôn. Dù chỉ ở mức độ này nhưng vì (tin đồn) còn có mặt khác với sự thật nên tôi lên tiếng giải thích một chút. Thế nhưng tôi lại phát hiện bài phỏng vấn của một người báo tin với một nghi ngờ khác nữa. Đương nhiên, chỉ với một đoạn phỏng vấn ngắn thì việc để tôi nhớ lại sự việc cũng rất khó khăn. Dù cho sự việc chỉ đến mức đó nhưng có lẽ tôi lại chẳng thể nói ra 'Cái này chính là hại ngầm'. Thêm vào đó, tôi mong rằng sự việc sẽ kết thúc tại đây mà không có thêm những bài báo với nội dung nông cạn có phần phỏng đoán khác với sự thật.

Tôi đã trải qua khoảng thời gian dài suy sét về sự ích kỷ của bản thân. Tôi đã nhất thời muốn né tránh những suy nghĩ vô tri mông muội của quá khứ cùng sự ngạo mạn và hành vi đê tiện để rồi khiên bản thân như một tên quái vật ghê tởm. Tôi xin được thú nhận. Tôi đã sống sai rồi. Tôi đã có nhiều lời nói, hành động sai trái đầy tội lỗi với các đồng nghiệp, nhân viên, hậu bối trong suốt gần 30 năm diễn xuất. Tôi chính là tội nhân. Tôi xin cúi đầu xin lỗi những người bị hại đã bị tôi làm tổn thương. Giờ đây tôi sẽ buông bỏ tất cả. Đây không phải là nghĩ cho bản thân tôi. Cũng không phải là nhất thời né tránh. Tôi thực sự sẽ buông bỏ tất cả. Từ bây giờ tôi sẽ sống khoảng thời gian nhìn lại cuộc đời với tấm lòng mong muốn chuộc lại lỗi lầm của mình với những người bị hại. Tôi thật sự rất xấu hổ và xin lỗi các bạn".

Cho Jae Hyun chính thức đưa ra lời xin lỗi vì hành động của mình và rút khỏi các dự án tham gia

Trước khi đưa ra lời xin lỗi chính thức này, Cho Jae Hyun đã vướng phải 3 cáo buộc về hành vi quấy rối tình dục.

Một nhân viên nữ đã để lại bình luận cho là một nam diễn viên gạo cội họ "Ch" đã có hành vi sàm sỡ vòng một cũng như cưỡng hôn mình. Sau đó, một nữ diễn viên tân binh đã đăng tải lên tài khoản mạng xã hội hình ảnh trang thông tin của ông cùng dòng trạng thái: "Tôi đã chờ tới ngày mà ông sẽ bị huỷ hoại. Nhưng không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Bây giờ mới chỉ là khởi đầu. Vẫn còn nhiều tên khốn nạn còn ngoài đó. Tôi đã quên rất nhiều điều nên chẳng thể nói nhiều được nhưng, đã đến ngày những tên biến thái rác rưởi biến mất đi me too with you".

Mọi việc chưa dừng ở đó khi một nhân viên của đài jTBC lên tiếng tố rằng mình bị Cho Jae Hyun "luồn tay vào áo từ phía sau" và nam diễn viên này còn đưa tiền để cô im lặng trước việc này.

Nam diễn viên Cho Jae Hyun là diễn viên gạo cội của làng phim ảnh Hàn Quốc với hơn 100 bộ phim điện ảnh, truyền hình và nhận được không ít giải thưởng danh giá cho diễn xuất ấn tượng của mình. Những vai diễn trong phim: Bộ tứ lừa đảo, Học đường 2, Tướng quân Gyebaek, Thần mì, Nguỵ chứng Solomon,... và gần đây là Cross của Cho Jae Hyun đã tạo nên một hình ảnh diễn viên thực lực đáng tin cậy trong lòng khán giả.

Đoàn làm phim Cross và các diễn viên chính gặp rắc rối khi Cho Jae Hyun rút khỏi bộ phim

Việc Cho Jae Hyun rút khỏi các dự án ông tham gia cũng đã khiến cho đoàn làm phim Cross chao đảo. Với vai diễn quan trọng trong bộ phim đã đi được nửa quãng đường thì quả thực rất khó cho nhà sản xuất Cross khi biên tập Cho Jae Hyun ra khỏi bộ phim và chỉnh sửa kịch bản một cách hợp lý.

Hiện tại, phía nhà sản xuất bộ phim Cross đã đưa ra thông báo: "Dù Cho Jae Hyun rút khỏi bộ phim nhưng đây lại là khó khăn cho đoàn khi anh ấy rút ngay lập tức. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục mà không gây bất tiện đến bạn xem đài cho đến khi kết thúc".

Ngoài ra, scandal này cũng sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của con gái của Cho Jae Hyun - nữ diễn viên Cho Hye Jung vừa gây ấn tượng với khán giả thông qua vai diễn đáng yêu trong Go Back Couple và Nàng tiên cử tạ.

Sự nghiệp của con gái Cho Jae Hyun - Cho Hye Jung ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng sau scandal của bố