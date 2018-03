Diễn viên sexy nhất xứ vạn đảo hút triệu ánh nhìn khi tung ảnh nude

(Dân Việt) Lovi Poe càng khiến nhiều người tò mò hơn khi là con gái cưng của "ông vua màn bạc Philippines".

Mới đây, Lovi Poe - diễn viên được mệnh danh là sexy nhất Philippines gây sốt cộng đồng khi khoe bức ảnh nude, tắm nắng giữa thiên nhiên.

Ngay sau đó, tờ gmanetwork đã đăng tải loạt ảnh diện bikini rực lửa của con gái "ông vua màn bạc Philippines" - Fernando Poe, Jr.

Giống như người cha quá cố, Poe cũng theo đuổi con đường điện ảnh và trở thành một trong những diễn viên xuất sắc nhất xứ sở vạn đảo.

Diễn viên sinh năm 1989 nổi tiếng với vai diễn Kristal Maisog trong series "Bakekang" và Shiela Real trong "Ang Dalawang Mrs. Real" hợp tác cùng Dingdong Dantes - chồng của mỹ nhân đẹp nhất Philippines, Marian Rivera.

Poe từng nhận được giải nữ diễn viên xuất sắc nhất trong Liên hoan phim độc lập Cinemalaya năm 2010 cho phim "Mayohan". Cùng năm đó, cô cũng nhận được giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất FAMAS cho vai diễn Kath Asero trong "Sagrada Familia".

Lovi hiện là nghệ sĩ độc quyền dưới trướng GMA Network.

Ngoài vai trò diễn viên, Lovi Poe còn là ca sĩ, người mẫu bikini, nội y nổi tiếng.

Poe khoe dáng gợi cảm trong một chương trình biểu diễn.

Vài năm trở lại đây, cô còn tích cực hoạt động trong các chương trình truyền hình thực tế.

Một vài bộ phim ấn tượng gần đây như: "Woke Up Like This", "The Significant Other", "Shake, Rattle & Roll XV", "Tadhana", "Karelasyon"...

Cận cảnh nhan sắc nóng bỏng của con gái ông vua màn bạc Philippines.