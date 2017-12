Diễn viên trẻ Thiên Lộc bị xe container cán tử vong

(Dân Việt) Trước sự ra đi của nam diễn viên xấu số, người bạn đồng nghiệp Huỳnh Lập không khỏi xót xa.

Diễn viên Thiên Lộc tử vong vì tai nạn giao thông

Mới đây trên mạng xã hội Facebook, một số nghệ sĩ phía Nam bất ngờ chia sẻ tin buồn về sự ra đi của nam diễn viên trẻ Thiên Lộc. Theo đó, vào tối 26.12, anh gặp tai nạn khi di chuyển trên đường từ TP. HCM về Bình Dương bằng xe máy. Về phía cảnh sát giao thông thị xã Dĩ An, Bình Dương, cho biết nguyên nhân gây ra tai nạn khiến Thiên Lộc tử vong là do thắng gấp để tránh vũng nước trên đường nhưng không may ngã xuống đường bị xe container phía sau cán qua người.

Trước sự ra đi của nam diễn viên xấu số, người bạn đồng nghiệp Huỳnh Lập không khỏi xót xa: "Tao trách mày, trách mày chạy xe không cẩn thận, trách mày sao mà ra đi đột ngột vậy. Bởi tao sợ lắm, không phải sợ cái chết, mà sợ sự thiếu vắng và chia ly. Thôi thì chuyện gì đến cũng đã đến rồi. Hy vọng mày được yên nghỉ, gia đình mày sớm lấy lại cân bằng trong tinh thần và cuộc sống. An yên nhé Toản".

Hình ảnh của Thiên Lộc trong vở kịch tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu điện ảnh.

Trong khi đó nghệ sĩ hài Hoài Linh bày tỏ sự thương tiếc đàn em: "Tai nạn giao thông luôn là nỗi ám ảnh đối với mọi người, sự bất cẩn hoặc vô tình không làm chủ tốc độ đã dẫn đến những sự việc thương tâm. Thiên Lộc ra đi để lại nỗi đau buồn cho gia đình, thầy cô và bạn bè. Đồng thời cũng để lại bài học quý giá cho những ai tham gia giao thông, cần điều khiển xe gắn máy với tốc độ vừa phải, thận trọng hơn khi tham gia giao thông để bảo vệ tính mạng và không làm tổn thương dẫn đến tử vong đáng tiếc"

Sau khi được đưa khỏi hiện trường linh cữu nam diễn viên trẻ sẽ được đưa vào chùa Pháp Thường xã Phú Đông, ở Long Thành, Đồng Nai và sau đó đưa đi hỏa táng.

Cư dân mạng tối qua xôn xao trước cái chết thương tâm của nam diễn viên điển trai Thiên Lộc.

Thiên Lộc tên thật là Nguyễn Văn Toản sinh năm 1993 tại Vũng Tàu. Anh tốt nghiệp khóa K37, trường Đại học sân khấu điện ảnh TP.HCM. Nhờ chất giọng trầm ấm, Thiên Lộc từng có thời gian làm phát thanh viên tại đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Vũng Tàu. Dù rất yêu nghề nhưng thời gian qua Thiên Lộc lại chưa có nhiều cơ hội diễn xuất mà phải làm nhiều việc như phát thanh viên, quản lý nhà hàng...

Ngoài ra, Thiên Lộc còn tham gia ca hát, biểu diễn văn nghệ tại các chương trình thiện nguyện. Trước khi qua đời một tiếng, anh viết dòng trạng thái trên trang cá nhân: "Có bao giờ ai nghĩ về tôi? Chỉ có tôi là nhớ đơn phương thôi".