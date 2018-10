Dính vào vụ kiện xuyên quốc gia nghiêm trọng, Noo Phước Thịnh nói gì?

Theo thông tin từ Vietnamnet, lá đơn của nhạc sĩ Zack Hemsey (nguyên đơn) gửi Toà án Nhân dân TP.HCM khởi kiện ông Nguyễn Phước Thịnh (ca sĩ Noo Phước Thịnh - bị đơn) vì vi phạm bản quyền. Nguyên đơn, nhạc sĩ Zack Hemsey cho biết, ông là chủ sở hữu tác phẩm/ bản ghi âm The Way có nguồn gốc và được công bố lần đầu tiên tại Mỹ, căn cứ vào các quy định pháp luật: Toàn quyền tác giả, và quyền liên quan đối với tác phẩm của mình: Công ước Bern mà Việt Nam và Hoa Kỳ đều là thành viên; Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về thiết lập quan hệ quyền tác giả năm 1997; Hiệp định thương mại Việt Nam và Hoa Kỳ năm 2000 và Pháp luật Việt Nam về quyền tác giả mà tiêu biểu là Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn. Nguyên đơn, nhạc sĩ Zack Hemsey viết, tháng 10.2017, ông phát hiện ca sĩ Noo Phước Thịnh chia sẻ trực tuyến MV có tên Chạm kẽ tim anh một chút thôi.MV này nhanh chóng đạt mức 30 triệu view trên YouTube. Trong phân cảnh từ khoảng phút 6:05 đến 7:30 của MV Chạm khẽ tim anh một chút thôi, ca sĩ Noo Phước Thịnh đã cắt xén, sử dụng tác phẩm The Way đang được bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan của nhạc sĩ Zack Hemsey để làm nhạc nền cho phân cảnh tai nạn xe hơi của các diễn viên. Nhạc sĩ Zack Hemsey khẳng định rằng việc sử dụng tác phẩm này hoàn toàn không có sự cho phép của ông. Do đó hành vi này đã ảnh hưởng tiêu cực và trực tiếp tới sự toàn vẹn của tác phẩm cũng như độc quyền cho phép người khác khả năng thương mại tác phẩm. Vì vậy, theo Điều 28 và 35 Luật Sở hữu trí tuệ, hành vi của ca sĩ Noo Phước Thịnh đã cấu thành hành vi xâm phạm bản quyền tác giả/quyền liên quan đang được bảo hộ của nhạc sĩ Zack Hemsey. Nhạc sĩ Zack Hemsey yêu cầu Noo Phước Thịnh chấm dứt ngay và xóa vĩnh viễn MV Chạm khẽ tim anh một chút thôi có sử dụng tác phẩm/ bản ghi âm The Way khỏi tất cả các phương tiện lưu trữ, các trang mạng và bất kỳ phương tiện nào mà công chúng có thể tiếp cận; Bồi thường thiệt hại về vật chất 500 triệu đồng; Bồi thường thiệt hại tinh thần 50 triệu đồng; thanh toán chi phí thuê luật sư 300 triệu đồng; công khai xin lỗi nhạc sĩ Zack Hemsey trên báo điện tử VnExpress.net và trên ít nhất ½ trang giấy ba kỳ liên tiếp của Báo Tuổi trẻ về các hành vi vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan.