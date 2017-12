DJ King Lady mất hai tiếng đồng hồ đóng cảnh nóng trong MV của Hương Tràm

(Dân Việt) Lần đầu tham gia đóng MV và thực hiện các cảnh quay táo bạo, King Lady và bạn diễn nhỏ tuổi gặp nhiều khó khăn, phải mất nhiều giờ ghi hình mới hoàn thành.

Sau hit Em gái mưa, mới đây, Hương Tràm gây chú ý khi tung ca khúc theo dòng nhạc dance I want you now. Trong MV mới, ca sĩ SN 1995 trút bỏ hình tượng nữ tính, thay vào đó là vẻ đẹp sexy hoang dại cùng hàng loạt cảnh nóng táo bạo. Theo đó, hai diễn viên đảm nhận các cảnh nóng trong MV Hương Tràm là Gi A Nguyễn và DJ King Lady.

Hai giờ đồng hồ đóng cảnh nóng

Về cơ duyên tham gia trong MV của Hương Tràm, King Lady (Phạm Thị Thu Hiền, SN 1993) cho biết cô và nữ ca sĩ từng hợp tác chung trong nhiều sản phẩm âm nhạc và cùng tham gia chương trình The remix 2016, giành giải nhất. "Đây là lần đầu tiên tôi đóng cảnh nóng. Vốn theo đuổi hình ảnh gợi cảm nên có thể Hương Tràm nghĩ tôi hợp với các cảnh quay mát mẻ. Dù có hơi bất ngờ khi nhận lời mời nhưng tôi vẫn đồng ý tham gia để trải nghiệm bản thân" - nữ DJ bày tỏ.

King Lady vào vai cuớp người yêu của Hương Tràm. Bạn trai Hương Tràm trong MV là con lai ngoại quốc tên Gi A Nguyễn. Xuất hiện trên màn ảnh chớp nhoáng trong vài giây song nữ DJ và bạn diễn phải mất hơn hai tiếng đồng hồ, quay nhiều lần trong hậu trường.

"Cả hai lần đầu gặp và đóng MV nên khá ngại. Diễn viên nam lại nhỏ hơi tôi 2 tuổi nên tôi xem như em trai. Các cảnh nóng như ôm, hôm nhau... em ấy không dám làm. Lúc sau được ê-kíp hướng dẫn nhưng em ấy cũng khá vụng về khiến tâm lý tôi ảnh hưởng theo. Tôi và em phải trao đổi với đạo diễn một lúc để có thể hiểu tâm lý nhân vật, hoàn thành sớm các cảnh quay" - King Lady kể.

Cảnh nóng trong MV Hương Tràm do King Lady và Gi A Nguyễn đóng. Xuất hiện trong vài giây nhưng cả hai phải mất hơn hai tiếng đồng hồ trong hậu trường làm việc. Ảnh chụp màn hình.

Trong hậu trường đóng MV, King Lady cho biết có khá nhiều người của ê-kíp đứng xung quanh vì phải sử dụng 2 góc máy.Dù chưa có nhiều kinh nghiệm ghi hình nên cả hai phải tập thích nghi dần và bỏ qua cảm giác e ngại.

Sau hơn hai tiếng đồng hồ quay vất vả, King Lady và Gi A Nguyễn thở phào nhẹ nhõm. "Chúng tôi chào tạm biệt và về nhà nghỉ ngơi để nhường lại các cảnh quay cho nhân vật chính Hương Tràm" - cô nói.

Cảm xúc khi lần đầu đóng MV và thực hiện các cảnh quay táo bạo, King Lady hài hước: "Trước đây xem phim tôi cứ nghĩ đóng dễ và nhanh lắm. Tuy nhiên, có mặt ở hậu trường mời biết diễn viên và ê-kíp vất vả và tâm huyết với đứa con tinh thần của mình thế nào. Dù hơi cực nhưng tôi nghĩ bản thân đã có một trải nghiệm đáng nhớ. Vui và mắc cười lắm".

"Tôi là gái ngoan"

King Lady sinh ra và lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả, bố làm công nhân, mẹ nội trợ. Khi theo học năm 3 tại đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM, cô gái 19 tuổi bỏ ngang và quyết định đến với nghề DJ, dù vấp phải sự phản đối từ gia đình. Thời gian đầu, bố mẹ cô cho rằng DJ là sở thích, nghề thực thụ. Theo họ, môi trường làm việc của nghề này nhiều cạm bẫy và nguy hiểm.

"Mọi người nghĩ tôi sẽ không đi tới đâu, ít nhất 4-5 năm sau mới vào làm ở các club, bar lớn được. Tuy nhiên, tôi vẫn quyết định theo đuổi đến cùng niềm đam mê" - cô chia sẻ.

DJ King Lady quen thuộc với phong cách nóng bỏng. Ảnh NVCC.

Thời gian đầu vào nghề, King Lady từng bị những DJ khác phá giá, đi show lấy cát-xê thấp hơn một nửa, khiến cô mất nhiều buổi diễn. "Lúc đó, tôi cũng mới làm DJ nhưng không dám phá giá như vậy, vì bản thân luôn tôn trọng nghề và đánh giá cao sự lao động chân chính" - cô bày tỏ.

Về chuyên môn, cô định hướng bản thân theo dòng nhạc Electro EDM. Tiền cát-xê dành dụm được, cô mua thiết bị để hỗ trợ cho công việc.

Gợi cảm và nóng bỏng là phong cách King Lady đang theo đuổi. Nữ DJ 9X cho biết, cô luôn biết cách từ chối khéo léo những lời mời. "Khi đi làm ở bar, club... tôi cũng bị khách ép uống bia, rượu, nhưng đều từ chối khéo léo hoặc chỉ nhấp môi. Bản thân cũng bị dị ứng với chất cồn, nên tôi thường né tránh bằng cách trò chuyện với khách. Ngoài ra, khi diễn xong thì tôi về nhà ngay nên chưa từng gặp một trường hợp gạ gẫm".

Đặc thù của nghề DJ là thường về nhà rất muộn, gia đình cô cũng không đồng ý và tin tưởng cho con gái làm đêm khuya. "Ban đầu, tôi không phản đối ngay lại bố mẹ mà chỉ chứng minh cho họ thấy là tôi làm được và có nhiều cơ hội để đi xa hơn trong nghề nghiệp. Đồng thời, mỗi lần đi diễn, bố mẹ có chờ cửa và nắm được thời gian của tôi" - King Lady chia sẻ.

Nữ DJ Sài thành khẳng định cô là gái ngoan. Ảnh NVCC.

Khi được hỏi, có nhiều thông tin cho rằng, theo nghề DJ thì làm gái ngoan cực khó, 9X thẳng thắn nói: "Theo tôi đó là tùy người và tính cách của họ. Tôi làm DJ vì đam mê, muốn chơi nhạc cho mọi người chứ không phải dùng nghề để để kiếm thêm những cơ hội khác. Nếu một DJ giỏi thì có ngoan hay hư mọi người vẫn đến xem người đó diễn. Về riêng cá nhân, tôi khẳng định, bản thân là gái cực kỳ ngoan".

Làm việc trong môi trường bar, club, ăn mặc sexy, bị sàm sỡ, ngã giá hay có những hành động nhạy cảm là điều khó tránh khỏi. Để giữ mình, mỗi lần có show diễn trong hoặc ngoài nước, cô sẽ đi cùng với nam quản lý. Cô trích phần trăm cát-xê cho quản lý và người này có nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho DJ, đồng thời giữ đúng giờ giấc để cô có thể làm việc hiệu quả.

King Lady từng lọt vào top 100 DJ nữ hàng đầu thế giới 2014 do trang web nổi tiếng Thefdjlist.com công bố. Vào dịp cuối năm, nữ DJ tham gia sự kiện đếm ngược chào năm mới tại Đà Nẵng và lưu diễn ở New Zealand, Myanmar.

MV I want you now - Hương Tràm.