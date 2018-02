Đời thực của dàn diễn viên "Thượng đế cũng phải cười"

(Dân Việt) "Thượng đế cũng phải cười" là một trong những tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất thập niên 80 của thế kỷ trước.

Nǃxau ǂToma

Nǃxau ǂToma hay còn gọi Gcao Tekene Coma là một nông dân và diễn viên "bán chuyên" của Namibia nổi tiếng nhờ vai trò trong bộ phim Thượng đế cũng phải cười năm 1980, cùng với những phần tiếp theo. Trong phim, ông vào vai anh chàng thổ dân ngờ nghệch Kalahari San (Bushman) Xixo .

Pha lái xe chẳng giống ai của N'xau trong Thượng đế cũng phải cười.

N'xau là một thành viên của bộ lạc San, cũng giống như nhiều thổ dân châu Phi khác, ông nói lưu loát ngôn ngữ Juǀʼhoan, Otjiherero và Tswana. N'xau không biết chính xác tuổi của mình. Thậm chí, trước khi đóng bộ phim kinh điển này, ông cũng mới chỉ được nhìn "tận mắt" ba người da trắng sau khi được vào vai và hầu như không có một chút hiểu biết gì về cuộc sống hiện đại.

Do đến từ một nền văn hoá mà những thứ vật chất như tiền có thể sử dụng để giao dịch nên N'xau đã vứt 300 USD tiền cát-xê đầu tiên mà mình kiếm được. Tuy nhiên, sau này ông đã kiếm được hơn 80.000 USD nhờ việc đóng phim. Với số tiền này, N'xau đã sử dụng nó để xây dựng một ngôi nhà bằng gạch với nước máy và điện cho gia đình ông.

Sau khi sự nghiệp điện ảnh kết thúc, N'xau trở lại Namibia, nơi ông trồng ngô, bí ngô, đậu và chăn nuôi gia súc. Vào tháng 7.2003, người ta tìm thấy thi thể N'xau khi ông đang đi săn bắn gà Guinea. "Diễn viên nổi tiếng nhất Namibia" này qua đời do bệnh lao đa kháng thuốc.

Sandra Prinsloo

Sandra Prinsloo (sinh ngày 15.9.1947), còn được gọi Sandra Prinzlow, là một nữ diễn viên Nam Phi nổi tiếng quốc tế với vai diễn Kate Thompson trong bộ phim Thượng đế cũng phải cười năm 1980. Prinsloo cũng đã xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình, phim ảnh và sân khấu của Nam Phi.

Khi còn nhỏ, Sandra chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành một diễn viên. Cô có sở thích học tập và từng tự định hướng cho bản thân bằng sự nghiệp học vấn. Tuy nhiên, sau một lần đóng phim cho trường đại học Pretoria, cuộc đời diễn xuất đã vẫy gọi cô.

Prinsloo có vẻ đẹp thiên thần trong phim.

Năm 1985, Prinsloo và nam diễn viên John Kani đã gây ra một cơn chấn động cho khán giả Nam Phi khi biểu diễn vở Miss Julie vào tháng 8 của Strindberg. Trong vai diễn, Prinsloo đóng vai một phụ nữ da trắng quyến rũ đã hôn một người đàn ông da đen, đây là lần đầu tiên trong lịch sử sân khấu dưới chế độ Apartheid.

Sau vai diễn này, Prinsloo đã nhận được hàng loạt bức thư khiêu dâm. Không những thế, cô và bạn diễn còn bị dọa giết bởi những kẻ cực đoan.

Ngoài vai trò nổi tiếng của mình trong Thượng đế cũng phải cười, Prinsloo đã có những vai chính trong phim Target of a Assassin (1979), Quest for Love (1988), Die Prince van Pretoria (1992), Soweto Green (1995), 'Paw Paw fir My Darling (2015), Twee Grade van Moord (2016).

Marius Weyers

Marius Weyers (sinh ngày 3.2.1945 tại Johannesburg) là một diễn viên Nam Phi. Ông sống với vợ Yvette, ở Rooi-Els, Western Cape. Marius đã nhận được sự chú ý của quốc tế khi đóng vai Andrew Steyn, một nhà khoa học hậu đậu trong bộ phim Thượng đế cũng phải cười (1980).

Marius hậu đậu khiến khán giả cười ngây ngất.

Tuy nhiên, hàng loạt những vai diễn sau này của Marius đều không giúp ông vượt qua nổi cái bóng của siêu phẩm 1980. Mãi đến năm 2006, Marius Weyers mới được công chúng chú ý trở lại với vai diễn Rudolf Van de Kaap, tay buôn kim cương phi pháp trong bộ phim Blood Diamond cùng ngôi sao Leonardo DiCaprio.

Đỉnh cao của kéo xe.

Lena Farugia

Lena Farugia sinh ra và lớn lên ở New York. Cô học tại Đại học Thomas Moore, Fordham và Đại học Columbia. Lena bắt đầu sự nghiệp của mình tại New York, sau đó kết hôn với nhà làm phim Nam Phi và chuyển đến Nam Phi, nơi cô đã có một sự nghiệp chuyên nghiệp như một nữ diễn viên, nhà văn, đạo diễn và nhà sản xuất cho các dự án phim và truyền hình.

Lena Farugia trong Thượng đế cũng phải cười 2.

Các vai đáng nhớ bao gồm: Dr. Ann Taylor trong phim The Gods Must Be Crazy II_ (1989) (đạo diễn Jamie Uys), và Elizabeth Carter trong The Sandgrass People (đạo diễn Koos Roets);