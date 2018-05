Đời tư ít biết của 7 mỹ nhân vào vai Quan Âm Bồ Tát

(Dân Việt) Mọi người đều biết đến vai diễn kinh điển Quan Âm Bồ tát của Tả Đại Phân trong "Tây Du Ký 1986". Thế nhưng ít ai biết bà chính là tri kỷ của Chủ tịch Mao Trạch Đông.

Triệu Nhã Chi "Quan thế âm" 1985

Triệu Nhã Chi sinh năm 1954, là một trong những tên tuổi đình đám xứ Đài thập niên 80-90 của thế kỷ trước. Đoạt giải Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1973, Triệu Nhã Chi thu hút người nhìn bởi vẻ đẹp sang trọng, quý phái. Bà được biết đến với các vai diễn trong phim Thanh Xà Bạch Xà, Lửa thiêu cung A Phòng, Quan Thế Âm... và được mệnh danh là "Người đẹp cổ trang".

Vai Quan Âm Bồ Tát của Triệu Nhã Chi trong bộ phim Quan Thế Âm (1985).

Trong bộ phim truyền hình “Quan Thế Âm” 1985 do Hong Kong sản xuất, Triệu Nhã Chi vào vai chính Quan Âm Bồ Tát. Tác phẩm gây tiếng vang lớn sau khi lên sóng và đoạt giải vàng tại Liên hoan phim quốc tế New York (Mỹ) năm 1986. Quan Âm Bồ Tát của Triệu Nhã Chi thường được đánh giá là Phật Bà đẹp thuần khiết trên màn ảnh.

Năm 1975, Triệu Nhã Chi kết hôn với bác sĩ Huỳnh Hán Vỹ, và có 2 người con, nhưng cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nên họ ly hôn sau 7 năm chung sống. Năm 1985, Triệu Nhã Chi lên xe hoa với bạn diễn Hoàng Cẩm Sâm. Cặp đôi có 3 người con trai.

Triệu Nhã Chi cùng chồng Hoàng Cẩm Sâm. Dù đã 64 tuổi nhưng Triệu Nhã Chi vẫn gây ấn tượng bởi sự trẻ trung, gương mặt cân đối và gu thời trang sang trọng, quý phái.

Sau đó, bà không nhận lời mời đóng phim mà chỉ nhận các hợp đồng quảng cáo, đại diện thương hiệu. Hiện tại đã 64 tuổi nhưng Triệu Nhã Chi vẫn gây ấn tượng bởi sự trẻ trung, gương mặt cân đối và gu thời trang sang trọng, quý phái.

Tả Đại Phân "Tây du ký" 1986

Vai diễn Quan Âm Bồ Tát của Tả Đại Phân trong bộ phim Tây Du Ký 1986 được coi là kinh điển khó ai có thể vượt qua được. Gương mặt phúc hậu, giọng nói nhẹ nhàng, Tả Đại Phân được báo chí Trung Quốc ví von là "Bồ Tát hiển linh".

Vai diễn Quan Âm Bồ Tát của Tạ Đại Phân trong Tây Du Ký 1986 được đánh giá thuộc hàng kinh điển.

Tả Đại Phân sinh năm 1943 tại Hồ Nam. Đam mê nghệ thuật từ nhỏ, năm 13 Tả Đại Phân trở thành diễn viên nhí của đoàn kịch Hồ Nam. Mặc dù bị nhiều người phản đối vai Quan Âm Bồ tát của bà vì cho rằng Tả Đại Phân không nổi tiếng, cũng đã quá nhiều tuổi nhưng Dương Khiết nhất quyết tranh cãi để bà được đóng vai diễn này.

Tả Đại Phân cũng được biết là một trong những tri kỷ của Chủ tịch Mao Trạch Đông. Đời tư của bà vì thế cũng luôn là điều bí ẩn.

Tả Đại Phân chính là tri kỷ của Chủ tịch Mao Trạch Đông.

Tả Đại Phân từng đảm nhận chức Phó chủ tịch hiệp hội kịch Hồ Nam, ủy viên Hội nghị Hiệp thương chính trị Hồ Nam, Phó chủ tịch Hội thanh niên tỉnh Hồ Nam.

Hiện tại, bà ở ẩn tại quê nhà và sống giản dị. Mới đây bà xuất hiện hội ngộ cùng dàn diễn viên phim "Tây du ký" 1986 tại chương trình Vương bài đối vương bài khiến khán giả vô cùng thích thú.

Mai Diễm Phương trong "Tế công" 1993

Mai Diễm Phương sinh năm 1963, là ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng của Hong Kong. Cô được mệnh danh là "Madona của Châu Á" hay "Bách biến thiên hậu". Trong phim "Tế Công" 1993 do Châu Tinh Trì đóng chính, Mai Diễm Phương được mời vào vai Quan Âm Bồ Tát. Hình tượng Phật Bà đoan trang, có phần kiêu sa của cô để lại cho khán giả ấn tượng sâu sắc.

Là người tài sắc vẹn toàn nhưng Mai Diễm Phương chịu số phận hồng nhan đoản mệnh.

Ở Hong Kong và cả Trung Quốc, Mai Diễm Phương luôn được mọi người quý trọng và tôn vinh là đàn chị của làng giải trí. Nữ diễn viên góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Yên Chi Khấu, Anh hùng bản sắc, Tân Thần điêu hiệp lữ, Đông Phương tam hiệp, Kim chi ngọc diệp,…

Trong phim "Tế Công" 1993 do Châu Tinh Trì đóng chính, Mai Diễm Phương được mời vào vai Quan Âm Bồ Tát.

Là người tài sắc vẹn toàn, nhưng nữ diễn viên lại mang kiếp "hồng nhan đoản mệnh". Thành danh 20 năm, sống cuộc sống an nhàn thoải mái chưa được bao lâu thì cô phát hiện mình bị ung thư. Cuối năm 2003, cô vĩnh viễn ra đi khiến người thân, bạn bè và người hâm mộ vô cùng tiếc nuối. Khi Mai Diễm Phương qua đời, cô mới 40 tuổi, vẫn đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp nhưng không có chồng con.

Trịnh Tú Văn "The Monkey King: Quest for the Sutra" (2002)

Bộ phim "The Monkey King: Quest for the Sutra" (2002) có vai Bồ Tát do Trịnh Tú Văn đảm nhận. Thời điểm đóng vai này, Trịnh Tú Văn đang là một ca sĩ cực kỳ nổi tiếng trong nước và tại các quốc gia ở châu Á. Vai diễn Quan Âm của cô cũng vì vậy mà được được biệt quan tâm về trang phục. Khán giả đánh giá tạo hình của cô trông mới lạ và khác hẳn với nhân vật truyền thống trước đây.

Trịnh Tú Văn đảm nhận vai Bồ Tát trong "The Monkey King: Quest for the Sutra" (2002).

Cô được coi là "Nữ hoàng Cantopop". Không chỉ thành công ở lĩnh vực ca hát, các bộ phim có cô tham gia đều gây sốt như Needing you, Wu Yen, Love on a Diet, Marry a Rich Man, My Left Eye Sees Ghosts,…

Năm 2013, cô kết hôn bí mật cùng bạn trai, ca sĩ Hứa Chí An tại Bali sau 22 năm hẹn hò và không ít lần tan hợp hợp tan.

Trịnh Tú Văn kết hôn bí mật cùng bạn trai Hứa Chí An sau 22 năm hẹn hò.

Cặp đôi "kim đồng ngọc nữ" nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ. Diva Hong Kong từng chia sẻ rất sợ kết hôn do có quá nhiều bạn bè đã thất bại trong hôn nhân. Thế nên Hứa Chí An phải cầu hôn đến lần thứ 7 mới nhận được cái gật đầu của cô.

Trần Xung sinh năm 1961 và bắt đầu đóng phim từ năm 4 tuổi. Cô đạt giải Bách Hoa cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất khi mới 18 tuổi.

Trần Xung là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng Trung Quốc có sức ảnh hưởng ở kinh đô điện ảnh thế giới Hollywood.

Sự nghiệp đang trên đà phát triển thì Trần Xung quyết định đi tìm thử thách mới và tấn công Hollywood sau thành công của bộ phim Hoàng đế cuối cùng. Cô đã chia sẻ rằng quyết định sang Hollywood vì cuộc hôn nhân đổ vỡ. Trần Xung quyết định tự viết kịch bản và trở thành nhà sản xuất phim có tên tuổi. Cô cũng tự hào cho biết chưa bao giờ phải thực hiện "quy tắc ngầm" hay “lên giường” để đổi vai diễn.

Trần Xung đóng vai Quan Âm trong Tân Tây du ký 2009.

3 năm sau hôn nhân tan vỡ, cô gặp gỡ và kết hôn cùng một bác sỹ người Mỹ gốc Hoa, họ có hai con gái xinh xắn. Cô thừa nhận tham gia vai Quan Âm trong "Tân Tây Du Ký" (2009) phiên bản Chiết Giang do đạo diễn Trình Lực Đống dựng lại vì con gái muốn được thấy mẹ trong một câu chuyện thần thoại. Vai diễn của Trần Xung được đánh giá là Quan Âm Bồ Tát đời thường và bình dị nhất.

Cô là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng Trung Quốc có sức ảnh hưởng ở kinh đô điện ảnh thế giới Hollywood.

Lưu Đào "Tân Tây du ký" 2011

Nữ diễn viên sinh năm 1978 hiện tại là một trong những tên tuổi hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ. Cô được biết đến qua các bộ phim Thiên long bát bộ, Bạch Xà truyện, Bảng Phong Thần, Lang Nha Bảng,...

Sau 17 năm tham gia làng giải trí và theo nghiệp diễn xuất đến nay, Lưu Đào đã từng kinh qua hàng loạt vai diễn lớn nhỏ, trong đó phải kể đến cả vai Quan Âm Bồ Tát trong phim “Tây du ký” của Trương Kỷ Trung dựng lại năm 2011. Nhân vật của cô được đạo diễn Trương Kỷ Trung và nhiều khán giả đánh giá là Quan Âm đẹp nhất trong lịch sử.

Lưu Đào đảm nhận vai Bồ Tát trong Tân tây du ký 2011.

Lưu Đào kết hôn cùng Vương Kha sau 20 ngày quen biết và khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp khiến cô chịu không ít tai tiếng rằng "hám tiền hám của". Thế nhưng mặc kệ lời đồn, họ sống vô cùng hạnh phúc. Không lâu sau, Vương Kha gặp khó khăn đến mức phá sản, người hâm mộ lo lắng cho Lưu Đào, thế nhưng cô vẫn quyết định chấp nhận ở bên cạnh sát cánh cùng chồng.

Hiện tại cô sống hạnh phúc cùng chồng và hai con.

Cô quay trở lại showbiz, tích cực làm việc, một năm nhận tới 18 bộ phim để trả nợ cho chồng. giúp chồng trả nợ. Cô được làng giải trí cũng như người hâm mộ khen ngợi là "người vợ tào khang". Hiện tại cô sống hạnh phúc cùng chồng và hai con.

Lâm Tâm Như trong "Ma tổ" 2012

Trong phim truyền hình “Ma Tổ” ra mắt hồi năm 2012, việc Lâm Tâm Như vào vai Quan Âm Bồ Tát đã khiến khán giả bất ngờ. Cô nhận được khá nhiều đánh giá tích cực từ công chúng bởi cô có vẻ đẹp dịu dàng, thánh thiện, thoát tục và hợp vai thần tiên. Lâm Tâm Như từng chia sẻ rằng cô đã quyết ăn chay trong suốt thời gian quay phim khi đóng vai Phật Bà Quan Âm trong tác phẩm này.

Lâm Tâm Như là một trong những mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí Đài Loan.

Lâm Tâm Như sinh năm 1976, là một trong những cái tên bảo chứng của làng giải trí Đài Loan. Được biết đến từ vai diễn Hạ Tử Vy trong Hoàn Châu cách cách, Lâm Tâm Như vụt sáng trở thành ngôi sao sáng. Đôi mắt tròn, trong veo, ngây thơ cùng vẻ đẹp mong manh của cô được tôn vinh là nữ thần nhan sắc. Sau Hoàn Châu cách cách, Lâm Tâm Như tham gia một loạt phim truyền hình nổi tiếng như Lộc đỉnh ký, Tân dòng sông ly biệt, Tân bảng phong thần, Mỹ nhân tâm kế,...

Với vai Quan Âm Bồ Tát trong phim Ma tổ, cô nhận được nhiều lời khen và ủng hộ của khán giả.

Ngoài vai trò là diễn viên, Lâm Tâm Như còn được biết đến với vai trò nhà sản xuất. Tác phẩm đầu tay Khuynh thế hoàng phi nhận được nhiều sự yêu mến và ủng hộ của khán giả. Ngoài ra cô còn đầu tư sản xuất nhiều tác phẩm truyền hình và điện ảnh ăn khách như Tỷ tỷ tiến lên, Họa bì yêu bất hối, Tú Lệ giang sơn chi trường ca hành, 16 mùa hạ, Ma cung mị ảnh, Ma luân,..

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa là đôi kim đồng ngọc nữ được nhiều người yêu mến.

Cô kết hôn cùng bạn thân Hoắc Kiến Hoa và đã có một con gái. Sau hôn nhân, cô gặp không ít thị phi. Cô bị dân mạng chỉ trích là đạo đức giả, ép Hoắc Kiến Hoa kết hôn hay bị đồng nghiệp Châu Kiệt tố cáo chuyện cũ khi đóng chung Hoàn Châu cách cách... Thế nhưng cô đều kiên cường vượt qua mọi scandal, bảo vệ con gái và gia đình của mình. Cô chia sẻ rằng cuộc sống hôn nhân của mình đều ổn, hai vợ chồng rất hiểu ý nhau và chồng cô Hoắc Kiến Hoa vô cùng yêu thương và chăm sóc cô cùng con gái Cá Heo Nhỏ.

Mới đây, Mỹ nhân Đài Loan được vinh danh tại Lễ trao giải Hoa Đỉnh lần thứ 23 với giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc. Ở tuổi 42, Lâm Tâm Như được khen là mỹ nhân trẻ mãi không già, cô vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật.