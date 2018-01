Festival 20 năm Làn sóng xanh vắng khán giả, nghệ sỹ danh tiếng vắng mặt

Kết quả giải thưởng Làn sáng xanh 2017 Top 5 ca sĩ được yêu thích – Bảng Vàng (theo thứ tự ngẫu nhiên) : 1. Đàm Vĩnh Hưng 2. Thu Minh 3. Hồ Ngọc Hà 4. Hà Anh Tuấn 5. Lệ Quyên Top 5 ca sĩ được yêu thích – Bảng Top Hit (theo thứ tự ngẫu nhiên) : 1. Noo Phước Thịnh 2. Hương Tràm 3. Sơn Tùng 4. Tóc Tiên 5. Soobin Hoàng Sơn Top 10 bài hát (nhạc sĩ) được yêu thích nhất (theo thứ tự ngẫu nhiên) : 1. Lạc trôi – Sơn Tùng MTP 2. Em gái mưa – Vương Quốc Tuân 3. Ghen – Khắc Hưng 4. Có em chờ - Kai Đinh 5. Điều anh biết – Chi Dân 6. Xin đừng lặng im – Dương Khắc Linh & Shin Hồng Vịnh 7. Chạm khẽ tim anh một chút thôi – Tăng Nhật Tuệ 8. Yêu 5 - Rhymastic 9. Yêu là tha thứ - Nguyễn Phúc Thiện 10. Mình là gì của nhau – Nguyễn Phúc Thạch (Only C) Gương mặt triển vọng: Erik và Hoà Minzy. Single của năm: Lạc trôi (Sơn Tùng). Bài hát hiện tượng: Em gái mưa (Hương Tràm) Giải thưởng đặc biệt dự án trong năm: See Sing Share – Hà Anh Tuấn