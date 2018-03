Gia tài phim bom tấn của tài tử Hàn Quốc vướng bê bối tình dục

(Dân Việt) Sở hữu 7 bộ phim có hơn 10 triệu lượt xem, tài tử này được công chúng đặc biệt yêu thích trước khi scandal tình dục nổ ra

Oh Dal Soo bị cáo buộc quấy rối và bạo lực tình dục

Nam diễn viên Oh Dal Soo được công chúng xứ kim chi ưu ái gọi bằng biệt danh "ông tiên 10 triệu" nhờ vào sự may mắn của ông khi sở hữu đến tận 7 tác phẩm đạt trên 10 triệu lượt vé trên tổng 14 tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc vượt qua được mốc này.

Scandal quấy rối tình dục của Oh Dal Soo đã một bước đưa ông từ đỉnh cao danh vọng được công chúng yêu mến trở thành kẻ tội đồ bị ghét bỏ. Tuy nhiên, khán giả vẫn không thể phủ nhận diễn xuất đa dạng của nam diễn viên trong loạt tác phẩm tên tuổi mà ông tham gia.

Along with the God (2017)

Oh Dal Soo đảm nhiệm vai 1 trong 2 phán quan tại địa ngục

Vào vai một trong hai phán quan phán xét tội trạng của các linh hồn khi vượt qua 7 tầng địa ngục để đầu thai, Oh Dal Soo đã gây ấn tượng cho khán giả đến rạp nhờ vào sự nghiêm túc nhưng cũng không kém phần hài hước của mình trong phim.

Along with the God kể về hành trình phiêu lưu sau cái chết của một người đàn ông bình thường tên Ja Hong cùng bộ 3 sứ giả địa ngục. Vì là linh hồn thuần khiết nên Ja Hong có thể vượt qua 7 tầng địa ngục để có thể đầu thai trong vòng 49 ngày sau khi chết.

Chỉ với phần 1 đươc công chiếu vào cuối năm 2017 vừa qua, bộ phim đã thu về hơn 14,4 triệu lượt vé, doanh thu cũng vượt hơn gấp đôi mức đầu tư khủng 40 tỷ won (khoảng hơn 800 tỷ đồng), làm cho phần 2 sắp ra rạp vào hè năm 2018 cũng được trông đợi nhiều hơn.

Tuy nhiên vì scandal của Oh Dal Soo mà phía nhà sản xuất phải cắt bỏ các phân cảnh có sự hiện diện của ông trong phần 2, tìm diễn viên khác và quay lại các cảnh nam diễn viên xuất hiện cùng bạn diễn Im Won Hae dù đã hoàn tất các công đoạn hậu kỳ.

Assassination (2015)

Trong Assassination, Oh Dal Soo cũng sở hữu vai quan trọng

Sở hữu dàn diễn viên "không thể chất hơn": Jeon Ji Hyun, Lee Jung Jae, Ha Jung Woo, Cho Jin Woong, Oh Dal Soo,... Assassination đã cán mốc hơn 12,7 triệu lượt vé, trở thành tác phẩm đắt khách nhất trong làng điện ảnh Hàn Quốc năm 2015.

Assassination lấy bối cảnh vào năm 1933 khi Triều Tiên bị Nhật chiếm đóng, kể về một nhóm đặc nhiệm thực hiện âm mưu ám sát phe chính phủ thân Nhật.

Veteran (2015)

Nam diễn viên liên tiếp tham gia nhiều bộ phim "bom tấn", trong đó có Veteran

Cũng trong năm 2015, một bộ phim khác có sự tham gia diễn xuất của Oh Dal Soo là Veteran cũng vượt mức 13,3 triệu vé.

Bộ phim nói về cảnh sát trưởng Seo Do Cheol (Hwang Jung Min thủ vai) rơi vào những tình huống khó khăn, nguy hiểm không chỉ với bản thân anh mà còn gia đình khi đương đầu với thiếu gia Cho Tae Oh (Yoo Ah In thủ vai) lắm tiền và nhiều chiêu để bao che những tội ác kinh khủng của gã.

Yếu tố hành động, diễn biến câu chuyện đầy kịch tính cùng khả năng diễn xuất chắc tay của dàn diễn viên chính trong đó có Oh Dal Soo đã khiến Veteran là một trong những tác phẩm điện ảnh xuất sắc nhất mọi thời đại tại Hàn Quốc.

Ode to my father (2014)

Oh Dal Soo không bó cuộc bản thân vào một dạng vai diễn mà thể hiện được nhiều tính cách khác nhau

Trước khi bị Along with the God vượt mặt về doanh số phòng vé, Ode to my father là tác phẩm đã "làm mưa làm gió" trên các rạp chiếu tại Hàn Quốc vào năm 2014 và thu về hơn 14,2 triệu lượt vé.

Ode to my father là bộ phim trải dài cuộc đời đầy biến cố, gian truân và ly biệt của nhân vật chính Duk Soo từ khi còn là cậu bé 10 tuổi theo gia đình đi sơ tán trong chiến tranh Triều Tiên cho tới lúc trở thành một ông lão. Tình phụ tử của nhân vật chính đã lấy đi không ít ước mắt từ khán giả đến rạp.

Đảm nhận một trong những vai chủ chốt trong phim, Oh Dal Soo còn nhiều lần nhận được giải thưởng Best Supporting Actor trong các lễ trao giải danh giá cuối năm nhờ vào diễn xuất đa dạng của mình.

Miracle in Cell No. 7 (2013)

Hình ảnh căn phòng giam ấm áp nhờ vào tình phụ tử của Yong Goo - Ye Seung trong Miracle In Cell No.7

Miracle In Cell No.7 là bộ phim tình cảm gia đình xoay quanh nhân vật Yong Goo bị kết án tử hình vì bị kẻ xấu vu cho tội sát nhân. Ước mơ cuối cùng của ông là được nhìn thấy con gái mình. Tuy nhiên, cánh cửa nhà tù nơi ông đang bị giam giữ lại không bao giờ mở cho người nhà vào thăm. Vì vậy, những người cùng phòng giam đã lên kế hoạch để 2 cha con họ có thể hội ngộ.

Được xem là bộ phim kinh điển lấy đi nước mắt của khán giả bởi tình phụ tử ấm áp cũng như tình nghĩa giữa những tù nhân - những người được xem là xấu xa nhất, nhưng cũng bị lay động trước tình phụ tử của bố con Yong Goo - Ye Seung.

Bộ phim đạt hơn 12,8 triệu lượt vé, trở thành phim điện ảnh có doanh thu cao nhất năm 2013. Oh Dal Soo thủ vai So Yang Ho - một trong những tù nhân cùng phòng giam với Yong Goo. Vai diễn này cũng giúp ông nhận được giải Best Supporting Actor, Top Excellence Award, Actor in Film,.. tại các lễ trao giải cuối năm.

The Attorney (2013)

Oh Dal Soo bên các bạn diễn trong The Attorney

Bộ phim lấy bối cảnh biến động chính trị có thật trong xã hội Hàn Quốc ở đầu thập niên 1980, khi Nam Hàn trong giai đoạn gần như rách bươm bởi những cuộc xuống đường biểu tình của học sinh, sinh viên nhằm phản đối tình trạng thiếu dân chủ của đất nước dưới thời chính quyền độc tài Chun Doo Hwan.

The Attorney đã đạt được hơn 11,3 triệu lượt vé, đứng thứ 11 trong số những bộ phim có doanh thu cao nhất tại Hàn Quốc. Trong phim Oh Dal Soo vào vai Park Dong Ho - một trong 4 vai chủ chốt của The Attorney.

The Thieves (2012)

Dàn diễn viên cực chất của The Thieves

Đây là bộ phim đầu tiên có sự tham gia của Oh Dal Soo vượt mốc 10 triệu lượt xem, ghi nhận hơn 12,9 triệu khán giả trong năm 2012.

Sở hữu dàn diễn viên tên tuổi như: Kim Hye Soo, Lee Jung Jae, Jeon Ji Hyun, Kim Hae Sook, Kim Soo Hyun, Oh Dal Soo,... cùng câu chuyện xoay quanh nhóm trộm chuyên nghiệp được xen lẫn yếu tố hài hước, lãng mạn, hành động, không quá khó để The Thieves có thể đạt được thành tích đáng nể như vậy.

Với sự nghiệp hoành tráng như vậy, các tác phẩm mà Oh Dal Soo tham gia đều nhận được sự quan tâm từ công chúng nhưng sau scandal quấy rối tình dục vừa qua, ông đã phải rút khỏi tất cả các tác phẩm khiến cho nhà sản xuất gặp không ít khó khăn trong khâu sản xuất, biên tập.