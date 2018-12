Giang Hồng Ngọc bất ngờ khoe con trai sau nhiều đồn đoán

(Dân Việt) Sau nhiều đồn đoán, cuối cùng ca sĩ Giang Hồng Ngọc cũng đã có những chia sẻ đầu tiên về con trai đầu lòng.

Vài ngày trước, cộng đồng mạng truyền nhau thông tin Giang Hồng Ngọc đã hạ sinh con trai đầu lòng. Đứa con là kết tinh hạnh phúc của cô và bạn trai.

Đến trưa 25.12, ca sĩ Giang Hồng Ngọc bất ngờ đăng tải hình ảnh của mình đang bế một bé trai lên trang cá nhân. Kèm theo bức ảnh đó là dòng chữ: “My son. Welcome to the first Christmas together!”. Tạm dịch: “Con trai của tôi. Chào mừng Lễ Giáng sinh đầu tiên của hai mẹ con!”.

Giang Hồng Ngọc và con trai.

Đây là lần đầu tiên Giang Hồng Ngọc chia sẻ hình ảnh con trai. Rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp gửi tới cô và con trai lời chúc mừng, động viên.

Đầu tháng 6.2018, Quán quân Cặp đôi hoàn hảo – Trữ tình & Bolero 2017 đăng tải hình ảnh thân mật với bạn trai lên trang cá nhân. Đây là hành động cô công khai chuyện tình cảm của mình với khán giả. Từ đó, thông tin cô nhận lời cầu hôn và ra mắt gia đình bạn trai xuất hiện và lan truyền rộng rãi. Đứng trước những đồn đoán, nữ ca sĩ lựa chọn cách im lặng.

Giang Hồng Ngọc và bạn trai.

Đến tháng 9.2018, Giang Hồng Ngọc tiếp tục vướng phải tin đồn đang mang thai con đầu lòng với bạn trai sau một thời gian công khai chuyện tình cảm khi liên tục để lộ vòng hai to bất thường. Đáp trả dư luận, Giang Hồng Ngọc có câu trả lời lấp lửng: “Tôi 29 tuổi rồi, đã ngấp nghé 30. Vì vậy nếu tin đồn tôi mang thai là sự thật đi chăng nữa thì tôi thấy đó là chuyện rất thường tình và tôi xem điều đó như là một sự may mắn, một niềm hạnh phúc cho riêng mình trong cuộc sống. Tôi thấy trong thời buổi này để có được một đứa con do ông trời ban tặng là điều rất thiêng liêng và không phải ai cũng dễ dàng có được”.

Giang Hồng Ngọc đã từng khẳng định rất mong sớm có con để có thêm niềm hy vọng ngọt ngào, thêm động lực phấn đấu hơn trong sự nghiệp và cuộc sống.