Giọng ca Modern Talking khiến 4.000 khán giả Hà Nội nhún nhảy

(Dân Việt) Người hâm mộ Thomas Anders liên tục hò hét, cổ vũ thần tượng trong hơn hai tiếng diễn ra đêm nhạc.

Tối 7.3, đêm nhạc của Thomas Anders – giọng ca chính nhóm Modern Talking – diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Đây là lần thứ hai ông biểu diễn ở Việt Nam, sau liveshow cuối năm 2016. Tuy vậy, sức hút của nam ca sĩ người Đức không hề suy giảm.

Chương trình bắt đầu lúc 20h30 nhưng từ trước đó nửa tiếng, hàng dài khán giả xếp hàng ở cửa soát vé. Gần 4.000 chỗ ngồi của khán phòng Trung tâm Hội nghị Quốc gia gần như được lấp kín.

Đêm nhạc khắc họa chân dung một Thomas Anders hào hoa, lịch lãm trong âm nhạc đúng như chủ đề - “Thomas Anders - The Gentlemen of Music”. Dường như Thomas Anders muốn nhấn mạnh ở thời điểm hiện tại, ông là một “quý ông chơi nhạc” chứ không phải là “một nửa” Modern Talking. Ở tuổi 55, nam ca sĩ vẫn thu hút bởi nét điển trai, phong độ, cách trình diễn giàu năng lượng và giọng ca đầy nội lực. Trong gần ba tiếng đồng hồ, ông hát 20 ca khúc. Phần đầu gồm các bản nhạc một thời của Modern Talking như Atlantic is Calling, Lunatic, Jet Airliner, In 100 Years…

Ông cũng giới thiệu một số nhạc phẩm mới của mình, ra đời trong thời kỳ hoạt động solo như Why do You Cry (2010), Stay with Me (2013)… Các bản nhạc quen thuộc được phối khí theo phong cách mới, rộn ràng và sôi động hơn. Không chỉ hát Disco, Thomas Anders còn pha trộn các yếu tố Pop, Dance, Funk – những thể loại âm nhạc đương đại thịnh hành – vào các phần trình diễn.

Giữa các tiết mục, Thomas Anders thường xuyên trò chuyện, giao lưu cùng khán giả. Ông tự hào khoe MV Stay With Me được quay theo phong cách hành động và hài hước đùa: “Là tôi đấy, không phải James Bond”. Ông cũng bày tỏ sự cảm kích với sự cuồng nhiệt của khán giả Việt Nam. “Ở Việt Nam, tôi thấy ai cũng dùng smart phone. Tôi cũng có một chiếc. Chúng ta hãy cùng bật đèn flash lên. Tôi sẽ quay một đoạn video và chia sẻ lên Instagram. Khoảnh khắc này thật tuyệt vời”, Thomas Anders nói. Trong một tiết mục, ông còn xuống các hàng ghế đầu để bắt tay các khán giả. Cử chỉ thân thiện của Thomas khiến nhiều người hâm mộ thích thú.

Chương trình dần được đẩy lên cao trào và bùng nổ ở phần cuối, khi Thomas Anders hát các ca khúc gắn với tên tuổi của Modern Talking như Cheri Cheri Lady, Brother Louie, You’re My Heart You’re My Soul, No Face, No Name, No Number… Gần 4.000 khán giả đồng loạt đứng dậy, nhún nhảy theo âm nhạc. Nhiều nhóm rời ghế, cùng tụ tập ở lối đi để cổ vũ cho thần tượng. Khán giả của Thomas Anders nói riêng, Modern Talking nói chung hầu hết thuộc thế hệ 6X, 7X.

Thomas Anders cũng khiến khán giả thích thú khi trình diễn bản hit You’re My Heart, You’re My Soul theo phong cách Acoustic. Người nghe vốn quen với nhạc nền xập xình của bài hát kinh điển này, vì thế, khi Thomas cất tiếng hát những câu đầu tiên, không ít người bất ngờ. Khi biểu diễn cùng đàn guitar, giọng hát trầm, dày của ông được tôn lên, dễ khơi gợi cảm xúc và đi vào lòng người. Trước đó, Thomas Anders cũng chia sẻ ông làm mới nhiều tiết mục trong đêm nhạc để cống hiến cho người hâm mộ. Xen kẽ các phần hát, các nhạc công trống, guitar, bass, keyboard… cũng trình diễn các đoạn nhạc solo sôi động, khiến khán giả liên tục reo hò.