Gương vỡ lại lành, Linh Chi – Lâm Vinh Hải cùng xuất ngoại đầu năm

(Dân Việt) Sau Trường Giang - Nhã Phương xuất ngoại sau tin đồn chia tay thì đến lượt Lâm Vinh Hải - Linh Chi cũng xuất ngoại khiến fan không khỏi bất ngờ và thích thú.

Sau cặp đôi Nhã Phương – Trường Giang đang có chuyến đi xuất ngoại sang Mỹ đầy ngọt ngào và lãng mạn thì cặp đôi tiếp theo là Linh Chi – Lâm Vinh Hải cũng nối gót. Sau thời gian đường ai nấy đi, cặp đôi này đã quay về bên nhau và hạnh phúc hơn khi cùng nhau ngoại ngày đầu năm mới 2018.

Mới đây trên trang Instagram cá nhân mới đây, vũ công Lâm Vinh Hải đã chia sẻ ảnh xuất ngoại cùng Linh Chi. Theo đó, quán quân So you think you can dance 2012 viết: "Chuyến đi đầu năm! Một nơi có dâu rất ngon và một nhóm nhạc mình vô cùng yêu thích #bangbangbang".

Trong ảnh, Lâm Vinh Hải mặc đồ khỏe khoắn, đội mũ, đeo ba lô, nở nụ cười rạng rỡ. Linh Chi diện đồ sành điệu, xinh đẹp khi sánh đôi cùng Lâm Vinh Hải.

Mặc dù tuyên bố chia tay, giữ quan hệ bạn bè nhưng Linh Chi và Lâm Vinh Hải vẫn thường xuyên xuất hiện tình tứ bên nhau. Trước đây, trong một cuộc chia sẻ của Lâm Vinh Hải, cặp đôi quyết định chia tay chỉ là để dư luận bớt bàn tán nhưng vẫn còn tình cảm:

"Trong khoảng thời gian công khai mối quan hệ, chúng tôi không có ngày nào được yên. Thử hỏi, nếu yêu nhau mà mỗi ngày đối mặt chỉ xoay quanh vấn đề stress kiểu hôm nay bị công chúng mắng chửi ra sao, thì rõ ràng mối quan hệ đó cũng không vui vẻ gì”.

Nhưng dường như sau thời gian sóng gió, thử thách tình yêu của hai người, cả hai đã quay trở lại bên nhau, hạnh phúc và say đắm nhau hơn, điều này khiến các fan của cặp đôi vui mừng và thích thú.

Nhã Phương, Trường Giang và Hồng Ngọc chụp ảnh cùng nhau tại Mỹ

Với cặp đôi Nhã Phương – Trường Giang cũng tương tự. Đã từng bị đồn thổi là chia tay, thậm chí lần xuất hiện một mình dự sự kiện ra mắt phim, Trường Giang bị fan bắt gặp với khuôn mặt mệt mỏi, buồn bã. Nhưng mới đây ông xã ca sĩ Hồng Ngọc chia sẻ hình ảnh Nhã Phương cùng Trường Giang tại Mỹ. Cặp đôi cùng nấu nướng trong căn bếp nhà ca sĩ Mắt nai cha cha cha. Trước đó vào sáng 23.2, Hồng Ngọc vui vẻ đăng ảnh sửa soạn nhà cửa để đón Trường Giang.

Trường Giang vừa tới Mỹ để chuẩn bị cho tour diễn đầu năm kéo dài khoảng hai tuần. Bạn bè hai nghệ sĩ cho hay Nhã Phương không tham gia diễn chung nhưng vẫn thu xếp lịch trình để tới Mỹ ủng hộ bạn trai.

Trước nữa, ngày 20.2, Nhã Phương đã theo Mười Khó đến Bình Dương. Một số khán giả có mặt tại Bình Dương cho biết Trường Giang tham dự sự kiện quảng bá phim mới ở một cụm rạp. Trong thời gian đó, Nhã Phương đã ngồi chờ rất lâu trên xe hơi. Cô đeo khẩu trang và cúi mặt khi bị chụp hình.