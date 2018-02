Hà Anh mang bầu gần 6 tháng vẫn mặc bikini "đốt mắt" đấng mày râu

(Dân Việt) Mặc trang phục bikini nóng bỏng, siêu mẫu Hà Anh vẫn khiến nhiều người khó có thể rời mắt dù đang mang bầu gần 6 tháng.

Cách đây không lâu, siêu mẫu Hà Anh vui mừng tiết lộ việc đang mang thai con đầu lòng với chồng Tây thu hút sự chú ý của cộng. Mới đây, cô tiếp tục chia sẻ những khoảnh khắc mặc bikini bên bể bơi khi mang bầu được gần 6 tháng khiến fan không thể rời mắt.

Đi kèm với những hình ảnh này, Hà Anh đưa ra lời khuyên: "Hôm nay em bé được diện đồ bơi thiết kế của mẹ và đi bơi với mẹ. Đây nhé, nàng bầu 5,5 tháng còn dám diện bikini nên các chị em đừng ngại ngùng nghen!".

Nhiều người hâm mộ dành cho siêu mẫu những lời khen ngợi về nhan sắc, vóc dáng dù cô đang mang bầu gần 6 tháng: "Trông còn sexy hơn cả lúc chưa bầu chị ạ"; "Đẹp quá Hà Anh"...

Trước đó, Hà Anh cũng khoe khéo sự tinh tế của ông xã khi đăng tải những hình ảnh diện bộ bikini màu vàng tạo dáng gợi cảm bên bể bơi. "Chàng chồng chụp hình áo tắm cho nàng bầu 5 tháng rưỡi! Chàng thích nhất khi chọn được góc nào nhìn thấy rõ em Little Beat nhô lên! Mỗi lần vợ trầm trồ thốt lên "To nhỉ anh nhỉ!". Chàng lại đế vào ngay "Đẹp ơi là đẹp!". Chàng bảo: "Em đừng nói con to nhỉ, nó lại cảm thấy lo lắng và áp lực!".

=>XEM CLIP: Siêu mẫu Hà Anh mang bầu gần 6 tháng vẫn mặc bikini "đốt mắt" đấng mày râu: