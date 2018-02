Hai chân dài bán nude mặc tạp dề phục vụ, "chao đảo" cả quán cà phê

(Dân Việt) Hai người mẫu Thái Lan bị chỉ trích vì chụp ảnh khiêu khích trong quán cà phê.

The Sun đưa tin, hai người mẫu Arisa Suwannawong, 22 tuổi và Minggomut Maming Kongsawas, 21 tuổi gây chú ý vì bán nude đeo tạp dề phục vụ đồ uống cho khách tại quán cà phê On The Day ở Thái Lan.

Những bức ảnh này do chủ quán, anh Prasong Sukkorn chụp lại và đăng tải lên mạng xã hội.

The Sun cho hay, chiêu quảng cáo độc đáo này của chủ quán người Thái Lan đã gây phản tác dụng. Ông chủ Sukkorn phải đối mặt với mức án 3 - 5 năm tù và bị phạt 100.000 bath (hơn 72 triệu đồng) vì tội khiêu dâm.

Arisa Suwannawong có nickname "Jaenae ngực to" cho biết, cô và bạn của cô - Minggomut Kongsawas nhận được đề nghị giúp đỡ từ chủ quán vì quán của anh mới khai trương, rất vắng khách.

"Tôi không được trả gì cả. Tôi chỉ làm điều này để giúp chủ quán mà thôi. Tôi đã xin lỗi mọi người rồi và hy vọng họ sẽ thông cảm cho tôi và đồng nghiệp", Suwannawong chia sẻ.

Trong khi đó, chủ quán cà phê phải chịu nhiều chỉ trích. "Tôi không có ý khiến người khác khó chịu hoặc gây phản cảm. Tôi đăng những bức ảnh này lên mạng như một cách để quảng cáo cho quán của mình. Tôi xin lỗi vì điều này", Sukkorn nói. Chủ quán cafe cho biết, anh ta không biết mình đã vi phạm pháp luật bởi cô người mẫu trong ảnh không khỏa thân hoàn toàn.

Cảnh sát trường Thanachai Usakit ở trạm Sattahip chia sẻ, chủ quán cà phê đã thừa nhận việc đăng hình ảnh mang tính khiêu dâm lên mạng. "Anh ta cho rằng, đó là cách tốt nhất để mọi người biết tới quán của mình. Tuy nhiên, điều đó là phạm luật và anh ta đã sai".

Minggomut, năm nay 21 tuổi, là người mẫu chuyên nghiệp ở xứ sở chùa Vàng. Sự việc trên gây ảnh hưởng đến tên tuổi của cô nhưng cũng giúp tăng lượt người theo dõi (follow) trên mạng xã hội Facebook. Hiện tại, trang cá nhân của cô có hơn 600.000 người theo dõi.

Sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng thân hình nóng bỏng, Minggomut Maming Kongsawas trở thành tâm điểm chú ý của bộ ảnh.

Arisa Suwannawong, 22 tuổi, là người mẫu ở Thái Lan. Ngoài công việc làm mẫu ảnh, cô còn kinh doanh mỹ phẩm online. Nhan sắc của Arisa bị nhận xét kém hấp dẫn hơn cô bạn đồng nghiệp do lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ quá đà.