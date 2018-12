Hồ Quỳnh Hương U40 vẫn đẹp hút hồn khi diện váy nghìn lỗ đánh lừa thị giác

(Dân Việt) Kiểu dáng của chiếc váy tôn lên những đường cong hoàn hảo của Hồ Quỳnh Hương.

Sau một thời gian bận rôn với vai trò giảng viên khoe Nhạc nhẹ ở Nhạc viện Tp. HCM và công việc kinh doanh riêng, mới đây, Hồ Quỳnh Hương vừa tung ra bộ ảnh mới gợi cảm. Ở tuổi 38, nữ ca sĩ đất Mỏ vẫn giữ được vóc dáng thon thả cùng nhan sắc trẻ trung. Nữ ca sĩ tự tin diện đầm ánh kim bó sát, tôn lên vóc dáng quyến rũ, khéo khoe thềm ngực đầy. Hơn 10 năm đi hát, Hồ Quỳnh Hương vẫn duy trì thói quen ăn chay trường, ngồi thiền và luôn giữ tinh thần thoải mái, lạc quan để bản thân luôn trẻ trung. Nhờ đó, giọng ca 8X vẫn giữ được nét trẻ trung dù sắp bước vào tuổi 40. Hồ Quỳnh Hương thú nhận, cô không còn quan tâm đến những ồn ào trong showbiz. Cô đi biểu diễn, ra mắt sản phẩm âm nhạc với tâm thế thoải mái, không mang tính cạnh tranh để phục vụ cho khán giả luôn yêu quý và ủng hộ cô. Thời gian gần đây, Hồ Quỳnh Hương ít ra mắt các sản phẩm âm nhạc. Tuy nhiên, cô vẫn chăm chút kĩ lưỡng cho hình ảnh mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Giọng ca đất Mỏ hướng tới hình ảnh sang trọng, quyến rũ và nữ tính. Bộ váy "nghìn lỗ" với kiểu dáng tôn lên những đường cong hoàn hảo giúp Hồ Quỳnh Hương hút mắt người đối diện. Ngày 5.1 tới, nữ ca sĩ sẽ tham gia đêm nhạc "An Thuyên - Đi tìm bóng núi" diễn ra tại Hà Nội để tưởng nhớ ngươi thầy mà cô yêu quý. Cố nhạc sĩ An Thuyên là người nâng đỡ Hồ Quỳnh Anh trong những ngày đầu đi hát. Chia sẻ kỉ niệm về người thầy có ảnh hưởng lớn trong sự nghiệp mình, Hồ Quỳnh Hương tiết lộ, nhạc sĩ An Thuyên nhìn thấy khả năng âm nhạc của cô khi cô còn rất trẻ, lúc đó chỉ mới 17 tuổi. "Trong rất nhiều giọng hát hay ở Cuộc thi tiếng hát truyền hình toàn quốc, thầy đã chọn Hương được đặc cách vào hoc tại Trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội bấy giờ, mặc dù thời điểm đó Hương chưa có gì nổi bật, có lẽ thầy đã nhìn thấy khả năng âm nhạc của Hương", nữ ca sĩ xúc động. Sau khi kết thúc khóa học, Hồ Quỳnh Hương muốn nam tiến để phát triển sự nghiệp. Đây là ý muốn đi ngược lại mong muốn của nhạc sĩ An Thuyên khi ông muốn giữ học trò lại để làm giảng viên tại trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Tuy nhiên, thay vì gửi tin nhắn cho chị gái, cô lại gửi nhầm vào máy điện thoại của thầy. Hôm sau, cố nhạc sĩ đã gọi Hồ Quỳnh Hương lên viết bản kiểm điểm và đi lao động công ích một tuần. “Kết thúc khóa học Hương có xin thầy cho vào Sài gòn lập nghiệp, thầy không đồng ý, thầy muốn Hương phuc vụ lâu dài trong quân đội. Hương nhắn tin cho chị gái “Thầy không cho em vào Sài Gòn, nhưng em quyết tâm rồi, em đi vào ngày mốt, nếu thầy hỏi chị nói là em về Quảng Ninh nhé”. Không hiểu lúc đó thế nào Hương nhắn nhầm vào máy điện thoại của thầy, nhưng Hương vẫn không biết. Hôm sau thầy gọi lên, Hương đã phải viết bản kiểm điểm và đi lao động công ích một tuần”, nữ ca sĩ kể. Nhắc về những kỉ niệm với nhạc sĩ An Thuyên, Hồ Quỳnh Hương cho biết đây cũng là một trong những lí do khiến cô nhận lời tham dự đêm nhạc vào ngày 5/1/2019 sắp tới. “Khi nhận lời mời tham gia đêm nhạc Hương đã nhận lời bởi 3 lý do: Thứ nhất là đêm nhạc tôn vinh những ca khúc của thầy An Thuyên, người thầy đã đưa Hương đến với nghệ thuật chuyên nghiệp mà không có thầy chắc chắn không có một Hồ Quỳnh Hương hôm nay. Thứ hai là ê-kíp thực hiện chương trình đều là những anh chị than quen từng cộng tác với Hương ở nhiều chương trình lớn, Hương vô cùng tin tưởng ở khả năng của họ. Thứ 3 là Hương muốn được hát phục vụ những khán giả đã yêu mến ca khúc của thầy. người mà Hương vô cùng kính trọng”, nữ ca sĩ 38 tuổi chia sẻ. Hồ Quỳnh Hương cho biết, trong đêm nhạc, cô sẽ hát 3 ca khúc nổi tiếng của người thầy của mình là "Phật nghìn mắt nghìn tay", "Tan vào Hà Nội" và "Hồ Gươm chiều thu". Đây đều là những ca khúc Hồ Quỳnh Hương đã từng thể hiện nên cô tự tin sẽ đem đến những tiết mục trọn vẹn cho khán giả thủ đô.

Tag: Hồ Quỳnh Hương, Hồ Quỳnh Hương an thuyên, Hồ Quỳnh Hương ảnh mới, an thuyên, an thuyên đi tìm bóng núi,