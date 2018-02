Hồ Việt Trung phẫn nộ vì bị fan tố ăn cắp iPhone 5

(Dân Việt) Một khán giả nữ tố Hồ Việt Trung đã ăn cắp điện thoại iPhone 5 khi lên sân khấu tặng nước khiến nam ca sĩ vô cùng bức xúc, nhờ công an vào cuộc.

Giọng ca “Nô lệ tình yêu” nhận được sự quan tâm của dư luận khi chia sẻ thông tin bị một tài khoản mạng xã hội tố "cầm nhầm" chiếc điện thoại iPhone 5. Theo đó, cô gái tự xưng là fan của nam ca sĩ. Tình huống xảy ra khi cô lên sân khấu tặng nước cho Hồ Việt Trung lúc anh đang hát.

Liên lạc với Hồ Việt Trung, anh kể: "Cách đây 3 năm, cô gái này tự xưng là người yêu của tôi và có đến một công ty đối tác của Hồ Việt Trung để quậy phá. Cách đây hai hôm, khi đang đi diễn ở một sân khấu, một cô gái mang nước lên tặng tôi giống như mọi khi. Tôi nhận và cảm ơn. Kết thúc phần trình diễn, khi ra về cô ấy đến gặp tôi và đòi lại chiếc iPhone 5. Tôi đứng hình không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô gái này nói khi mang hai chai nước lên tặng thì có chiếc iPhone 5 của mẹ để quên trong đó".

Hồ Việt Trung nổi tiếng qua nhiều ca khúc về tình yêu hút hàng chục triệu view trên YouTube.

Trước tình huống trớ trêu, Hồ Việt Trung vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Thật sự tôi chỉ nhận có hai chai nước, không có bất kỳ chiếc điện thoại nào cả. Thậm chí hai chai nước ấy tôi còn chưa sử dụng và đang cầm trên tay. Tôi có đưa lại để kiểm tra nhưng cô ấy vẫn một mực nói tôi lấy điện thoại”, anh kể trong bức xúc.

Sự việc lên đỉnh điểm và khiến nam ca sĩ quyết định công khai thông tin với công chúng khi cô gái này đến một số điểm diễn có mặt anh la lối, quậy phá và nhắn tin đến nhiều bạn bè, fan khác để bêu rếu. "Sự việc khiến tôi cảm thấy bức xúc vô cùng và phải lên tiếng đính chính để bảo vệ danh dự cho mình", anh nói.

Thông tin nhận được sự quan tâm của khán giả, đa số đều tỏ ra cảm thông trước cảm xúc của Hồ Việt Trung khi vô cớ bị gán ghép “ăn cắp”. Bên cạnh đó, không ít người cho rằng, với thu nhập “khủng” của “ca sĩ triệu view” như Hồ Việt Trung thì chẳng cần nên quan tâm đến những lời tố không có cơ sở như vậy.

Giọng ca " Nô lệ tình yêu" rất được lòng khán giả.

Bên cạnh fan, các đồng nghiệp cũng quan tâm đến sự cố của Hồ Việt Trung. Ca sĩ Phi Nhung khuyên đàn em: “Một câu nhịn 9 câu lành. Cuộc sống của mình chỉ cho phép chính mình biết. Bỏ đi em nhé, bây giờ em là ca sĩ dễ thương ai cũng biết đến rồi. Hôm chị trao cúp cho em mà…”.

Trước lời khuyên chân thành của Phi Nhung, nam ca sĩ đáp: “Dạ, em nghe chị. Em sẽ bỏ qua cho họ lần này. Chứ em mà cho công an làm tới là họ mệt với em liền”.

Khi sự việc xảy ra, Hồ Việt Trung đã nhờ cơ quan chức năng vào cuộc để xác minh chủ nhân tài khoản Facebook và địa chỉ nhà của đối tượng để làm sáng tỏ sự việc. Ca sĩ sinh năm 1983 muốn khán giả có một cái nhìn tích cực về người nghệ sĩ thay vì những chuyện không hay trên mạng xã hội. Với anh, những thông tin bịa đặt, bôi nhọ danh dự y không chỉ ảnh hưởng đến bản thân, hình ảnh người nghệ sĩ mà còn tới cả gia đình.

"Mỗi người có cuộc sống riêng, đừng lợi dụng tên tuổi của người nghệ sĩ rồi thêm mắm thêm muối để câu like và tự rước họa vào thân lúc nào không biết. Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho những bạn nào thích dùng nick ảo để sỉ nhục người khác. Khi công an vào cuộc thì bạn dùng hàng nghìn nick ảo công an vẫn tìm ra bạn là ai, đang ở đâu", Hồ Việt Trung nhắn nhủ mọi người hãy dùng mạng xã hội một cách lành mạnh và văn minh.