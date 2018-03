Hoa hậu Giáng My nổi bật và quyến rũ trong trang phục của Roberto Cavalli

(Dân Việt) Hoa hậu Giáng My nổi bật tại cuộc họp báo giới thiệu cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ 2018 sẽ được tổ chức tại Nhật Bản.

Trong những năm vừa qua, Hoa hậu Giáng My luôn được các cuộc thi tôn vinh tài năng và sắc đẹp dành cho các doanh nhân nữ tín nhiệm, lựa chọn là thành viên Ban Giám khảo.

Đêm 9.3, cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ 2018 tổ chức họp báo ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ 2018 sẽ được tổ chức tại Nhật Bản và tháng 4 tới, Hoa hậu Giáng My tiếp tục được mời làm Trưởng Ban Giám khảo.

Theo nhận xét của nhiều người, ở vị trí giám khảo trong các cuộc thi, Giáng My luôn là người có cái nhìn sắc sảo, công tâm để lựa chọn và tôn vinh doanh nhân xuất sắc nhất, xứng đáng với danh hiệu cao quý.

Giáng My là Hoa hậu có nhiều bí quyết giữ gìn sắc vóc và vẻ đẹp lâu bền với thời gian, cùng với khả năng nổi trội như: chơi piano, hát, đọc thơ do chính chị sáng tác trên các sân khấu lớn. Vì vậy, sự xuất hiện của Giáng My trong các cuộc thi là một trong những tiêu chí mang lại sự thành công và danh tiếng.

Cũng như những lần xuất hiện tại các sự kiện trước đây, lần này, Hoa hậu Giáng My tiếp tục gây ấn tượng với báo giới và công chúng bởi sự chỉn chu phong cách trong việc lựa chọn trang phục và phụ kiện.

Tham gia họp báo khởi động cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ 2018, Hoa hậu Giáng My diện trang phục của nhà mốt Robecto Cavalli, lịch lãm, sang trọng và quyến rũ.

Trong hàng chục năm qua, Hoa hậu Giáng My vẫn thanh lịch cùng gu thẩm mỹ rất riêng tạo nên một vẻ đẹp trẻ trung ít mỹ nhân Việt sánh bằng. (Ảnh: Tiên Nguyễn)