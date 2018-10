Hoa hậu Tiểu Vy, Hà Hồ, Tóc Tiên: Ai nổi nhất khi sánh vai bên David Beckham?

(Dân Việt) Hoa hậu Tiểu Vy, Hà Hồ, Tóc Tiên, Thanh Hằng… từng được gặp gỡ, trò chuyện với ông bố 4 con điển trai.

Dù đã rời làng túc cầu, David Beckham vẫn là cái tên được săn đón nhất mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện trên thế giới.

Vẻ ngoài phong độ, điển trai, ga-lăng của siêu sao bóng đá hàng đầu thế giới khiến hàng triệu cô gái mê mệt dù biết gã đàn ông lịch lãm này đã có vợ con đề huề. Có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện chụp hình chung cùng ông bố 4 con là ước mơ "xa xỉ" với nhiều cô gái trẻ trên thế giới.

Trong showbiz Việt, những mỹ nhân có cơ hội gặp gỡ cựu danh thủ Anh quốc nổi tiếng thế giới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mới đây nhất, Tân Hoa hậu Việt Nam 2018 - Trần Tiểu Vy có dịp sánh đôi bên David Beckham khi tham dự sự kiện tại Paris Motor Show 2018.

Hoa hậu 18 tuổi diện áo dài kim tuyến thêu hoa, tỏa sáng với nhan sắc cuốn hút, tự tin đứng giao lưu và tặng hoa cho cựu danh thủ 43 tuổi.

Với chiều cao 1m74, Tân Hoa hậu xứ Quảng được nhận xét trông vô cùng đẹp đôi khi sánh bước bên David Beckham.

Tháng 11.2014, ca sĩ Tóc Tiên đảm nhận vai trò làm đại diện tiếp đón Beckham tới Việt Nam tham dự một sự kiện. Thời điểm đó, người đẹp sinh năm 1989 khiến hàng triệu cô gái Việt ghen tỵ khi là người sở hữu nhiều ảnh chụp chung nhất với siêu sao bóng đá thế giới.

Vẻ đẹp gợi cảm, cá tính của Tóc Tiên thu hút sự chú ý giới truyền thông khi sánh bước bên David Beckham. Trên trang cá nhân, ông bố 4 con lịch lãm dành nhiều thiện cảm cho Tóc Tiên và chia sẻ bức ảnh chụp chung cùng cô nàng đồng thời không quên tag (gắn thẻ) tên Facebook cá nhân của giọng ca 8X.

Ngoài vai trò MC, giao lưu với Beckham, Tóc Tiên còn có cơ hội ngồi chung bàn tiệc cùng cựu danh thủ nổi tiếng.

Chia sẻ trong một bài phỏng vấn, nữ ca sĩ cho hay, cô rất bất ngờ về sự lịch thiệp và rất thân thiện của David Beckham bởi trước đó, Tóc Tiên chỉ thấy anh trên TV, báo chí là một cầu thủ bóng đá và là ông bố 4 con nổi tiếng.

Với vốn tiếng Anh lưu loát và chất giọng Mỹ bản xứ, Tóc Tiên rất tự tin khi giao lưu với David Beckham. Nhờ thế, cô cũng hiểu thêm về gia đình, công việc của cựu tiền vệ này. "David Beckham rất ấn tượng với chiếc áo dài mà tôi mặc để đến gặp anh ấy", Tóc Tiên cho biết thêm.

Cũng trong sự kiện này, nhiều mỹ nhân Việt khác cũng có cơ hội gặp gỡ David Beckham như Hồ Ngọc Hà và siêu mẫu Thanh Hằng.

Đôi bạn thân trong showbiz Việt đẹp bất phân thắng bại trong ảnh chụp chung với cựu danh thủ nổi tiếng.

"Nữ hoàng giải trí" diện đầm cup ngực, khoe bờ vai trần gợi cảm tỏa sáng bên David Beckham.

Bà mẹ một con nhận được nhiều lời khen về nhan sắc trong ảnh chụp chung với ông xã của Victoria.

Á hậu Hoàng My cũng có dịp gặp gỡ ngôi sao bóng đá nước Anh trong chuỗi sự kiện này.

Tháng 6.2014, ca sĩ Thu Minh cũng có cơ hội "chạm trán" Beckham khi tham dự buổi lễ ra mắt dự án United For Wildlife theo lời mời của hoàng tử William của nước Anh. Đây chính là buổi lễ khởi động chiến dịch mang tên Whose Side Are You On - kêu gọi công chúng trên toàn thế giới chung tay đứng về một phía trong cuộc chiến chống lại nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp.