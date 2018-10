Hoàng Mỹ An "lột xác" sexy sau 3 năm sang Mỹ du học

(Dân Việt) Á quân "Thử thách cùng bước nhảy" ngày càng sexy, khác hẳn hình tượng trong sáng khi còn ở VN.

Cách đây vài năm, Mỹ An từng thu hút khá nhiều sự chú ý khi tham gia cuộc thi “Thử thách cùng bước nhảy” và giành giải Á quân. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục phát triển sự nghiệp nhảy múa tại Việt Nam như những đàn anh, đàn chị đi trước, cô nàng lại sang Mỹ để rèn luyện giọng hát và theo học một trường âm nhạc danh tiếng tại đây. Mới đây, khi công việc học hành đã ổn định, cô nàng đã bất ngờ tung sản phẩm trở lại với album đầu tay “No more”. Đáng chú ý, hình ảnh của nữ kiện tướng Dancesport trông có phần khác lạ, thậm chí sexy, trưởng thành hơn trước rất nhiều. Nhiều khán giả không thể nhận ra đây chính là cô bé Á quân "So you think you can dance" có hình tượng đáng yêu, năng động ngày trước. Xuất thân là một kiện tướng Dancesport, thế nên khi chuyển sang ca hát, Mỹ An vẫn không quên đầu tư về mặt hình ảnh. Trong loạt ảnh mới nằm trong album, cô nàng đều chọn những trang phục giúp cô khoe được vóc dáng hoàn hảo. Dù 3 năm qua, Mỹ An không xuất hiện ở Việt Nam, nhưng cô lại là gương mặt khá quen thuộc với khán giả hải ngoại. Cô từng nhiều lần xuất hiện trên sân khấu Thuý Nga Paris By Night với những màn trình diễn kết hợp vũ đạo bốc lửa, Ngoài ra, Mỹ An còn đi lưu diễn khắp các tiểu bang nước Mỹ, các thành phố ở Úc và Singapore. Thỉnh thoảng, người đẹp vẫn trở về Việt Nam để tham gia một vài sự kiện thân quen, hoặc được mời trao giải ở một số Liên hoan phim.

