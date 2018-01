Huyền My mặc váy xẻ ngực, xẻ đùi táo bạo khoe vóc dáng gợi cảm

Á hậu Huyền My quyến rũ trong bộ váy của nhà thiết kế Phạm Đặng Anh Thư. Ảnh: Minh Luân

Hôm qua ngày 21.1, người đẹp Huyền My tất bật chạy show với hai sự kiện có tính chất khác nhau nhưng lại cùng một địa điểm. Lựa chọn chiếc đầm màu vàng đồng cho sự kiện diễn ra vào buổi sáng, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa đem lại cho Huyền My vẻ quyền lực đầy cuốn hút, chất liệu mềm mại của trang phục khiến cho Huyền My tăng thêm vẻ thướt tha.

Người đẹp lựa chọn phong cách làm tóc búi cao, khoe chiếc cổ cao và rất kiêu sa. Người đẹp lựa chọn phong cách trang điểm trong suốt tôn lên vẻ đẹp tự nhiên. Món phụ kiện được sử dụng làm điểm nhấn của trang phục là đôi bông tai đá quý có hình dáng những giọt nước được kết tinh như một đóa hoa.

Khác với vẻ quyền lực khi xuất hiện vào sự kiện ban sáng, vào buổi tối, Á Hậu Huyền My khiến mọi sự chú ý của sự kiện đổ dồn về mình khi lựa chọn chiếc đầm táo bạo. Nhà thiết kế Phạm Đặng Anh Thư dành cho Huyền My chiếc đầm gợi cảm với các đường xẻ ngực và xẻ đùi táo bạo. Phần đùi được cắt xẻ táo bạo giúp cho Huyền My di chuyển được dễ dàng hơn, tuy nhiên cô nàng cũng rất cẩn trọng trong các tư thế chụp hình hoặc các bước sải để tránh việc lộ nội y gây phản cảm.

Á hậu Huyền My diện váy xẻ sâu khoe chân thon nõn nà chụp hình cùng người hâm mộ

Hiện tại, Huyền My là một trong những người đẹp đắt show sự kiện, đại sự nhất hiện nay. Mới đây, người đẹp sinh năm 1995 vừa đảm nhận vai trò đại sứ của một dự án bất động sản lớn tại TP.HCM. Ngoài ra, người đẹp cũng đang đảm nhận vị trí tương tự ở nhiều thương hiệu làm đẹp, mỹ phẩm nhờ vẻ đẹp nổi bật và đời sống không scandal.

Được biết, trong năm 2018 này, Huyền My đã chính thức thử sức mình trong lĩnh vực thời trang. Người đẹp tham gia thiết kế bộ sưu tập áo dài khi kết hợp cùng với một thương hiệu thời trang. Người đẹp cho biết, 2018 sẽ là một năm có nhiều dự án lớn được cô từ từ hé lộ để thử sức trên nhiều cương vị khác nhau.