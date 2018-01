Jun 365: "Tôi không ghen tỵ với thành công của Isaac"

(Dân Việt) Jun Phạm - quán quân Gương mặt thân quen 2017 - thừa nhận sau khi nhóm 365 tan rã, các thành viên đều chật vật tìm chỗ đứng nhưng họ không ghen tị với nhau như tin đồn.

- Isaac có sự nghiệp solo thành công, S.T cũng đoạt giải quán quân ở một cuộc thi, Will phát triển ở lĩnh vực diễn xuất, Jun có vốn liếng lận lưng là quán quân Gương mặt thân quen. Giờ anh thấy thế nào sau khi 365 tách nhóm?

- Tôi rất ít tham gia game show. Sau khi nhóm 365 tách ra, các thành viên trong nhóm đều có chỗ đứng nhất định. Nhưng cái tên Jun Phạm chỉ loay quay trong vòng tròn của fan 365. Tôi tham gia Gương mặt thân quen vì yêu thích chương trình, cũng phù hợp với bản thân nên mới nhận lời.

Thật tình, giọng tôi giả không giống, chỉ được cái “khùng khùng” nhưng tôi không ngại hóa thành bất kỳ nhân vật nào. Không như The Voice, Vietnam Idol… đặt nặng về giọng hát, tất nhiên tôi cũng rèn giọng nhưng quan trọng là mang tiếng cười cho khán giả và nhận được sự yêu thích của họ.

Jun Phạm đoạt giải quán quân Gương mặt thân quen 2017 nhờ hóa thành Hoài Linh.

- Nhưng việc so sánh giữa các thành viên không tránh khỏi, anh bị áp lực thế nào khi mang ra so với Isaac hay Will, S.T?

- Sau khi nhóm 365 tan rã, không giống như các nhóm nhạc khác, chúng tôi vẫn ở chung một nhà. Khi nhóm tách ra, tôi nhận được lời mời đóng phim suốt 5 tháng, gần Tết ra mắt single và chạy show, sau đó bận rộn với Gương mặt thân quen nên không có thời gian để nghĩ nhiều.

Các thành viên trong nhóm thành công, tôi đều mừng cho họ, không có sự ganh ghét nào ở đây. Tôi đi thi các anh em đều tới cổ vũ. Ngược lại, Isaac, Will, S.T có sản phẩm nào nếu rảnh tôi đều đến để chúc mừng.

- Tinh thần của mọi người thế nào sau gần 2 năm tách nhóm?

- Khi nhóm tách ra, cả 4 đứa đều bị xuống tinh thần, vì anh em đã gắn bó với nhau 6 năm. Bây giờ mọi người mới lấy lại được tỉnh táo. Anh em không tránh khỏi xích mích, cãi vã nhưng mọi chuyện không đến nỗi tồi tệ. Cả 4 đứa đều nghe lời chị Ngô Thanh Vân.

Hiện tại 4 đứa vẫn ở chung một nhà, nhưng tình cảm không còn keo sơn như xưa nữa. Vì ngại đụng chạm lòng tự ái nên ít chia sẻ với nhau. Tôi có cảm giác cô đơn khi đi diễn mà không có 3 bạn còn lại. Bây giờ anh em chỉ có bảo vệ cho nhau khi trong nhóm có người bị ăn hiếp.

Giọng ca điển trai thừa nhận các thành viên trong nhóm không còn thân như trước.

- Vì sao bốn người vẫn ở chung một nhà nhưng lại xuất hiện khoảng cách?

- Ngày mới tan rã, ai nấy cũng lo đến mất ngủ. Thị trường không có nhiều nhóm nhạc, 365 gần như độc tôn nên các thành viên cũng bị lười. Từ khi ra mắt MV Bống bống bang bang và nhận được phản hồi tích cực, mọi người đều nghĩ không cần phải làm gì nữa vì đâu có ai cạnh tranh.

Nhưng khi nhóm tan rã, các thành viên phải bắt đầu lại từ con số 0. Không ai nói nhưng mình buộc phải xem ở bên ngoài ra sao để còn đáp ứng. Isaac lo nhất, tháng nào cũng tung ca khúc mới. Tôi có khuyên anh cứ từ từ thăm dò thị trường, lo lắng quá chưa hẳn đã hay. Mất một thời gian dài mọi người mới bắt nhịp được.

Nếu nói không có sự cạnh tranh là dối lòng. Đứa này thay đồ đi diễn, xuống lầu thấy đứa kia ở nhà cũng ngại. Vì sợ người này giận, người kia tự ái nên cả 4 đứa dần ít nói, ít chia sẻ và lâu dần có khoảng cách.

- So với mọi người, Jun Phạm dường như đa năng hơn từ việc tự kinh doanh, viết sách, làm biên kịch… Nhưng vì quá đa năng nên người ta nói anh không xuất sắc ở lĩnh vực nào. Anh nghĩ sao?

- Ban đầu tôi giấu gia đình bỏ đại học để gia nhập nhóm, tôi có nói chị Vân mình không quá đam mê để trở thành nghệ sĩ. Sau khi nghe chị Vân khuyên bảo nên tôi đồng ý. Khi bước chân vào nhóm, Isaac và các thành viên tài năng và máu lửa, chỉ có tôi là thua thiệt. Nhờ có sự giúp đỡ của chị Vân và các thành viên còn lại, tôi ngày càng yêu sân khấu và trân trọng tình cảm anh em.

Khoảng thời gian 365 ế show, tôi có nhiều thời gian rảnh nên mày mò, tìm hiểu những thứ khác. Lúc đó, chị quản lý cũ của nhóm có ra mắt sách, tôi hỏi chị làm thế nào và được chị chỉ giúp. Thế mà đến giờ, tôi đã xuất bản 4 quyển sách.

Tôi thích trở thành nghệ sĩ đa năng, vì tính tôi vốn không tranh đua nên không quan tâm nhiều đến vị trí bên ngoài.

Jun nói anh không chạnh lòng trước thành công của bạn bè.

- Nhưng nếu không có vị trí trong showbiz, anh định làm thế nào?

- Nếu sau một năm tôi vẫn chưa có chỗ đứng, tôi sẽ rẽ sang nghề đạo diễn. Hiện tại, tôi còn yêu sân khấu nên muốn tập trung cho nó.

Khi Tấm Cám công chiếu, một số đạo diễn khen tôi diễn duyên dáng và ngỏ ý mời tôi đóng phim. Nhưng các nhân vật tôi thấy giống nhau nên đã không nhận lời. Sau này nếu có đóng phim, tôi muốn nhận những vai bị khùng hay câm điếc gì đó.