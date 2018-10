Jun Vũ, MC Thùy Minh ủng hộ chiến dịch yêu thương bản thân 'This is me'

(Dân Việt) MC Thùy Minh, diễn viên Jun Vũ đã cùng lên tiếng chia sẻ về việc mình nạn nhân của “body shaming” (làm nhục về đặc điểm cơ thể) hoặc bản thân mất tự tin bởi vẻ ngoài của mình không được ưa nhìn, hoàn thiện.

Bên cạnh sự cợt nhã một cách sỗ sàng về khiếm khuyết cơ thể của những người thiếu ý thức thì “body shaming” còn vô tình nằm ở “lớp vỏ” là lời hỏi thăm, quan tâm có “gai nhọn”, làm tổn thương người nghe: “Sao dạo này mập/ ốm/ mặt mụn quá vậy?”. MC Thùy Minh. Chính vì vậy, Aqua Clinic đã thực hiện chiến dịch “This is me” với thông điệp “Tôi đẹp và vẫn là chính tôi” với mong muốn tạo ra sự thay đổi từ trong nhận thức của chúng ta “Hãy yêu thương nâng niu bản thân mình trước khi học cách yêu thương người khác”, và khi bị một ai đó “hỏi thăm” rằng: đẹp là quyền, là lựa chọn là điều mà tất cả mọi người có thể hoàn thiện bản thân từng ngày, nhất là giới nữ. Chắc chắn không một ai có thể sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo, không chút tì vết, vì thế, để hướng và làm mình trở nên xinh đẹp hơn đòi hỏi sự kiên trì và quyết tâm cao. Có nhan sắc, xinh đẹp không đủ để mang lại tất cả giá trị của một con người nhưng sự tự tin là điều chắc chắn. MC Thùy Minh đã chia sẻ trên trang FB cá nhân về nỗi lòng của mình “Cô gái thứ nhất là Thuỳ Minh, 22 tuổi. Cô qua vòng thi tuyển để trở thành người dẫn chương trình của VTV nhưng cuối cùng không được duyệt lên hình. Lý do thì không ai nói ra, nhưng chính cô biết rất rõ. Sau này kể cả lên hình rồi, cô vẫn không bao giờ dám đọc những lời bình luận trên mạng. Chuyện mình mình làm, cô vẫn nghĩ. Nhưng thực tâm, cô biết quá rõ, người ta sẽ dèm pha cái gì. Ở Việt Nam, chuyện ném vào ai đó 1 bình luận ác ý về bề ngoài và ngoại hình là điều dễ nhất. Cô này xấu quá, da cô kia đen quá, mặt cô nọ nhiều mụn quá... Dễ cứ như vào trong rạp xem xiếc hay ra triển lãm xem tranh. Nỗi gồng mình vì bị body shaming (làm nhục về đặc điểm cơ thể) khiến mình ám ảnh trong nhiều năm... Cô thứ hai, cũng là Thuỳ Minh, 10 năm sau. Da cô vẫn đen, nhưng bạn thấy đấy, chẳng còn nỗi dè dặt nào trên khuôn mặt. Đơn giản vì mình là một bà mẹ 2 con, 10 năm trong nghề, sự tự tin khiến mình không sợ những lời dèm pha nữa. Phụ nữ là người mà chúng ta tự chọn để nhìn thấy trong gương, chứ không phải là hình ảnh mà đám đông nhìn thấy. Thật tình cờ, talkshow đầu tiên của mình có tên là "I am Me" (tên Tiếng Việt Vân Tay)- cũng chỉ nhằm để tôn vinh rằng ai cũng thật đặc biệt, thì gần đây thấy có một chiến dịch tên là: “This is me” với thông điệp cũng thật đẹp biết mấy. Các bạn nhớ nhé : Phụ nữ đẹp nhất là phụ nữ biết yêu thương bản thân mình!!!” Nữ diễn viên “Người bất tử”, Jun Vũ khẳng định: Đặc ân của phụ nữ là vẻ đẹp từ sự tự tin. Dạo gần đây, có rất nhiều fan inbox tâm sự chuyện chị em cùng Jun. Các bạn ở rất nhiều độ tuổi khác nhau nhưng đều thiếu tự tin về bản thân, phần lớn là bề ngoài. Đa phần các bạn bị vấn đề về da rất dễ thấy. Các bạn chia sẻ với Jun là cảm thấy rất ngại và tổn thương khi hay thường xuyên bị bạn bè, người thân, ngay cả khách hàng cũng hay hỏi "sao da dạo này tệ quá vậy?", "ủa? bộ mày lười chăm da phải không?", "nhìn hơi ghê rồi đó", “sao không chăm da kĩ?”... Vô vàng những câu hỏi gây nhói tim đó, và các bạn cũng chỉ biết ngượng ngùng trả lời cho qua chuyện thôi. Thật ra, lúc trước Jun cũng từng có khoảng thời gian da bị vấn đề rất xấu như các bạn. Khi đó ngày nào Jun cũng đi quay, đi chụp báo, phỏng vấn, rồi tham dự event,... Da mặt gần như luôn luôn trong tình trạng không được thở vì luôn có lớp make up trên da. Lại thêm chuyện thức thâu đêm, ăn uống cũng không điều độ, thời gian ngủ gần như chỉ có 2,3 tiếng một ngày. Nên đợt đó da Jun trở nên khô lắm, còn nổi mụn và bị xuống màu, thần thái cũng không còn. Rồi mấy chị em trong hội chơi chung quan tâm hỏi han, chỉ Jun mấy tuyệt chiêu, nhưng thật ra lúc đó Jun cực kì stress và lúc nào cũng cảm thấy tổn thương và buồn chán, mặc dù biết mọi người yêu thương và quan tâm mình. Trải qua lần đó, để có được như ngày hôm nay, Jun đã phải bỏ qua mặc cảm, yêu thương và chăm sóc bản thân mình nhiều hơn và từ những nhiều nhỏ nhất như chăm sóc da hằng ngày và đúng cách. Jun cảm thấy tự tin hơn rất nhiều, từ đó mình cũng có tinh thần làm tốt các công việc và đạt được một số thành quả nghệ thuật như mọi người đã thấy. Sau lần đó, Jun có 1 tuyên ngôn sống mới "Phải yêu thương bản thân trước khi học cách yêu thương bất kỳ ai khác". Hôm qua, Jun được xem 01 clip mang tên “This is me” của Aqua Clinic. Thì thấy khá tương đồng với câu chuyện của mình nên xin phép được chia sẻ với các bạn về chiến dịch này. Hy vọng sẽ tiếp thêm được phần nào tự tin cho các cô gái trong hành trình thể hiện bản thân, và nét đẹp của mình”. MV "This is me". Ngoài MC Thùy Minh, Jun Vũ, cư dân mạng nhất là các bạn trẻ cũng rất ủng hộ chiến dịch “This is me” này. Tất cả mọi người đều cùng nhau truyền tải thông điệp phải biết chăm sóc, yêu thương bản thân, trút bỏ sự tự ti, nhất là luôn luôn tự tin thể hiện mình trong cuộc sống.

Tag: MC Thùy Minh, Jun Vũ, chiến dịch This is me