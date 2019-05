Kết thúc khó tin vụ sao nữ bị ép phục vụ tình dục cho quan chức đến mức tự tử

(Dân Việt) Những tưởng vụ án sẽ được điều tra để làm sáng tỏ 31 nhân vật "ông lớn" làm hại cuộc đời nữ diễn viên xấu số.

Làn sóng phản đối tiếp tục dâng cao tại Hàn Quốc khi Bộ Tư pháp nước này tuyên bố khép lại vụ điều tra liên quan tới việc nữ diễn viên Jang Ja Yeon bị xâm hại tình dục. Theo đó, sau 13 tuần tái điều tra, vụ án không có kết quả vì không đủ bằng chứng buộc tội.

Jang Ja Yeon tự sát vào năm 2009 sau hơn trăm lần bị tấn công tình dục

Trước đó, những lá thư do Jang Ja Yeon để lại nêu tên 31 nhân vật quyền lực từng tấn công tình dục cô được cho là bằng chứng để điều tra. Tuy nhiên, không có ai trong số này phải chịu án phạt. Nguyên nhân của tòa án đưa ra chưa thuyết phục được công chúng Hàn.

Cái chết của nữ diễn viên bạc mệnh khiến dư luận Hàn phẫn nộ

Số phận của Jang Ja Yeon khiến nhiều người dân Hàn căm phẫn trước việc cô bị biến thành công cụ tình dục cả trăm lần. Những người cô nhắc tới trong những lá thư được xem như nhật ký trước khi tự vẫn, gồm giám đốc công ty truyền thông, giám đốc hãng thông tấn báo chí có tiếng ở Hàn, đạo diễn, doanh nhân... Năm 2009, Jang Ja Yeon đã thắt cổ tự vẫn sau những tủi nhục bất công, bị ép tiếp rượu, trao thân cho những vị khách quan chức này. Trong cả trăm lần phải phục vụ nhu cầu tình dục của các "ông lớn", nữ diễn viên còn bị ép triệt sản.

Cư dân mạng Hàn tỏ thái độ bất bình trước thông báo khép lại vụ án. Vào đầu năm nay, người dân Hàn đã kịch liệt yêu cầu tái điều tra. Theo báo cáo của Bộ Tư pháp Hàn, danh sách do Jang Ja Yeon viết có thực sự xác thực hay không và điều đó chưa đủ bằng chứng để kết tội các nghi phạm.

Yoon Ji Oh là nhân chứng duy nhất

Hiện tại, người bạn thân của Jang Ja Yeon là nữ diễn viên Yoon Ji Oh đã ở nước ngoài. Đây là nhân chứng duy nhất trong vụ việc. Cô là người đã khóc lóc yêu cầu đòi điều tra lại vụ án, khuấy động phong trào đòi lại công bằng cho cái chết của Jang Ja Yeon. Tuy nhiên, sau đó, trang Dispatch Hàn Quốc lại đưa ra loạt bằng chứng cho thấy Yoon Ji Oh nhiều lần nói dối, khiến cơ quan điều tra khó xác minh được tính xác thực của lời khai nên không thể buộc tội nghi phạm. Yoon Ji Oh còn bị cáo buộc lợi dụng cái chết của Jang Ja Yeon để trục lợi. Nữ diễn viên này ngay lập tức đã sang nước ngoài và không nói gì về vụ điều tra của Jang.

Như vậy, sau 10 năm, vụ án của nữ diễn viên Vườn sao băng lại chưa thể có một câu trả lời thỏa đáng nhất cho những người mong muốn tìm lại công bằng cho ngôi sao bạc mệnh này.