Khánh My: “Trường Giang đủ thông minh để hiểu những gì tôi nói”

(Dân Việt) “Tôi phải khẳng định chuyện của tôi và Nam Em là hoàn toàn khác nhau, fan và antifan hay mọi người nghĩ tiêu cực nhưng anh Giang là người khá thông minh”, Khánh My thẳng thắn chia sẻ.

Những ngày qua, nữ diễn viên Khánh My trở thành tâm điểm quan tâm của công chúng khi bất ngờ tiết lộ từng bị nam diễn viên hài Trường Giang tán tỉnh, giữa thời điểm anh đang yêu Nhã Phương. Sau khi sự việc này được chia sẻ trên mặt báo, phía Trường Giang tiếp tục giữ im lặng, còn Khánh My nhận về không ít ý kiến trái chiều từ công chúng. Rất nhiều khán giả cho rằng, nữ diễn viên đang cố ý mượn chuyện tình cảm với Trường Giang để đánh bóng tên tuổi, nhằm quảng bá thêm hình ảnh cho bộ phim truyền hình Mỹ nhân Sài thành vừa được phát sóng do cô thủ vai chính, sau 4 năm “đắp chiếu”.

Trước những thông tin bất lợi về mình, Khánh My đã quyết định về lý do tiết lộ chuyện bị Trường Giang tán tỉnh, cũng như quan điểm của cô về chuyện cặp đại gia, gạ tình trong showbiz.

Khánh My nói về nghi vấn tiết lộ chuyện tình cảm với Trường Giang để pr phim mới.

Tôi bị vô thế phải trả lời chuyện với Trường Giang

- Bộ phim truyền hình Mỹ nhân Sài thành do chị thủ vai chính mất tới 4 năm mới được phát sóng, lại đúng thời điểm phim truyền hình Việt nở rộ. Tuy nhiên, sau 3 tập phát sóng, khán giả lại chỉ nhắc đến chị về ồn ào với Trường Giang, thay vì vai diễn trong phim. Chị có nghĩ việc tiết lộ từng bị Trường Giang tán tỉnh sẽ ảnh hưởng gì đến vai diễn lần này?

- Đó là lý do tại sao tôi nói không muốn mọi chuyện đi quá xa nữa. Tôi bị vô thế phải trả lời, vì tôi không muốn ảnh hưởng đến bộ phim của mình. Như bạn nói, phim vừa ra đã bị nhắc đến chuyện đó rồi nhưng tôi cũng nói cái gì cũng có lý do.

Tôi là người sống trong showbiz, lại là chân dài đi đóng phim nên càng bị nói nhiều hơn. Thêm nữa, tôi muốn khán giả nhớ đến vai diễn của tôi ở phim Mỹ nhân Sài thành ở góc độ khách quan nhất có thể, chứ không phải vì những tin đồn liên quan đến tôi để làm mờ nhạt phim.

Cho nên bây giờ, tôi rất mong khán giả thay vì chú ý đến ồn ào của tôi thì hãy dành nhiều sự quan tâm đến nhân vật Hồng Trà mà tôi đảm nhận trong Mỹ nhân Sài thành. Bởi bộ phim này có rất nhiều nút thắt, tình tiết hấp dẫn để theo dõi. Chưa kể, đây là bộ phim tôi vô cùng tâm đắc, dành nhiều tâm huyết thực hiện từ 4 năm trước.

Khánh My thẳng thắn cho biết, đây là câu chuyện không hay để nhắc đi nhắc lại quá nhiều, nên cô chỉ chia sẻ khi thật sự cần thiết.

- Chị bị vô thế phải trả lời là sao?

- Vì thật sự tôi đâu biết gì, tự dưng nói tôi là người thứ ba chen vào. Tôi tự hỏi người thứ ba là như thế nào? Là khi hai người đang yêu nhau rồi tôi chen vào mới bị gọi là người thứ ba. Còn người đó đang có ý định mà tôi không đồng tình là tôi đang bác bỏ tất cả, không liên quan đến tình cảm hai người thì sao lại gọi là người thứ ba.

Tôi đã nói tôi lên tiếng đúng một lần thôi, tôi không muốn mọi chuyện đi quá xa vì không muốn có bất cứ tin đồn xấu nào về mình nữa. Tôi cũng hay vướng phải những mác như đại gia, người thứ ba. Nói thật đôi lúc tôi rất mệt mỏi, đang ở nhà lại có tin đồn đổ vào mình, mình cũng bị ảnh hưởng nhẹ về tinh thần chứ, nói không có là không đúng.

- Sau khi tiết lộ bị Trường Giang tán tỉnh, rất nhiều khán giả đã lên tiếng chỉ trích, nói chị cố ý tiết lộ chuyện này để phá hạnh phúc của Trường Giang, chị có đọc những bình luận vài ngày qua của cộng đồng mạng ?

- Có nhưng tôi không đọc hết, tôi cũng hiểu tâm lý vì mỗi người đều có lượng fan riêng và fan của mình phải bênh mình, sẽ hiểu sai về người kia. Tôi cũng hơi tiếc rằng trong clip trả lời tôi đã trả lời rõ ràng, rành mạch nhưng dường như mọi người đang hiểu theo hướng tiêu cực, tự đẩy mọi việc đi quá xa.

- Sau khi chị chia sẻ sự việc, Trường Giang phản ứng gì với chị?

- Anh ấy không liên lạc, vì tôi cho rằng anh ấy nghĩ mọi chuyện không có gì hết. Anh Giang đã là người lớn và tôi nghĩ anh ấy hiểu chuyện như thế nào. Tôi phải khẳng định chuyện của tôi và Nam Em là hoàn toàn khác nhau, fan và antifan hay mọi người nghĩ tiêu cực nhưng anh Giang là người khá thông minh.

- Nếu Trường Giang lên tiếng nói chị ngộ nhận như Nam Em, chị sẽ nói sao?

- Tôi nghĩ anh Trường Giang không bao giờ có lý do để nói tôi ngộ nhận, vì tôi có nói anh Giang yêu tôi đâu, và tôi cũng không có quan hệ tình cảm với anh Giang thì tôi nghĩ những chuyện đó không thể xảy ra.

Khánh My khẳng định câu chuyện của cô và Trường Giang khác hoàn toàn Nam Em nên đó chính là lý do nam diễn viên hài xứ Quảng không lên tiếng.

- Còn người đàn ông bên cạnh chị nói sao?

- Hiện tại tôi không chia sẻ về chuyện tình cảm, nên việc có hay không có tôi sẽ không bật mí, đó là cuộc sống riêng của tôi. Tôi chỉ muốn có công việc thôi, còn sau showbiz tôi vẫn về nhà và là con yêu của mẹ, không thích tụ tập bạn bè.

- Chị từng nói dù thế nào cũng không làm người thứ ba, vậy trong tình yêu, chị là người thế nào?

- Tôi là người khá thoải mái,không quá ràng buộc người yêu của mình nhưng chỉ cần biết người đó có người khác tôi sẽ tự chấm dứt, dù có yêu như thế nào. Vì tôi nghĩ tình cảm đó chưa đủ lớn, mà bây giờ mới có yêu nhau thôi đã như vậy thì mình muốn nghĩ lâu dài với họ càng khổ hơn cho mình. Nên tôi sẽ chấm dứt nỗi khổ đó ngay lập tức.

Người ta đồn tôi cặp đại gia nhưng hình ảnh đâu?

- Khánh My ít xuất hiện ở các sự kiện giải trí hay công khai các hoạt động nghệ thuật trước công chúng, người ta bảo chị đủ giàu rồi không cần làm showbiz nữa?

- Thật sự hồi xưa đến giờ tôi là như vậy, thường người ta nói nghệ sĩ sẽ có thành công nhất định nhưng tôi vẫn lơ lửng ở đó, tôi chẳng đi xuống cũng chẳng đi lên. Vì ai tiếp xúc với tôi sẽ biết, tính tôi dường như không dành cho showbiz. Tôi sống khá nhẹ nhàng, không ganh đua và scandal đến với tôi là hoàn toàn tự nhiên. Cuộc sống của tôi trước đến giờ khá sung túc, tôi yêu nghệ thuật và muốn làm nghệ thuật chân chính nhất có thể.

- Chính vì chị im tiếng như thế nên mọi người mới gán cho chị những tin đồn được đại gia bao… Chị nói gì?

- Mình thiệt một tí có sao đâu, vì cuộc sống là thế mà. Mình không thể yêu cầu mọi thứ hoàn hảo với mình được. Nói thật tin đồn có nhưng đã có ai bắt gặp tôi đi với một đại gia nào chưa? Tin đồn chỉ là tin đồn thôi.

Nhiều người đẹp đi với đại gia, tiểu gia đều có hình ảnh, nhưng tại sao mọi người không đặt dấu hỏi tôi không có?Chưa có bất cứ thông tin hay hình ảnh nào xác thực hết.

Theo Khánh My, mọi tin đồn cô cặp đại gia đều có rất nhiều nhưng chưa có ai bắt gặp cô hẹn hò với người đàn ông nào nên tất cả vẫn chỉ dừng lại ở tin đồn.

- Thời gian gần đây phong trào #MeToo bắt đầu tới Việt Nam và nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng, chị từng xuất thân là người mẫu, rồi diễn viên, đều là những môi trường nhiều cám dỗ, có bao giờ chị vướng phải chuyện gạ tình?

- Nhiều chứ. Nhưng tôi không muốn nêu tên ai ra hay đưa ai lên sóng làm gì, vì tôi không thích quá ồn ào. Qua rồi thì thôi, còn khi họ gạ tình, bạn đủ mạnh mẽ vượt qua cám dỗ đó, không vì tiền để đánh đổi thì nói làm gì. Người ta không gạ được mình thì qua gạ người khác. Nếu ai không đủ bản lĩnh, nhẹ dạ hay thoả hiệp thì chịu thôi.