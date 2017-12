Khánh Ngọc "Vầng trăng khóc": Tôi không phải gu của đại gia

(Dân Việt) Không tình, không tiền, lại không còn giọng hát, 4 năm trước là quãng thời gian Khánh Ngọc từng nghĩ đến những điều tiêu cực.

Sau gần 4 năm im ắng trong showbiz Việt, mới đây, Khánh Ngọc đã khiến nhiều khán giả bất ngờ với Hạnh phúc nơi nao, với các ca khúc chất chứa những nỗi buồn, tâm sự của nữ ca sĩ trong suốt 12 năm đi hát. Giọng ca Vầng trăng khóc chia sẻ, trong lúc thu âm các ca khúc mới, không ít lần cô bật khóc trong phòng thu khi nghĩ đến khoảng thời gian đổ vỡ hôn nhân khiến cuộc sống cô khủng hoảng, suy sụp. Đã có lúc, nữ ca sĩ nghĩ đến việc tự tử để kết thúc nỗi đau mà bản thân đã phải chịu đựng. - Kể từ khi ly hôn cựu xạ thủ Nguyễn Trung Hiếu cho tới nay, Khánh Ngọc có vẻ im ắng và không còn xuất hiện nhiều như trước. Vì sao thế? - Thời điểm đổ vỡ hôn nhân cũng là lúc tôi bị khủng hoảng trầm trọng, vì từ công việc cho đến cuộc sống đều gặp trúc trắc, khó khăn này chồng chất khó khăn kia. Khi có bầu, tôi phải nghỉ hát một thời gian dài, sau khi sinh em bé, tôi bị băng huyết ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ và cột hơi, giọng hát không còn tốt như trước. Đến khi con trai tròn một tuổi, tôi lại ly hôn chồng và trở thành bà mẹ đơn thân. Nhớ lại, tôi vẫn thấy khủng khiếp vì thời gian đó tôi chẳng còn gì trong tay, không tình, không tiền, lại không có giọng hát nên không thể kiếm tiền nuôi con. Đã có lúc tôi suy sụp đến mức nghĩ đến chuyện tự tử để giải thoát bản thân. Nhưng mỗi khi nghĩ đến con trai vừa tròn một tuổi và những người thân, gia đình mình, tôi lại không nỡ xa và làm khổ họ nên cố gắng tập thiền, lên chùa tu học để ổn định tinh thần và may mắn vượt qua giai đoạn khó khăn này. Điều duy nhất tôi có thể làm được lúc này là tận hưởng, trân trọng những niềm vui nhỏ hiện tại để cuộc sống trở nên bình yên và nhẹ nhàng hơn. Khánh Ngọc từng khủng hoảng đến mức muốn tự tử sau khi ly hôn và mất giọng hát. - Nghĩ lại những chuyện đã qua, chị có cảm thấy hối tiếc khi ngày đó đã “theo chồng bỏ cuộc chơi” quá sớm trong lúc đang trên đỉnh cao sự nghiệp? - Tôi quan niệm những gì xảy ra trong đời đều là vận mệnh và số kiếp của mỗi người, vì nếu giai đoạn đó tôi không lấy chồng thì đến một lúc nào khác, chuyện đó cũng sẽ xảy đến thôi. Chưa kể chuyện tình yêu rất khó nói trước vì còn phụ thuộc vào duyên số. Vì vậy, tôi chẳng có gì để hối tiếc gì cả. - Ở thời điểm này, Khánh Ngọc có hài lòng với cuộc sống hiện tại? - Hai năm nay, tôi mới dần lấy lại tinh thần và bắt đầu trở lại ở các gameshow, truyền hình thực tế. Thu nhập cũng dần cải thiện khi tôi được các bầu show mời hát nhiều hơn ở các tụ điểm ca nhạc. Tuy bây giờ tôi đã trở lại ca hát nhưng rõ ràng thời nay showbiz Việt đang có rất nhiều ca sĩ trẻ đẹp, họ vừa có giọng hát, vừa có vóc dáng gợi cảm. Còn tôi đã có tuổi, nhan sắc không còn như trước, tên tuổi cũng nhạt dần vì đã lâu không xuất hiện trên sân khấu. Nhưng sau nhiều năm làm nghề, tôi không còn tính toán, bon chen như trước mà chỉ muốn hát để thoả mãn niềm đam mê và kiếm thêm thu nhập nuôi sống bản thân, gia đình. Đó là lý do mấy năm qua tôi tích cực chạy show, gom góp tiền làm đĩa để có sản phẩm cầm trong tay hay chưng lên kệ đĩa. Về chuyện tình cảm, tôi đang trong giai đoạn tìm hiểu với một người và mối quan hệ này chỉ mới bắt đầu vài tháng. Sau lần đổ vỡ hôn nhân 4 năm trước, tôi chỉ muốn tìm kiếm một người đàn ông đủ bao dung, thực tâm yêu tôi, thương con của tôi và có thể lo lắng, chăm sóc cho hai mẹ con. Ngoài ra, điều kiện kinh tế cũng là điều rất quan trọng. Tôi không cần họ phải quá giàu có hay xe hơi, nhà lầu trăm tỉ, nhưng ít nhất họ phải vững vàng về kinh tế, tự lo được cho bản thân và có thể làm chỗ dựa vững chắc cho mẹ con tôi. Nếu không gặp được người thích hợp, tôi sẵn sàng ở vậy, một mình nuôi con thay vì quá phụ thuộc vào chuyện tình cảm. "Tôi chỉ muốn tìm kiếm một người đàn ông đủ bao dung, thực tâm yêu tôi, thương con của tôi và có thể lo lắng, chăm sóc cho hai mẹ con". - Trong 4 năm làm bà mẹ đơn thân, có bao giờ chị được các đại gia bày tỏ tình cảm? - Một điều lạ là trong suốt mười mấy năm đi hát, tôi chưa bao giờ được đại gia để mắt tới. Phần lớn đại gia chỉ thích những cô có làn da trắng nõn, thân hình tròn tròn, thùy mị, dễ thương, còn tôi lại quá cá tính, mạnh mẽ, nước da lại ngăm đen nên không hợp gu của họ (Cười). - Kể từ khi ly hôn, chồng cũ có thường xuyên cùng chị chia sẻ trách nhiệm nuôi con? - Lúc ra toà ly hôn, chúng tôi không hề tranh chấp, cũng chẳng phân chia tài sản. Việc nuôi con là bổn phận, trách nhiệm của người làm cha, làm mẹ nên tôi để đôi bên tự giác thực hiện điều đó. Hiện tôi đang là người phụ trách chính việc nuôi và chăm sóc con, còn ba của Kuni cũng đã chuyển đến ở cùng chung cư với tôi nên khá thuận lợi cho việc đi lại và gặp gỡ con mỗi ngày. Khánh Ngọc và cựu xạ thủ Trung Hiếu khi còn mặn nồng. - Với những cặp đôi từng chia tay trong showbiz Việt, mối quan hệ của họ và chồng cũ thường không mấy tốt đẹp. Vậy chị và cựu xạ thủ Nguyễn Trung Hiếu thì sao? - Tuy không còn duyên vợ chồng, nhưng chúng tôi vẫn xem nhau là bạn bè và chia sẻ trách nhiệm chăm sóc con cái. Tôi tâm niệm bố mẹ chỉ có một trên đời, dù chồng cũ tái hôn, hay tôi tiến thêm bước nữa thì người mới đó cũng chỉ là dì, là dượng, sự quan tâm và tình yêu thương dành cho con sẽ không như ruột thịt máu mủ. Vì vậy, tôi luôn tạo điều kiện để con có thể tiếp xúc thường xuyên với cả bố lẫn mẹ để bé không cảm thấy thiệt thòi, thiếu thốn về mặt tình cảm.

Tag: Khanh Ngoc, tu tu, ly hon, do vo, hon nhan, hanh phuc, sao Viet, ba me don than, nghe si, ca si