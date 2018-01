Khánh Thi bụng bầu lùm lùm đi dự tiệc cùng gia đình Phan Hiển

(Dân Việt) Sau thông báo có bầu em bé thứ 2 vào hồi Tết Dương lịch, Khánh Thi mới đây đã xuất hiện trong buổi tiệc của gia đình Phan Hiển với chiếc váy ôm sát khoe bụng bầu lùm lùm.

Phan Hiển đưa Khánh Thi đến dự tiệc sinh nhật của Hoàng Mỹ An- chị họ. Ảnh: Nghĩa Bùi.

Đang có bầu 3 tháng, Khánh Thi vẫn tự tin mặc đầm ôm sát khoe bụng bầu lùm lùm.

Cả 2 nói chuyện rất vui vẻ trong buổi tiệc

Khánh Thi chụp ảnh cùng đại gia đình chồng. Từ trái qua: dượng út, Phan Hiển, Khánh Thi, dì út, Hoàng Mỹ An, ông bà ngoại, em gái Phan Hiển, bố mẹ Phan Hiển.

Vợ chồng Khánh Thi chụp ảnh cùng ông bà ngoại của chồng

Đây là buổi tiệc sinh nhật lần thứ 21 của Hoàng Mỹ An. Hoàng Mỹ An là Á quân Thử thách cùng bước nhảy. Cô đã sang Mỹ du học và phát triển sự nghiệp ca hát tại trung tâm Thuý Nga. Đợt này về nước, Hoàng Mỹ An tổ chức buổi tiệc để gặp gỡ họ hàng.

