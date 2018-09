Khoảnh khắc cho con bú đẹp đến nao lòng của Lan Phương và dàn mỹ nhân Việt

Mới đây trên trang cá nhân, nữ diễn viên Lan Phương tự hào khoe hình ảnh cho con bú, toát lên tình mẫu tử thiêng liêng.

Người đẹp viết: "Cho con bú là hạnh phúc lớn nhất của mẹ. Khi đói, con không chờ nổi, đầu nghiêng sang một bên, miệng há thật to cuống quýt tìm kiếm như chim non há mỏ chờ mẹ mớm ăn. Khi có ti mẹ rồi, bụng đã có sữa chảy vào, con bắt đầu mở to mắt ngước lên nhìn mẹ. Con cứ nhìn mẹ như thế, miệng vẫn bú chùn chụt. Con nhìn mẹ như thể mẹ là cả thế giới của con. Con cảm nhận thế giới qua ánh mắt và nụ cười của mẹ. Con an tâm trong vòng tay mẹ và biết rằng mẹ sẽ làm mọi thứ để bảo vệ con".

Trước đó, cô từng nhiều lần khoe ảnh cho con bú ở mọi nơi, chẳng ngại ngần. "Em sướng nhất quả đất. Mẹ đi đâu cũng cho em đi theo nên muốn lúc nào là em được bú mẹ ngay tức khắc. Em chưa phải ăn sữa bột bao giờ. Mẹ em được làm mọi thứ mẹ thích mà vẫn chăm sóc em chu đáo. Em yêu mẹ em lắm lắm".

Thời gian gần đây, ngày càng nhiều sao nữ tự tin khoe ảnh cho con bú như một cách tuyên truyền việc nuôi con bằng sữa mẹ. Trong ảnh, Á hậu Diễm Trang tranh thủ chụp ảnh khi con đang bú.

Thảo Trang thể hiện cá tính ngay cả trong lúc cho con bú. Nữ ca sĩ trải lòng, cô sẵn sàng để lộ toàn bộ bầu ngực trước mặt người đối diện vì mục đích cao cả là nuôi con bằng sữa mẹ.

Ngày mới sinh, Trương Quỳnh Anh cũng từng đăng tải bức ảnh cho con bú. Nữ diễn viên chèn thêm icon vào bức hình một cách tế nhị.

Bà mẹ đơn thân Hồng Quế cũng lựa chọn cho con bú để nhanh về dáng và tốt cho sức khỏe của nhóc tỳ.

Nữ kiện tướng dancesport Khánh Thy cũng quyết định nuôi con bằng sữa mẹ và tự hào khoe ảnh cho con bú.

Hiện tại, chị đã có hai nhóc tỳ một trai, một gái rất đáng yêu.

Phan Như Thảo khiến công chúng ngưỡng mộ trước bức ảnh gia đình nhỏ hạnh phúc. Vừa cho con bú, cựu người mẫu vừa quay sang hôn chồng tình tứ.

Trước đó, cô cũng nhiều lần chia sẻ hình ảnh vén áo cho con bú.

Ốc Thanh Vân là bà mẹ có thói quen khoe ảnh cho con bú lên mạng xã hội.

Theo nữ MC: “Cho con bú là điều cao cả và thiêng liêng”.

Bà mẹ đông con tự hào vì có thể chăm sóc con cái chu đáo, dù công việc rất bận rộn.

Ở nơi công cộng, cô từng dùng miếng vải che khi cho con bú.

Dù trở lại với công việc và không thể thường xuyên bên con nhưng Ốc Thanh Vân luôn mang theo máy hút sữa bên mình. Khi về nhà, cô lại trực tiếp cho con bú mẹ.

Cô là nghệ sỹ tiên phong trong việc cổ vũ các bà mẹ cho con bú.

Sự hy sinh của bà mẹ trẻ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Cho con bú là khoảnh khắc thiêng liêng mà bà mẹ nào cũng cảm thấy hạnh phúc, tự hào và luôn muốn giữ làm kỷ niệm.

Minh Hà - vợ Lý Hải cũng nhiều lần đăng ảnh cho con bú được khen ngợi vừa đẹp vừa ý nghĩa.

Nhìn vẻ ngoài trẻ trung của Minh Hà, ít người tin được cô đã là mẹ của 4 nhóc tỳ.

Bên cạnh việc phụ giúp chồng, Minh Hà còn chăm sóc con và vun vén gia đình rất khéo léo.

Nhật Kim Anh từng cho biết, bí quyết giúp cô giảm cân thần tốc sau khi sinh con là nuôi con bằng sữa mẹ.

Nữ ca sỹ, diễn viên từng chia sẻ ảnh cho con bú nhưng chỉnh hiệu ứng giống tranh vẽ để làm kỷ niệm.

Cựu người mẫu Xuân Lan đăng ảnh cho con gái bú thể hiện tình mẫu tử thiêng liêng.