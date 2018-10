Kiều Minh Tuấn bị tẩy chay nên mới quay về với Cát Phượng?

(Dân Việt) "Cát quá hiểu cái tính của Kiều Minh Tuấn, một khi đã muốn và đã thích thì trời cũng không cản được", Cát Phượng nói.

Sau một tháng lên báo công khai “yêu”An Nguy khiến dư luận dậy sóng, chiều 14.10, Kiều Minh Tuấn cùng quản lý Cát Phượng chính thức có buổi gặp gỡ truyền thông.

Ngồi bên cạnh Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng bật khóc nức nở, gửi lời xin lỗi đến NSX phim “Chú ơi, đừng lấy mẹ con” – bà Dung Bình Dương và khán giả ủng hộ lẫn những người không yêu thương mình.

Trong khi đó, Kiều Minh Tuấn chỉ chia sẻ chớp nhoáng. Anh cũng gửi lời xin lỗi đến khán giả, đạo diễn, nhà sản xuất vì những sai lầm của mình đã ảnh hưởng đến bộ phim.

Đa số dư luận vẫn chưa hài lòng với lời xin lỗi muộn màng của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn.

Tôi vẫn bên cạnh Kiều Minh Tuấn vì “chữ tình”

Cách đây ít phút, Cát Phượng có dòng trạng thái khá dài trên trang cá nhân. Chị cho biết không muốn lên tiếng giãi bày bất cứ điều gì sau nói lời xin lỗi, nhưng “ít nhất 1 lần để mọi người hiểu hơn mọi việc”.

Bà xã Kiều Minh Tuấn cho hay, sau buổi gặp gỡ truyền thông, khán giả chửi chị rất nhiều, mọi người vẫn khẳng định chị là người đứng sau, “đạo diễn” ồn ào này để PR phim.

“Cát tôi luôn trân trọng cái gọi là nghiệp diễn và những vở kịch cùng những nhân vật mà mình thể hiện. Cát rất thích trở thành 1 đạo diễn có tâm và tầm. Tôi không thích trở thành 1 diễn viên hay 1 đạo diễn tồi và càng không thích đánh đổi vì bất cứ lý do gì.

Về việc Cát vẫn còn bên cạnh Kiều Minh Tuấn đến bây giờ là bởi chữ tình: Tình nghĩa và trên hết vẫn là tình người. Lúc này mọi người ai cũng quay lưng với Kiều Minh Tuấn. Khán giả quay lưng đã đành. Mọi người có thể bất tình nhưng Cát không thể bất nghĩa. Dù gì cũng 10 năm”, Cát Phượng trải lòng.

"Về việc Cát vẫn còn bên cạnh Kiều Minh Tuấn đến bây giờ là bởi chữ tình..."

Về lý do Kiều Minh Tuấn bất ngờ nói “yêu” An Nguy, Cát Phượng vẫn khẳng định là do anh “1 phút say sẩm nắng”, mà “đánh mất lòng thương và tin yêu từ khán giả”.

“Những người có tâm rộng và tình lớn họ sẽ bỏ qua. Vì đơn giản họ nghĩ: đã là kiếp người ai vỗ ngực lơn tiếng: “Tôi sống chưa bao giờ phạm sai lầm và mắc 1 lỗi gì dù nhỏ nhất?” Có ai ko? Vì chúng ta phàm là người, không phải thánh hay thần mà không 1 lần phạm lỗi. Điều quan trọng là mình đã nhận thấy đươc cái lỗi đó và xin lỗi”, nữ diễn viên hài bộc bạch.

Tôi quá hiểu tính cách của Kiều Minh Tuấn

Cát Phượng cho hay, Kiều Minh Tuấn sẽ sẵn sàng chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra cho nhà sản xuất. Việc nam diễn viên lên tiếng chia sẻ ngắn gọn theo Cát Phượng là do “Kiều Minh Tuấn không thể lên báo bới móc hay giải thích thêm nữa để làm gì vì sự việc mọi người cũng đã thấy Tuấn có lỗi. Chính vì vậy nên Kiều Minh Tuấn lên tiếng xin lỗi chân thành nhất”.

Trước tin đồn Kiều Minh Tuấn bị tẩy chay nên mới quay về với Cát Phượng, diễn viên hài thẳng thắn: “Không bao giờ vì Cát quá hiểu cái tính của Kiều Minh Tuấn, một khi đã muốn và đã thích thì trời cũng không cản được. Và Cát từng tuổi này cũng nhận biết được Kiều Minh Tuấn thật hay giả đối với mình”.

Cát Phượng cũng thừa nhận, ông xã của mình đã phạm phải sai lầm quá lớn. Song chị hứa sẽ đồng hành cùng anh để sửa đổi và sẽ không bao giờ tái phạm.

“Cát sẽ luôn nắm chặt tay nhau để cùng bước tiếp dù biết rằng những bước sau này đầy chông chênh khập khễnh, thậm chí mỗi bước là chân mình rỉ máu. Nhưng Cát vẫn bước”, chị nói.

Cát Phượng thừa nhận hiểu rõ con người của Kiều Minh Tuấn.

Sau lời xin lỗi của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn, NSX Dung Bình Dương tỏ ra vô cùng bức xúc vì không được mời đến dự buổi gặp gỡ như lời hứa của Cát Phượng trước đó.

Với tư cách là NSX, bà Dương Bình Dương cảm thấy bản thân không được tôn trọng và tuyên bố vẫn quyết tâm theo đuổi vụ kiện Kiều Minh Tuấn và An Nguy, để lấy lại danh dự, chứng minh ê-kíp không dùng tình cảm để PR phim.

Về phía khán giả, đa số bình luận đều tỏ ra không hài lòng trước lời xin lỗi muộn màng của Kiều Minh Tuấn, và tiếp tục kêu gọi tẩy chay diễn viên phim “Em chưa 18” và An Nguy.

Bà Dung Bình Dương không hài lòng với lời xin lỗi của Cát Phượng và khẳng định tiếp tục khởi kiện Kiều Minh Tuấn và An Nguy.

Những lời giãi bày của Cát Phượng cũng không nhận được sự đồng cảm của số đông. Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng nữ diễn viên hài đang “dùng nước mắt”, cố gắng lấy lại hình của chồng mình. Bên cạnh đó, khán giả nhận định Cát Phương luôn “úp mở” từ khi scandal xảy ra, thay vì lên tiếng nói rõ ngay từ đầu.