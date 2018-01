King Kong khổng lồ khiến tài tử The Rock kinh hãi

(Dân Việt) Không chỉ đối mặt với King Kong, tài tử cơ bắp còn bị truy đuổi bởi những quái thú khổng lồ khác.

Rampage (tựa Việt: Siêu Thú Cuồng Nộ) tung trailer mới nhất

Trailer thứ hai của Rampage (tựa Việt: Siêu Thú Cuồng Nộ) vừa được hé lộ. Đây được đánh giá là bom tấn năm 2018 của hãng Warner Bros.

Dwayne Johnson và King Kong trên poster phim

Chàng The Rock nổi tiếng - Dwayne Johnson thủ vai nam chính là một nhà sinh vật học Davis Okoye. Đoạn trailer hé lộ mối quan hệ thân thiết giữa Davis và George - một chú Gorilla lưng bạc được anh chăm sóc từ nhỏ. Sự việc ngoài ý muốn xảy ra khi George bị biến thành vật thí nghiệm đột biến. Chú trở thành quái vật King Kong khổng lồ hung hãn.

Chưa hết, nhà sinh vật học còn phải đối mặt với nhiều nỗi sợ hãi do những quái thú khổng lồ gây ra. Nhà sinh vật học Davis quyết định dấn thân vào hành trình giải cứu thế giới cũng như cứu cả người bạn Gorilla George của mình. Đội đặc nhiệm do anh dẫn đầu bị một con sói bay truy đuổi. Con sói to lớn này có khả năng bay trong không trung, nó muốn tóm gọn chiếc phi cơ và gây náo loạn cả thành phố.

Sói bay tấn công phi cơ của đội đặc nhiệm

Quái vật kinh hãi thứ ba là cá sấu khổng lồ có sức hủy diệt không tưởng. Những cơn cuồng nộ của siêu thú đẩy đội đặc nhiệm vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Họ phải đối mặt với việc bảo vệ thành phố lẫn những con thú đáng thương bị biến đổi trở nên đột biến.

Cá sấu khổng lồ có khả năng nuốt chửng cả phi cơ

Rampage là phim điện ảnh từng có phiên bản game từ năm 1986. Trong bản game, cả ba quái thú trước khi đột biến đều từng là con người. George bị biến một con King Kong khổng lồ bởi một loại Vitamin thực nghiệm, Lizzie trở thành một con Godzilla bởi hồ phóng xạ, còn Ralph thì bị biến đổi bởi một loại chất phụ gia thực phẩm bí ẩn và trở thành một người sói khổng lồ và không có cánh. Trong khi đó, vai diễn của The Rock lại không có trong bản gốc.

Tài tử Dwayne Johnson đối mặt với những siêu thú khổng lồ có sức tàn phá không tưởng

Sự trở lại màn ảnh của tài tử The Rock được hứa hẹn vực dậy tiếng tăm của anh sau những lời chê về diễn xuất trong Baywatch. Phim dự kiến ra mắt ngày 13.04.2018.