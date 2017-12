Kỳ Duyên bán nude trong bộ sưu tập nàng thơ của NTK Đỗ Mạnh Cường

(Dân Việt) 3 năm sau khi đăng quang, lần đầu tiên Hoa hậu Kỳ Duyên chụp ảnh bán nude nóng bỏng, gợi cảm hút mắt.





Trong bộ ảnh 32 "nàng thơ" mà NTK Đỗ Mạnh Cường thực hiện cho triển lãm ảnh kỷ niệm 10 năm làm nghề, Hoa hậu Kỳ Duyên táo bạo bán nude. Đây là lần đầu tiên người đẹp Nam Định trút bỏ xiêm y trước ống kính kể từ khi đăng quang danh hiệu Hoa hậu Việt Nam năm 2014. Kỳ Duyên rất tự hào về thân hình mảnh mai, vòng 1 gợi cảm của mình.

Trong số các Hoa hậu Việt Nam, Kỳ Duyên không phải là một người đẹp được đánh giá cao về nhan sắc. Thời điểm mới đăng quang, cô từng nhận được vô số chỉ trích từ phía dư luận. Trước những lời bàn tán không hay, chân dài sinh năm 1996 không ngừng cố gắng cải thiện vẻ ngoài và liên tục khiến công chúng phải bất ngờ.

Từ một người đẹp không được đánh giá cao về phong cách thời trang, nhưng hiện tại mỗi lần xuất hiện là Hoa hậu Kỳ Duyên lại khiến công chúng trầm trồ về những bộ cánh đẳng cấp. Không chỉ đầu tư khi xuất hiện tại show thời trang của các nhà thiết kế, mà ngay cả những bức hình chụp street style của Kỳ Duyên cũng rất cuốn hút. Người đẹp khéo léo biết cách sử dụng hàng hiệu để nâng tầm trang phục một cách rất tinh tế.

Đặc biệt, Kỳ Duyên lại khiến nhiều người bất ngờ với cương vị mới của mình, đó chính là vai trò "cầm cân nảy mực" trong chương trình The Look. Mặc dù "lính mới" so với Phạm Hương và Minh Tú nhưng ngay từ tập ghi hình đầu tiên, người đẹp đã thể hiện rõ phong cách với loạt trang phục cực chất.

Không thể phủ nhận, thần thái của Kỳ Duyên ngày càng thu hút. Bản thân nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường cũng phải thốt lên trên trang cá nhân của mình về sự thay đổi của Hoa hậu Kỳ Duyên. Lần đầu tiên chụp hình thời trang với Kỳ Duyên, nhưng phải nói Kỳ Duyên thật sự quá xuất sắc.