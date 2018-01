Lâm Vinh Hải và tình cũ Linh Chi tái hợp trong đêm sinh nhật?

(Dân Việt) Những tưởng đã chia tay nhưng Lâm Vinh Hải và Linh Chi vẫn hạnh phúc như thế này đây.

Mới đây trên facebook cá nhân của mình, Lâm Vinh Hải đã chia sẻ những hình ảnh về buổi sinh nhật ấm cúng của mình vừa được diễn ra gây sự chú ý của nhiều người. Điều đặc biệt là trong buổi tiệc sinh nhật tổ chức tại nhà riêng, có sự xuất hiện của "tình cũ" Linh Chi và con gái chung của anh với vợ cũ Lý Phương Châu.

"Đón tuổi mới hạnh phúc, an yên bên cạnh các công chúa, hoàng tử của Hải. Hôm nay, thật sự là 1 ngày hạnh phúc đối với Hải. Hải chỉ muốn nói rằng qua những gì đã xảy ra thì những khoảnh khắc bình yên, ấm áp bên cạnh những người thân yêu của Hải với Hải vậy là đủ. Happy birthday to me. Love all". Lâm Vinh Hải viết.

Lâm Vinh Hải hạnh phúc đón sinh nhật bên cạnh tình cũ Linh Chi.

Nhiều người vui cho nam vũ công vì anh vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết với người yêu cũ mặc dù cả hai đã chia tay.

Trong đêm sinh nhật, Lâm Vinh Hải còn được gặp gỡ con gái chung với vợ cũ.

Khuôn mặt rạng rỡ của ông bố trẻ Lâm Vinh Hải bên cạnh con gái.

Trong năm vừa qua, Lâm Vinh Hải đã phải hứng chịu nhiều sóng gió từ các mối quan hệ tình cảm của mình.

Trước đó, thông tin dancer nổi tiếng Lâm Vinh Hải bất ngờ chia tay người vợ “tào khang” Lý Phương Châu khiến cộng đồng mạng chưa kịp ngẩn ngơ vì tiếc cho mối tình đẹp thì ngay sau đó đã lập tức phẫn nộ và phản đối tình mới của anh - diễn viên Linh Chi.

Chiếc bánh sinh nhật Linh Chi tặng Lâm Vinh Hải.

Cuối năm 2017, nữ người mẫu Linh Chi bất ngờ xác nhận cô và Lâm Vinh Hải hiện chỉ giữ mối quan hệ trên mức bạn bè, nhưng không hẳn là yêu.