Lâm Vissay từng không đồng ý với "cảnh nóng sập giường" gây tranh cãi

(Dân Việt) Nam diễn viên cho rằng một người đàn ông không thể lên giường với con gái nuôi của mình dù với bất kỳ lý do nào.

Những ngày qua, cảnh nóng trong bộ phim truyền hình Thương Nhớ Ở Ai là đề tài được khán giả chú ý khá nhiều khi tình tiết này diễn ra giữa cặp nhân vật cha dượng và con riêng của vợ. Vào vai nhân vật Vạn - nam diễn viên Lâm Vissay đã có những chia sẻ về tình huống nhạy cảm này.

Theo Lâm Vissay, anh đã trao đổi với đạo diễn Lưu Trọng Ninh rất kỹ về tình huống này trước khi bấm máy. Ở góc nhìn của Lâm, anh cho rằng không một người đàn ông tử tế nào lại có thể xảy ra chuyện đó với con gái nuôi của mình. Bên cạnh đó, là một diễn viên chuyên nghiệp, anh ý thức được rằng mình phải trao đổi thật kỹ với tác giả nếu như có những tình huống vướng mắc hoặc chưa đồng ý được với nhau.

Cặp nhân vật Hạnh và Vạn đang gây chú ý bởi cảnh nhạy cảm trong phim

"Theo tôi thì một người đàn ông không nên và cũng không được phép ngủ với con riêng, dù với lý do say hay bất cứ lý do gì khác. Tuy nhiên đây là một tình huống đã có sẵn trong tác phẩm văn học của Dương Hương, vốn có chủ đích.

"Ban đầu tôi cũng rất ái ngại bởi làm điều này giữa bố dượng và con nuôi là điều rất kinh khủng. Tôi nói chuyện với anh Lưu Trọng Ninh nhiều lần bởi tôi không hiểu sao anh phải đưa tình tiết này vào. Nhưng sau đó thì tôi bắt đầu thấm được hoàn cảnh của nhân vật" - Lâm Vissay nói.

Nói về nhân vật Vạn của mình, anh nhận xét rằng đây là một nhân vật quá tử tế, nhưng do phải chịu nhiều cay đắng, đau khổ trong cuộc đời mà ngày hôm đó đã uống rượu tới say. Khi nhìn vào đứa con gái nuôi, anh ta thấy cô Nhân ngày xưa và đã không kiềm chế được bản thân. Lần đầu tiên trong đời, nhân vật Vạn đã buông thả bản thân, không còn giữ sự tử tế và lý trí nữa.

Lâm Vissay gần đây tham gia khá nhiều bộ phim có cảnh nóng

Trước đó, chính đạo diễn Lưu Trọng Ninh cũng đã lên tiếng về việc sử dụng cảnh nóng trong phim của mình. Ông cho rằng nếu như cảnh nóng được cho vào mà không có lý do chính đáng là tâm lý của nhân vật thì không nên dùng. Tuy nhiên, nếu cảnh phim được xây dựng diễn biến tâm lý rõ ràng thì không nên coi là quá nhạy cảm.

Về vấn đề này, Lâm Vissay cũng nói rằng anh không hề ngại diễn cảnh nóng nếu như đó là những tình tiết hợp lý với câu chuyện. "Ở nước ngoài thì cảnh nóng là điều rất bình thường thôi, tôi không nghĩ quá nhiều về những cảnh nóng mà mình từng diễn, miễn sao nó phù hợp với câu chuyện. Với mỗi phim mà có cảnh nóng, tôi đều tìm hiểu kỹ xem cảnh đó có cần thiết hay không. Nếu chỉ làm để gây ồn ào với khán giả thì tôi không làm" - anh chia sẻ.

Bật mí thêm về hậu trường của cảnh quay đặc biệt này, Lâm Vissay cười khi được hỏi về thiết kế của chiếc giường khiến cho hai nhân vật rơi vào tình huống trái ngang là "sập giường". "Tôi đoán là do người đóng giường làm không kỹ chứ không phải do nhân vật hành động mạnh quá mà sập giường đâu" - anh nói và cười lớn.

Bên cạnh đó, anh cũng tiết lộ rằng cảnh quay này chỉ quay một đúp là xong, là cảnh quay nhanh nhất trong phim. Với nữ diễn viên Trà My trong vai Hạnh, anh kể rằng anh không cần làm "công tác tư tưởng" với cô trước đó, bởi tự cô đã "thoải mái diễn" rồi.

Nam diễn viên khẳng định rằng nếu cảnh nóng trong phim là cần thiết thì anh không ngại diễn

Lâm Vissay là một trong những nam diễn viên Việt kiều gây chú ý những năm gần đây qua một số bộ phim truyền hình và điện ảnh. Trong số đó, không ít lần anh đã vào các cảnh nóng cùng những nữ diễn viên đóng cặp. Gần đây nhất, Lâm Vissay tham gia vào bộ phim Lời Nguyền Gia Tộc, tuy nhiên cảnh nóng giữa anh và nữ diễn viên Phi Huyền Trang đã bị cắt khá nhiều, khiến cảnh phim chỉ diễn ra vài giây trên màn ảnh.

Thương Nhớ Ở Ai là tác phẩm tiếp theo nam diễn viên này có những cảnh nhạy cảm, và cảnh quay "sập giường" này không phải là phân đoạn nóng duy nhất của anh trong phim. Cảnh quay gây ra nhiều phản ứng trái chiều với khán giả. Nhiều người cho rằng cảnh quay tạo được cảm xúc, nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng phim quá nhạy cảm so với những phim được phát trên sóng truyền hình và không phù hợp để xem cùng cả gia đình.