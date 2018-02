Lan Ngọc bị tông xe, mất ví vào ngày cuối năm

(Dân Việt) Vụ việc xảy ra khi nữ diễn viên cùng gia đình đi thả cá vào ngày tiễn ông Công, ông Táo về trời.

Lan Ngọc cho biết, vào ngày 8.2, trong lúc điều khiển phương tiện giao thông giữa trung tâm Sài Gòn, do đường phố đông đúc, xe cộ lưu thông liên tục nên cô đã bị va chạm với một chiếc xe chạy cùng chiều. Vụ việc khiến xế hộp của nữ diễn viên bị trầy xước, tuy nhiên, cô không bị thương.

Cũng trong ngày 8.2, Lan Ngọc còn làm mất ví tiền trong lúc ra ngoài gặp gỡ bạn bè. Rất nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự lo lắng và khuyên cô nên cẩn trọng, đề phòng mất cắp vào những ngày cuối năm.

Vào ngày ông Công, ông Táo về trời, Lan Ngọc liên tục gặp xui khi bị tông xe và làm mất bóp tiền.

Khi chúng tôi liên hệ với Lan Ngọc để tìm hiểu thông tin, nữ diễn viên Mối tình đầu của tôi cho biết, ngoài vụ đụng xe ngoài ý muốn, hiện cô đã may mắn tìm thấy ví tiền và không bị mất mát tài sản quan trọng.

Lan Ngọc cho hay: “Thật ra đây chỉ là vụ va chạm nhỏ, Ngọc vẫn bình an, không bị thương hay trầy xước cơ thể. Ngay cả vụ mất bóp tiền cũng là do Ngọc đãng trí, tự mình để quên mà không hay biết. May mắn là Ngọc đã tìm lại được ví tiền trong ngày, tất cả tiền bạc, giấy tờ vẫn còn nguyên vẹn, không bị mất mát gì hết. Rất xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng đến vậy”.