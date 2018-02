Lệ Quyên, Tóc Tiên khốn đốn vì tin đồn thu nhập mấy chục tỷ mỗi năm

Lâu nay, nói đến cát sê của ca sĩ gần như là nói đến “vùng cấm”, ngoài các nhãn hàng, các công ty truyền thông và bầu show thường truyền tai nhau... Nhưng gần đây, khi mạng xã hội là một kênh chia sẻ thường ngày, thì việc ca sĩ nào đó bỗng dưng bị đồn thổi giá cát sê cao ngất ngưởng cũng khiến họ phải khổ tâm thanh minh và sợ bị cơ quan Thuế nghi ngờ vì có khả năng trốn thuế…

"Đi ăn cướp cũng không có”

Chỉ vì câu đùa với bạn bè trên mạng xã hội mà bỗng chốc, Lệ Quyên phải lên tiếng về thu nhập 10 triệu đô/năm của mình.

Cụ thể, trong một bài đăng trên trang Facebook cá nhân của ca sĩ Lệ Quyên, ông bầu Vũ Khắc Tiệp đã bình luận mức thu nhập của Lệ Quyên mỗi năm tạm tính là 68 tỷ VND, tương đương khoảng 3 triệu đô/năm. Hai nhân vật đình đám của showbiz Việt đã có những trêu đùa dí dỏm, và Lệ Quyên còn nói vui cô gặt hái tới 10 triệu đô mỗi năm. Thế nhưng không ngờ những câu bông đùa lại trở thành tin đồn gây sốc cho cộng đồng mạng khiến nữ ca sĩ “điêu đứng”.

Ca sĩ Lệ Quyên

Sau những tin đồn, Lệ Quyên vừa buồn cười vì chuyện vô lý như vậy cũng biến thành scandal, vừa thấy sợ khi phát ngôn trên mạng. Lệ Quyên bày tỏ: “Tôi đang dở khóc dở cười vì tin đồn đó. Tôi và Khắc Tiệp rất thân nhau, bạn ấy hay trêu Lệ Quyên giàu nên mới đùa tôi thu nhập một năm 3 triệu đô.”

Lệ Quyên chia sẻ: “Facebook của tôi để công khai. Dù là fan hay không phải fan cũng đều được đọc rất thoải mái, comment vô tư. Chẳng có ai thu nhập thật mà nói hồn nhiên trên mạng như thế! Nhưng cũng phải thú nhận rằng, đấy cũng là điều tôi phải rút kinh nghiệm. Ngồi ở nhà nói đùa với nhau thế nào cũng được, nhưng đã viết hay công khai điều gì không phải ai cũng hiểu cho mình. Tôi sợ nhất khán giả bị ác cảm và hiểu sai rằng tôi đang khoe khoang.”

Tuy nhiên, Lệ Quyên cũng cho rằng không nên vào trang cá nhân, đọc thông tin rồi đưa lên thành bài báo, gây ảnh hưởng không tốt cho thân chủ. Và cô bình luận: "Các anh các chị bên thuế lạ gì, mong sao có một ngày nghệ sĩ Việt Nam mình kiếm được nhiều tiền như vậy".

Đại diện truyền thông của Lệ Quyên cho hay, sau sự việc, người bạn thân đã gửi lời xin lỗi Lệ Quyên vì bình luận vui của mình gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến nữ nghệ sĩ. "Nói chuyện với tôi, Lệ Quyên cho biết để có được mức thu nhập đó là điều không tưởng, nghệ sĩ Việt có đi... ăn cướp cũng không có. Nữ ca sĩ mong muốn khán giả quan tâm đến những sản phẩm âm nhạc của cô hơn là ồn ào đời tư".

Không riêng gì Lệ Quyên, ca sĩ Tóc Tiên cũng từng khốn đốn vì tin đồn kiếm được 20 tỷ/năm.

Một người dùng mạng có nickname P.H.N đã khẳng định Tóc Tiên thu nhập trên dưới 20 tỷ trong năm 2016. Người này tiết lộ nữ ca sĩ Ngày mai có giá cát-xê thấp nhất là từ 60 – 80 triệu/đêm diễn. Trong năm nay, Tóc Tiên đã ký gần 10 hợp đồng quảng cáo… trong đó nhiều hợp đồng trị giá lên đến hàng tỷ đồng. Sắp tới cô tiếp tục ký thêm hai hợp đồng nữa cho một công ty bảo hiểm và một nhãn hàng dầu gội.

Theo thông tin không chính thức, Tóc Tiên đã nhận lời ngồi ghế nóng 5 chương trình truyền hình và mỗi show như vậy cô thu về trung bình 600 triệu đồng. Thực tế trong hai năm đổ lại đây, quả thật nữ ca sĩ từng ngồi ghế nóng cho rất nhiều show: Vietnam Idol Kids, Dream High, Tài năng DJ… chưa kể lần cô thắng giải Đồng cuộc thi The Remix 2015 hay những show cô làm giám khảo khách mời như Vietnam Idol, So you think you can dance, Cười xuyên Việt và The Winner Is.

Ca sĩ Tóc Tiên

Người này cho biết thêm Tóc Tiên là nữ ca sĩ đắt show nhất nhì Vbiz. Trong năm nay cô đã tham gia hàng trăm show lớn nhỏ khác từ các Festival nhạc điện tử, đến hát ở bar, pub, phòng trà, private event nhãn hàng, chương trình truyền hình… Lịch diễn của Tóc Tiên được tiết lộ, tháng nào cô cũng kín show từ Bắc chí Nam, từ trong nước đến hải ngoại. Có tháng Tóc Tiên chạy đến 21 show.

Ngoài những show ca hát, Tóc Tiên còn tham gia không ít lần tham gia talkshow, chụp ảnh bìa tạp chí, chụp mẫu ảnh, thời trang. Do đó thông tin về thu nhập “khủng” của cô càng thêm có cơ sở. Cuối cùng người này kết luận Tóc Tiên đã kiếm ít nhất 20 tỷ trong năm 2016. Tuy nhiên, phía Tóc Tiên và quản lý của cô đã không lên tiếng về bình luận kiểu trên.

Đùa chơi hay vạ miệng?

Chuyện thu nhập của sao thường được giữ kín và thường thì Cục Thuế TPHCM sẽ nắm rõ mức cát sê của họ. Không ai dại mà “khoe” lên facebook để rồi lộ ra họ có thể “né” thuế thu nhập.

Hiện nay, theo mức độ chạy show, lên truyền hình cũng như quảng cáo, một số sao đang dẫn đầu về thu nhập như Trấn Thành, Trường Giang, Sơn Tùng M-TP, Tóc Tiên, Hồ Ngọc Hà, Phạm Hương, Thanh Hằng, Mỹ Tâm và Noo Phước Thịnh.

Được biết, mức cát sê của Hà Hồ dao động trong khoảng 7.000 – 10.000 USD một lần xuất hiện. Trước đây, Quang Lê từng tiết lộ cát-xê của người em thân thiết Lệ Quyên khi đi lưu diễn nước ngoài lên đến 12.000 USD (hơn 250 triệu đồng). Còn nhiều ngôi sao khác như Mỹ Tâm, Noo Phước Thịnh… đều hoạt động với tần suất cao, nhiều show liên tục. Không ít sao còn gặt hái những show khủng “từ trên trời rơi xuống” như các show hát đám cưới mà các đại gia hào phóng bỏ ra một món tiền lớn để mời cho được “thần tượng” của họ.

Ca sĩ nào cũng có tâm lý lúc được thời thì sẽ "chạy" hết tốc lực, chính vì thế, nhiều khi có những quãng thời gian họ chạy show liên tục, nhưng có những khoảng thời gian chững lại. Thu nhập ra sao chỉ có người trong cuộc và công ty quản lý của họ mới hiểu, và nói như Lệ Quyên, không ai dại mà "khai" ra cho bàn dân thiên hạ biết.

Dù ca sĩ có lên tiếng hay im lặng trước tin đồn về cát sê khủng của họ, thì ít ra họ cũng phải "khốn đốn" vì có Cục Thuế “hỏi thăm”. Chính vì thế, đôi khi chỉ vì câu nói bông đùa hài hước trên mạng mà không ít sao bị vạ miệng, hoặc sau đó phải vất vả chứng minh… thu nhập của mình không được như thế.