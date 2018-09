Lee Young Ae bất ngờ tiết lộ thân thế 'khủng' của chồng sau 9 năm ở ẩn

(Dân Việt) Lần đầu tiên người đẹp Hàn Quốc bật mí thông tin về ông xã giàu có.

Trong chương trình "I'll Win You Over with My Channel" phát sóng vào ngày 25/9 mới đây, Lee Young Ae cuối cùng đã tiết lộ thông tin về ông xã của cô.

Sau 9 năm kết hôn, lần đầu tiên người đẹp nổi tiếng kín tiếng chuyện đời tư chia sẻ về người đàn ông khiến cô rút khỏi showbiz làm "mẹ bỉm sữa" suốt thời gian qua.

Cụ thể, chồng Lee Young Ae là Jeong Ho Young hiện đang giữ chức chủ tịch quyền lực của công ty Korea Elecom được thành lập từ năm 2002. Đây là công ty con của tập đoàn LG.

Tháng 8/2009, nữ diễn viên "Nàng Dae Jang Geum" đã kết hôn với doanh nhân người Mỹ gốc Hàn Jeong Ho Young tại Hawaii. Ngoài hình ảnh của chồng, nữ diễn viên chỉ tiết lộ Jeong Ho Young là doanh nhân khiến công chúng tò mò.

Sau khi kết hôn, Lee Young Ae về Hàn Quốc tiếp tục công việc học tiến sĩ, chia tay màn ảnh. Năm 2011, cô sinh đôi 2 nhóc tì kháu khỉnh, 1 trai và 1 gái.

Năm nay, cặp song sinh nhà Lee Young Ae bắt đầu đi học lớp 1. Tháng 6 vừa qua, vợ chồng cô đã quyết định chuyển từ vùng nông thôn lên Itaewon, Seoul. Đây là nơi sinh sống của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, trong đó có vợ chồng Song Hye Kyo – Song Joong Ki, vợ chồng Bi Rain – Kim Tae Hee.

Mục đích của việc chuyển nhà là để hai bé được giáo dục trong môi trường tốt. Trước đó, gia đình nữ diễn viên sống tại biệt thự ở vùng nông thôn.

Gần đây, Lee Young Ae cũng xác nhận tham gia bộ phim lịch sử mang tên "Dị mộng" được quay tại Hàn Quốc, Thượng Hải và Mông Cổ. Phim dự kiến ra mắt vào năm 2019.