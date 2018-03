Lệnh Hồ Xung 2018 điển trai, diễn non nớt, bị la ó

(Dân Việt) Tạo hình và cảnh hành động của Lệnh Hồ Xung trong "Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ" bị chê nhìn như Quách Tĩnh.

Trailer phim Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ phiên bản 2018

Tạo hình của Lệnh Hồ Xung do Đinh Quán Sâm thủ vai được công bố trước khi phim ra mắt. Các diễn viên chính của phim đều thuộc thế hệ 9x, hầu như chưa có kinh nghiệm diễn xuất. Tác phẩm bấm máy từ đầu năm 2017, quay xong hồi tháng 1. Phim được chiếu trên truyền hình Trung Quốc từ ngày 26.2 và sớm vấp phải những ý kiến la ó từ khán giả, nhất là với nhân vật Lệnh Hồ Xung.

Gương mặt trẻ thơ của Lệnh Hồ Xung bị cho không phù hợp hình tượng trong tiểu thuyết.

Lệnh Hồ Xung thiếu cá tính hơn hẳn các phiên bản trước.

Lệnh Hồ Xung bị chê là trẻ con. Cảnh nhân vật chính bị rắn quấn bị so với phim hài.

Một số khán giả còn nhận xét xem Lệnh Hồ Xung diễn mà như đang xem Quách Tĩnh vì quá hiền và khù khờ.

Khán giả khác nhận xét gương mặt của nam diễn viên Đinh Quán Sâm không lột tả được nét phóng khoáng, bất cần giống như Lệnh Hồ Xung bản gốc cũng như nhiều phiên bản trước.

Nam diễn viên trẻ tuổi còn bị chê về lối diễn xuất non nớt, cảnh hành động không ấn tượng.

Khi họp báo ra mắt phim, Đinh Quán Sâm đã sớm bị chê vì gương mặt thư sinh. Đạo diễn Kim Sâm của phim Tiếu Ngạo Giang Hồ 2018 cho rằng ông không muốn bắt chước các phiên bản trước nên không quan tâm tới tranh cãi của khán giả về việc nhân vật Lệnh Hồ Xung trong tác phẩm của ông.

Đinh Quán Sâm sinh năm 1993, là gương mặt mới mẻ trong làng giải trí. Trước vai Lệnh Hồ Xung, anh chỉ được giao 2 vai phụ trong "Yesterday once more" và "Phía sau nghi can" nhưng không mấy ấn tượng.