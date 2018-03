Liệu Hương Giang Idol có lên ngôi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018?

(Dân Việt) Hương Giang được đánh giá cao không chỉ về hình thể, tri thức mà còn ở sự khéo léo, thông minh, phong thái chuyên nghiệp và luôn biết làm bản thân toả sáng.

Hương Giang Idol đã giành được giải Tài năng tại Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018

Hương Giang là đại diện đầu tiên của Việt Nam tham gia Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 – một cuộc thi sắc đẹp lớn nhất dành cho các người đẹp chuyển giới và đã nhận được sự chú ý lớn của người hâm mộ khi lần đầu tiên Việt Nam có đại diện tham gia cuộc thi này. Đây là cuộc đọ sức vô cùng nặng ký và có sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng của 28 thí sinh đến từ các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, với Hương Giang đã có sự chuẩn bị, đồng thời có những lợi thế và tố chất khiến cho đại diện Việt Nam đã không gặp khó, thậm chí cô còn toả sáng và nổi bật trong dàn thí sinh chuyển giới.

Với gương mặt, nữ tính là điều không thể phủ nhận ở Hương Giang. Ngay từ lần đầu xuất hiện trước công chúng, nhiều người đã không khỏi ngạc nhiên khi cô công khai là người chuyển giới, bởi trước đó, hầu như ít ai nhận ra.

Xuất thân là ca sĩ, Hương Giang luôn ý thức được việc phải đẹp trước công chúng. Cô tích cực chăm sóc bản thân, tập luyện để giữ gìn nhan sắc và vóc dáng. Hương Giang còn được khen ngợi là mỹ nhân chuyển giới đẹp nhất showbiz Việt. Hiện tại, người đẹp sở hữu sắc vóc lý tưởng, thân hình cân đối với chiều cao 1,7m, cân nặng 50kg cùng những đường cong bốc lửa.

Quan trọng hơn vẫn là thần thái, người đẹp luôn biết cách toả sáng, từ những hoạt động giao lưu bên lề cho đến khi bước vào những phần thi phụ. Chính vì thế, Hương Giang hiện tại đang được đánh giá cao và nổi bật giữa dàn người đẹp của cuộc thi. Thậm chí, dù chỉ sau vài ngày “nhập cuộc” nhưng Hương Giang đã được bạn bè quốc tế khen ngợi và dự đoán cô sẽ góp mặt trong Top 3 chung cuộc.

Cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 mới đi được 1/2 chặng đường, nhưng Hương Giang đã tạo được ấn tượng tốt. Cô không chỉ gây chú ý với nhan sắc nổi trội, giao tiếp khéo léo, thông minh, mà ở những khoảnh khắc bên lề cuộc thi như giao lưu, chuyện trò, chụp ảnh cùng các thí sinh khác, đại diện Việt Nam luôn tỏ ra rất hòa đồng, nổi bật.

Dù không phải là người có kinh nghiệm ở những đấu trường nhan sắc nhưng xuất phát điểm là ca sĩ, thường xuyên đứng trên sân khấu, nên Hương Giang có lợi thế về kỹ năng trình diễn và sự tự tin. Chính những điều này giúp cô biết nắm bắt cơ hội, làm thế nào để mình luôn có thể nổi bật và toả sáng.

Bằng chứng tại đêm bán kết với hai phần thi: Quốc phục và Tài năng, Hương Giang dù mặc bộ trang phục nặng tới 55 kg vẫn tỏa sáng rạng rỡ, tự tin hô to hai tiếng "Việt Nam" đúng thần thái của một hoa hậu. Ở phần thi tài năng, Hương Giang xuất hiện cực xinh đẹp trong bộ váy xuyên thấu, lấp lánh ôm sát cơ thể. Hương Giang đã dự thi vòng Tài năng bằng chính lợi thế của mình là ca hát với ca khúc "Hush Hush" vô cùng ấn tượng và xuất sắc và giành giải Hoa hậu Tài năng tại phần thi này.

Ngoài ra, vốn tiếng Anh của Hương Giang rất đáng khen ngợi, và nó đã giúp nữ ca sĩ rất tự tin trong giao tiếp. Trong buổi trả lời phỏng vấn cùng báo chí, dù không được biết trước kịch bản hay có sự chuẩn bị trước nhưng Hương Giang đã có câu trả lời thông minh, thuyết phục và trôi chảy…

Câu chuyện thay đổi cuộc đời và ngoại hình của Hương Giang có lẽ cũng chỉ giống những thí sinh đến với cuộc thi này khi tất cả đều là những người từng trải qua sự miệt thị, hay chịu đau đớn để được sống là chính mình. Tuy nhiên, cách Hương Giang kể lại chuyện mình thì lại rất khác.

Trong buổi phỏng vấn với báo chí Thái Lan, khi nhận được câu hỏi về lý do tại sao đến với cuộc thi, Hương Giang đã biến câu trả lời của mình thành một câu chuyện xúc động, và nhân văn.

Điều khiến khán giả ấn tượng câu chuyện mà Giang kể lại bắt nguồn từ câu hỏi ngược lại Diana- MC đang trò chuyện với mình: “Tôi hỏi bạn một câu được chứ? Giả sử trong tương lai, những đứa con của bạn muốn được chuyển giới, bạn sẽ làm gì?”.

“Tôi sẽ ủng hộ, bằng mọi cách?” - Câu trả lời của Diana chính là bắt đầu câu chuyện của Hương Giang: “Lý do nằm trong câu chuyện của tôi. Bố mẹ đã không ủng hộ khi tôi muốn chuyển giới. Họ mặc định là cái cây phải có màu xanh chứ không thể nào có màu hồng. Và đó là lý do họ không chấp nhận tôi chuyển giới. Tôi đã đến Thái Lan một mình để tìm lại chính bản thân, trở thành phụ nữ. Tôi tin tôi sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp, là một người tốt. Lý do tôi có mặt ở đây ngày hôm nay là tôi muốn mang câu chuyện của mình đến với nhiều gia đình trên thế giới, khi họ vẫn chưa chấp nhận những đứa con của mình. Tôi muốn lan truyền thông điệp để họ cho con cái được chuyển giới. Bởi ở Thái Lan, những người chuyển giới đều rất tuyệt vời và tốt bụng”.

Câu trả lời tự tin và đầy thuyết phục của Hương Giang đã khiến host Diana thốt lên: “Bạn thực sự tuyệt vời và tôi sẽ ủng hộ cho bạn trong cuộc thi này”.

Khéo léo, và phong thái chuyên nghiệp. Chỉ mới 1/2 chặng đường nhưng cách mà Hương Giang toả sáng đã khiến công chúng không có gì phải hoài nghi về việc cô sẽ có một thành tích tốt. Và đó là lý do khiến công chúng nên đặt niềm tin tuyệt đối vào cô, động viên cô giành chiến thắng.