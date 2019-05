Liverpool bỏ lỡ ngôi vô địch, MC Lại Văn Sâm nói gì?

(Dân Việt) Là fan ruột của Liverpool trong nhiều năm, nhà báo kiêm MC "quốc dân" Lại Văn Sâm chia sẻ cảm xúc đặc biệt sau khi Man City giành vô địch.

Man City đã lần thứ hai liên tiếp đăng quang vô địch giải Ngoại hạng Anh. Niềm vui của các fan Man City cũng là nỗi buồn với fan của Liverpool khi chỉ vài tháng trước, họ đã chắc mẩm ngôi vô địch năm nay. Đành ôm hận thế kỷ, Liverpool một lần nữa để lỡ ngôi vương.

Liverpool thắng 2-0 trước Wolves nhưng chỉ về nhì tại giải Ngoại hạng Anh

Là fan ruột của Liverpool trong nhiều năm qua, MC kiêm nhà báo Lại Văn Sâm luôn theo dõi sát sao từng trận đấu. Với mỗi trận thắng của Livepool, cựu MC Ai là triệu phú luôn đưa ra những suy ngẫm riêng. Và lần này, MC Lại Văn Sâm lại viết tiếp những câu nói đầy cảm xúc, nói hộ tâm tình của những fan Liverpool chân chính:

MC Lại Văn Sâm tiếc nuối nhưng luôn tin tưởng ở Liverpool

"THANK YOU, LIVERPOOL!!!

Vậy là một mùa giải nữa của EPL đã kết thúc! Vậy là một lần nữa Liverpool lại để vuột mất chiếc cúp danh giá, mà chỉ mấy tháng trước đã tưởng nằm trong tầm tay của mình! Tiếc, ai cũng tiếc! Nhưng với tôi, Liverpool vẫn là đội bóng đáng yêu, đáng xem nhất EPL!!!

Hãy thử hình dung xem, EPL, UCL sẽ tẻ nhạt như thế nào, nếu không có Liverpool? Chán phèo! Thế nên, thay vì buồn bã, hãy ngẩng cao đầu tiến tiếp lên phía trước nhá, Liverpool của tôi! Còn chúng ta, những ai thực sự tin yêu đội bóng của mình, hãy cứ tin, cứ yêu như đã tin, đã yêu đi!

Và hãy nói tự trái tim: THANK YOU, LIVERPOOL, FOR EVERYTHING!!! WE LOVE YOU!!! YOU'LL NEVER WALK ALONE!!! (tạm dịch: Cám ơn Liverpool vì tất cả. Chúng tôi yêu các bạn. Các bạn sẽ không bao giờ đơn độc)".

Lời chia sẻ của MC Lại Văn Sâm nhận được gần 4 nghìn lượt like (thích) trên trang cá nhân. Phía dưới bình luận, MC Thành Trung đáp lại: "Ôi lời nguyền Klopp". Việc liên tục đứng trước ngai vàng trong nhiều năm, nhiều người tin rằng Jurgen Klopp thật sự đang mắc phải lời nguyền dành cho đội bóng chỉ về nhì.

Trên thế giới, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng là fan của Liverpool. Như chàng James Bond huyền thoại Daniel Craig. Anh là một cổ động viên cuồng nhiệt của Liverpool, thần tượng đội trưởng Stenven Gerrard.

Daniel Craig chụp hình cùng các cầu thủ Liverpool

Hay như diễn viên người Mỹ Samuel L.Jackson chú ý đến Liverpool sau khi ông đóng vai chính trong bộ phim đình đám "The 51st State" được quay tại Liverpool. Và Mike Myers là CĐV suốt đời của Liverpool.

Còn nhiều cái tên khác trong làng giải trí thế giới như Dr. Dre- Rapper, nhà sản xuất nhạc người Mỹ, LeBron James, Caroline Wozniacki, Lana Del Rey, Kim Catrall, John Bishop và Ricky Tomlinson cũng là fan ruột Livepool.

Ngay cả minh tinh Hollywood như Angelina Jolie cũng bắt đầu hâm mộ đội bóng này khi cô đến với chồng cũ Billy Bob Thornton. Con trai của cô - Maddox là một CĐV cuồng nhiệt của Liverpool.