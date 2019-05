Mai Phương Thúy và các sao Việt viết gì cho đấng sinh thành nhân Ngày của mẹ?

(Dân Việt) Sao Việt có những chia sẻ vừa chân thành vừa xúc động trong Ngày của mẹ.

Ngày của mẹ theo phong tục rơi vào ngày chủ nhật thứ 2 của tháng 5. Nhân Ngày của mẹ năm nay, nhiều sao Việt đã gửi những lời yêu thương và quà tặng đến đấng sinh thành.

Trên trang cá nhân, Mai Phương Thúy chia sẻ: "Mừng ngày của mẹ. Con yêu mẹ và nguyện để mẹ điều khiển cả đời ạ. Cái gì của Cún thì cũng là của mẹ (nói thế thôi chứ con cũng hay lật lọng lắm ạ). Mẹ con mình chả có chung tấm ảnh nào nên thôi con up ảnh sản phẩm ưng ý nhất của mẹ là được mẹ nhỉ. Cún Bông mãi yêu mẹ!!! (thật sự cái tên ở nhà của tôi chả có tí độc đáo nào hết)".

Cùng với lời nhắn dí dỏm đó, Mai Phương Thúy đăng ảnh chính cô - "sản phẩm ưng ý nhất của mẹ".

Các sao Việt khác thì đăng ảnh chụp cùng mẹ. BTV Thu Hà của đài truyền hình Việt Nam đăng tải ảnh chụp bên mẹ cùng lời chúc "Với con mỗi ngày đều là Ngày Của Mẹ".

Xúc động chính là cảm xúc khi xem clip Diễm My 9X đăng tải. Cô trải qua nỗi đau mất mẹ cách đây không lâu. Với Diễm My, mẹ vẫn luôn bên cạnh. Clip quay lại khoảnh khắc trước đây cô bên mẹ với những niềm vui ngọt ngào. "Tình yêu không đong đếm được, mẹ vĩ đại của con" - Diễm My viết.

Diễn viên Mai Phương tặng mẹ chiếc bánh sinh nhật cùng lời nhắn yêu thương cả nhà luôn bên nhau.

Ca sĩ Bằng Kiều đưa mẹ của anh và các con đi ăn nhân Ngày của mẹ. Anh viết lời chúc ngắn gọn: "Chúc mừng các bà mẹ trên đời".

Người mẫu Thúy Hạnh và Thúy Hằng có bộ ảnh đáng nhớ bên mẹ. Thúy Hạnh viết: "Mong mẹ luôn khỏe mạnh và mãi trẻ trung, xinh đẹp, vui vẻ". Nét đẹp của hai chị em song sinh trong làng mẫu có nhiều nét di truyền từ mẹ.

Nghệ sĩ Hồng Vân đăng ảnh chụp cùng người mẹ đáng kính: "Ngày nào cũng là ngày của mẹ. Hôm ngay 12/5 là ngày chung mang tính cộng đồng, nhắc nhở chúng ta nếu không có mẹ sẽ thiệt thòi biết bao. Với tôi, mẹ là duy nhất".

Á hậu Ngô Trà My tặng mẹ bó hoa tươi thắm. Nhiều người khen ngợi vẻ đẹp của cô được thừa hưởng từ mẹ.

Nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà tặng mẹ những chiếc váy trẻ trung yêu đời trước Ngày của mẹ.

Hoa hậu H'Hen Niê cùng mẹ thực hiện bộ ảnh ý nghĩa để làm kỷ niệm. H'Hen Niê nhắn đến mẹ: "Tình yêu của tôi, nguồn cảm hứng của tôi, mẹ của tôi".

Bên cạnh đó, những sao Việt đã lên thiên chức làm mẹ cũng đều chia sẻ niềm vui trong ngày này.

Với Hồng Nhung, ngày này còn đặc biệt hơn nữa khi giờ đây chị là một người mẹ đơn thân. Hồng Nhung viết gửi đến hai người con sinh đôi:

"Ngày của mẹ, mà mẹ vắng nhà. Mẹ đi hát mừng ngày của tất cả những bà mẹ. Còn hai con tặng quà cho mẹ bằng thành tích của mình: Tép được ông ngoại khen bài viết về dịp nghỉ ngoài biển vừa rồi; Tôm được sư phụ... khen giỏi (lần đầu) với bài tập có khoảng... 5 nốt thầy giao! Thế thôi, là đủ động lực cho một bà mẹ như bao bà mẹ khác! Đêm nay mẹ sẽ hát thật bay!".

Với Trà Ngọc Hằng, thanh xuân là để dành cho con. Cô viết: "Thanh xuân đâu rồi? Happy Mother's Day. I love my mom".

Nguyễn Hồng Nhung tự hào với món quà con trai tặng. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Chắc chắn chỉ có một động lực lớn lao duy nhất đó là vì hai cục cưng siêu quậy của mẹ thôi... Cho nên mình tự vỗ tay và tự thưởng cho mình và cho tất cả những “bà mẹ quốc dân” của chúng ta đã luôn vì các con mà phấn đấu mỗi ngày nhé! Happy Mother’s Day các bà, các mẹ, các cô và các chị nhé".

Dương Thùy Linh hạnh phúc với món quà của con trai: "Ôi giời ơi! Anh ý có hoa tặng mẹ nhân ngày của mẹ này... Chúc tất cả các mẹ sẽ có một ngày của mẹ thật tuyệt vời với những tài sản vô giá của mình".