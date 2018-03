Mâm xôi vàng 2018: Emma Watson thoát nạn, Tom Cruise nhận giải

(Dân Việt) Trong khi Emma Watson may mắn thoát nạn thì Tom Cruise đã phải nhận giải Mâm xôi vàng lần thứ hai

Trong khi các tín đồ điện ảnh khắp thế giới đang trông chờ vào lễ trao giải Oscar 2018 sắp được tổ chức vào ngày 05.03 (theo giờ địa phương) thì giải Mâm xôi vàng cũng đã theo thông lệ, công bố kết quả những tác phẩm cá nhân tệ nhất năm qua vào một ngày trước khi nhiều tác phẩm, cá nhân khác được vinh danh trong Oscar.

Theo đó, giải thưởng Nam diễn viên tệ nhất đã thuộc về nam diễn viên Tom Cruise với bộ phim The Mummy. Trong phim, Tom Cruise đã vào vai một binh sĩ Mỹ tình cờ hồi sinh một xác ướp và phải ngăn chặn thế lực tà ác cổ đại này. Mới nghe thì có vẻ đây là một tác phẩm đáng xem cho đến khi nam diễn này nhận được hàng tá "gạch đá" cho diễn xuất cứng đờ, không linh hoạt trong các cảnh hành động của mình.

Những thể hiện chậm chạp của Tom Cruise trong The Mummy khiến anh phải nhận giải Nam diễn viên tệ nhất

Jennifer Lawrence và Emma Watson may mắn không nhận giải Nữ diễn viên tệ nhất

Lần nhận giải thưởng Nam diễn viên tệ nhất này đã đánh dấu lần chạm mặt thứ hai của Tom Cruise cùng Mâm xôi vàng khi trước đó vào năm 1994, nam diễn viên đã cùng Brad Pitt nhận giải thưởng Bộ đôi tệ nhất trong phim Interview with the vampire.

Đặc biệt vào năm nay, Mâm xôi vàng đã trao giải Nữ diễn viên tệ nhất cho một nam diễn viên, giúp cho Emma Watson và Jennifer Lawrence may mắn thoát khỏi việc nhận giải thưởng này. Với vai diễn giả gái trong Boo 2! A Madea Halloween, Tyler Perry đã trở thành chủ nhân của giải thưởng kém may mắn này.

The Emoji Movie là bộ phim được cho là thất bại nhất năm 2017 khi nhận được tận 4 giải thưởng tại Mâm xôi vàng 2018

Ngoài ra, The Emoji Movie cũng đã "vượt qua" các đề cử còn lại: Baywatch, Fifty Shades Darker, The Mummy và Transformers: The Last Knight, để "được" nhận giải thưởng Phim tệ nhất trong Mâm xôi vàng 2018. Với nội dung xoay quanh các biểu tượng cảm xúc sống trong thành phố Textopolis nằm trong điện thoại, bộ phim chỉ nhận được 9% bình luận tích cực trên Rotten Tomatoes và bị cho rằng thiếu ý tưởng trầm trọng.

The Emoji Movie có lẽ là tác phẩm tệ nhất trong năm 2017 vừa qua khi không chỉ dừng lại ở việc nhận giải Phim tệ nhất, bộ phim còn nhận các giải thưởng quan trọng khác như: đạo diễn, kịch bản và bộ đôi tệ nhất.