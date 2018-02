MC Diễm Quỳnh xinh đẹp trong chương trình cuối cùng năm Đinh Dậu

Trưởng Ban VTV6 Đặng Diễm Quỳnh sẽ là người dẫn chương trình cuối cùng của năm Đinh Dậu, ngay sau Táo quân, để khép lại chặng đường một năm đầy thành công của VTV.

Sau 2 năm nghỉ sinh, nhà báo Diễm Quỳnh đánh dấu sự trở lại bằng trọng trách trở thành thủ lĩnh của VTV6.

Dấu ấn của chị trong những năm gần đây chính là chương trình trọng điểm của Tết Nguyên đán: Tết nghĩa là hi vọng. Hai năm nay, chương trình được chọn phát sóng vào khung giờ “kim cương” – ngay sau Táo quân, đồng thời là chương trình cuối cùng của năm cũ.

Giữa bộn bề của chiều cuối năm, Diễm Quỳnh vẫn hào hứng khi được hỏi về chương trình mà chị đã ấp ủ và dồn hết tâm huyết.

Chị chia sẻ: "Mỗi năm “Tết nghĩa là hi vọng” đều có một chủ đề xuyên suốt và năm nay tôi mong muốn chương trình đi sâu vào hai từ “Đoàn tụ” và “Kết nối”. Tôi nghĩ rằng ở thời điểm giao thừa và đặc biệt là sau chương trình Táo quân thì khán giả muốn xem một cái gì đó nhiều cảm xúc. Và có gì chạm đến cảm xúc của người xem hơn là sự trở về bên gia đình, được đoàn tụ bên người thân để cùng đón chào giây phút thiêng liêng của đất trời".

Năm 2017, Diễm Quỳnh gây bất ngờ khi làm mẹ ở tuổi 45.

"Tôi nghĩ rằng, sự trở về phải là giây phút mà khán giả khi xem cùng chúng tôi đến hết chương trình sẽ tự nhủ rằng: “À đúng, mọi thứ đã trở về. Tết là ấm áp”. Những người ở xa sẽ về gặp người thân của mình, còn những người ở gần nhau thì sẽ cảm thấy mình thật may mắn khi có gia đình ở bên. Những câu chuyện của “Tết nghĩa là hi vọng” năm nay sẽ giản dị thôi, những ước mơ nhỏ thôi nhưng chúng tôi muốn đó sẽ là những ước mơ thành hiện thực vào thời khắc giao thừa.

“Tết nghĩa là hi vọng” mỗi năm sẽ có một triết lý khác nhau tùy vào bối cảnh xã hội cũng như những câu chuyện mà chúng tôi đi tìm được. Năm nay, theo Diễm Quỳnh, ở thời điểm giao thừa, cảm xúc đoàn viên, niềm vui trở về sẽ là cái thứ kết nối mọi người với nhau.

"Dù trong năm có bộn bề thế nào thì ở thời điểm đấy, chúng ta thường không nghĩ về những lo toan và thật sự cũng không nên lo toan vào thời điểm đấy. Đứng trước ngưỡng cửa bước sang năm mới, con người ta được quyền rũ bỏ những gì đã xảy ra. Khi cầm tờ lịch mới, bóc đến ngày mùng 1 Tết, người ta phải cảm thấy ấm áp. Trong chương trình này chúng tôi muốn kể chuyện bằng cảm xúc", chị nói.

Diễm Quỳnh và cộng sự, nhà báo Quang Minh.

Năm nay, lần đầu tiên chương trình có một bài hát chủ đề mang tên “Tết là hi vọng”. Bài hát do nhạc sĩ Lưu Hà An sáng tác. Và cụm từ "Tết là hi vọng" đã trở thành một từ khóa quen thuộc.

Vì sao "Tết là hi vọng"? Thủ lĩnh VTV6 lý giải: "Người ta không bao giờ thất vọng vì tết cả, luôn luôn có những hi vọng mới mỗi dịp tết về. Đó là thời điểm mọi người cho phép mình một lần nữa được restart, cho mình một cơ hội nữa để hy vọng. Vì thế, tết không chỉ là sự trở về mà còn là điểm xuất phát. Ở phần đầu của bài hát là những giai điệu trầm lắng nói về những bước chân trở về của con người, về những cuộc đoàn tụ bùi ngùi. Nhưng sang đến phần hai thì giai điệu vô cùng tươi sáng, báo hiệu những ước mơ được mở ra, những hoài bão được ấp ủ và cả những niềm tự hào".