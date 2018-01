MC Phan Anh, Hoàng Bách...rầm rộ mua vé sang Trung Quốc cổ vũ U23

(Dân Việt) Mới đây, trên trang cá nhân của dàn sao Việt như: MC Phan Anh, ca sĩ Hoàng Bách, đạo diễn Trần Lực... hô hào người hâm mộ mua vé sang Thường Châu, Trung Quốc để cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam.

Vượt qua U23 Qatar, U23 Việt Nam chính thức giành vé vào chung kết tại giải đấu U23 Châu Á được diễn ra tại sân vận động Thường Châu, Trung Quốc.

Chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam đã làm nức lòng những người hâm mộ thể thao nói riêng, cộng đồng Việt nói chung. Bởi, đã lâu lắm rồi, chúng ta mới được sống trong không khí bóng đá sôi động đến vậy.

Hòa chung vào không khí đó, nhiều sao Việt đã quyết định đặt vé sang Trung Quốc để trực tiếp cổ vũ đội tuyển nước nhà, trong đó có: Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, ca sĩ Hoàng Bách...

Dòng chia sẻ của đạo diễn Trần Lực được MC Phan Anh và đông đảo người hâm mộ hưởng ứng.

MC Bình Minh chia sẻ: "Thứ 7 này có ai bay qua Trung Quốc ủng hộ đội tuyển U23 Việt Nam với Bình Minh không?".

Người đẹp Tài năng Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017, Hoàng Hải Thu cũng rất hâm mộ đổi tuyển U23 Việt Nam nên cô quyết định mua vé sang Trung Quốc để cổ vũ cho đội tuyển nước nhà.

Được biết, Á hậu Thanh Tú cũng sẽ cùng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tới Trung Quốc cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam.

Ngoài những sao Việt sẵn sàng lên đường sang Trung Quốc cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam thì những nghệ sĩ khác cũng dành không ít lời khen ngợi có cánh cho những "người hùng". MC Anh Tuấn chia sẻ rằng, nếu giới truyền thông để các cầu thủ yên cho họ tập trung thì họ đã chiến thắng trước trận rồi. Về lực thì quả thực U23 Uzbekistan rất mạnh nếu chúng ta lấy những trận đấu mà họ đã vượt qua trong mùa giải ra làm dẫn chứng như hạ Nhật Bản, Hàn Quốc... với tỷ số đậm.

Nam MC cũng quan niệm trước khi làm điều gì khó thì mình phải tự tin đã. Do vậy từng cá nhân nhỏ với niềm tin đó sẽ góp thành một "thế lực" to lớn dành cho đối thủ. Nhiều người Việt Nam bên cạnh việc cổ vũ hay đặt niềm tin vào đội tuyển U23 đều có chút gì đó tin vào sự may mắn đang theo mạch thắng của quân ta.

Ca sĩ Trọng Tấn bày tỏ, những gì U23 Việt Nam làm được đến bây giờ cho phép chúng ta tin tưởng ở các cầu thủ cả về trình độ, tâm lí và sự tự tin để chơi tốt nhất trận chung kết.

“Về niềm tin và có chút linh cảm thì tôi thấy là mọi sự đang ủng hộ Việt Nam và chắc chắn Việt Nam sẽ vô địch. Đương nhiên những gì Uzbekistan làm đến giờ thì có thể nói rằng họ là đội bóng giỏi và khó chơi nhất. Nhưng bóng đá là vậy, tất cả sự bất ngờ, sự kỳ diệu đều có thể là hiện thực. Chúc cho U23 Việt Nam sẽ vô địch một cách thuyết phục”, ca sĩ Trọng Tấn cho hay.