Modern Talking giữ lời hứa trở lại Việt Nam

(Dân Việt) 2 năm kể từ sau lần đầu tiên ghé thăm khán giả Hà Nội, nam ca sĩ Thomas Anders của nhóm Modern Talking hứa hẹn sẽ mang đến một màn trình diễn đầy mới lạ vào ngày 8.3.

2016 là một năm đáng nhớ của Legend Concert khi đêm nhạc Modern Talking cháy vé chỉ sau 3 tuần phát hành. Hai đêm nhạc với gần 10.000 khán giả tham gia. Một “vũ trường khồng lồ” với những gương mặt U40 cùng đứng lên lắc lư và nhún nhảy theo những ca khúc You’re My Heart, You’re My Soul; Brother Louie; Cheri Cheri Lady; No Face No Name No Number… của một thời tuổi trẻ nồng nhiệt.

Lời hứa và sự trở lại với nhiều bất ngờ

Ban nhạc Modern Talking với thủ lĩnh Thomas Anders, chàng ca sĩ với đôi mắt sâu thăm thẳm và nụ cười quyến rũ đã làm trái tim bao quý cô si mê lại loạn nhịp trong lần đầu đến Việt Nam. Và chính Thomas, anh cũng bị mê hoặc bởi khán giả Việt Nam. Đứng trên sân khấu thủ đô Hà Nội năm ấy, anh đã hứa sẽ quay trở lại đất vào một ngày không xa.

Nam ca sĩ Thomas Anders trong lần đầu tiên đến Việt Nam 2016.

Mở màn mùa lễ hội âm nhạc 2018, nam ca sĩ chính cùng ban nhạc của mình giữ lời hẹn ước trở lại với khán giả Việt Nam vào dịp kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8.3 như một món quà tặng với tình cảm nồng nhiệt nhất từ ban nhạc.

Modern Talking – Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi

Luôn khiến cả thế giới quay cuồng trong những điệu nhảy, Modern Talking trở thành một trong những huyền thoại âm nhạc với sức lan tỏa mạnh mẽ từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Trong giai đoạn đầu thập niên 1980, chàng trai trẻ tóc vàng Dieter Bohlen vốn là thành viên của nhóm nhạc Sunday nhưng muốn thử sức sáng tác và sản xuất nhạc nung nấu ý định thành lập một nhóm nhạc hai người. Năm 1984, cơ duyên giúp cho Dieter Bohlen gặp được Bernd Weidung – chàng trai 21 tuổi sở hữu giọng hát làm say đắm lòng người.

Thời hoàng kim của 2 chàng trai nước Đức những năm 1980.

Đó là câu chuyện mà ai cũng biết về sự ra đời của ban nhạc Modern Talking, với hai chàng trai nước Đức Dieter và Bernd (sau đổi tên thành Thomas Anders) và âm nhạc của họ đã lan tỏa ra khắp thế giới. Hơn hai thập kỷ trôi qua, nhưng You’re My Heart, You’re My Soul hay Cheri Cheri Lady, You Can Win If You Want cũng như Brother Louie… vẫn là những ca khúc đình đám đưa Modern Talking trở thành một “tượng đài” của âm nhạc thập niên 1980.