Muôn kiểu biểu cảm đáng yêu của HLV Park Hang Seo làm fan "điên đảo"

(Dân Việt) Hồi hộp, căng thẳng, xúc động, giận dữ, hò hét nhảy lên vui sướng khi học trò của mình đá vào…đó là những biểu cảm đáng yêu mà HLV Park Hang Seo thể hiện trong mỗi trận đấu tại giải U23 Châu Á khiến fan hâm mộ thích thú.

HLV Park Hang Seo ôm chặt cầu thủ U23 như người cha ôm con

Cái ôm động viên khích lệ tinh thần đội trưởng Xuân Trường.

Là người dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam đi gần trọn con đường tại giair U23 Châu Á, là người luôn truyền lửa, sự tự tin và tinh thần thép cho các cầu thủ thế nhưng HLV Park Hang Seo đôi khi lại không thể giấu nổi cảm xúc, sự hồi hộp mỗi pha gay cấn đến với các học trò của mình. Có lúc ông xúc động, hồi hộp không dám xem tình huống đá phạt hay hạnh phúc đến tột đỉnh, ôm hôn từng học trò. Thậm chí, đôi lúc ông ngồi một mình khóc, lặng lẽ gạt nước mắt khiến các fan ngưỡng mộ và giành cho ông tình cảm yêu quý cũng những lời khen ngợi.

Ông thầy Hàn Quốc ở tuổi 59 có dung mạo ngộ nghĩnh, có lúc trầm tư như một ông già song cũng có lúc biến mình ngây thơ như con trẻ. Ông phấn khích ăn mừng bàn thắng của học trò vào lưới đội Úc rất hồn nhiên với kiểu chạy lòng vòng gào thét rồi vung tay đấm vào không khí liên hồi.

Ông thầy người Hàn Quốc hồi hộp và lo lắng khi Việt Nam bị Syria vây hãm liên tục trong ít phút cuối trận đấu hôm 17.1 để rồi sau đó ôm chầm các học trò nói lời cảm ơn rồi lặng lẽ lau nước mắt.

Đây là lúc ông Park giận dữ

Đây là biểu cảm "muốn quên đời" khiến fan thích thú

Có khi HLV Park Hang-seo lại căng thẳng tột độ như những phút cuối rón rén nấp sau khu vực kỹ thuật không dám nhìn vào các đợt công phá dữ dội của U-23 Syria. Tan trận, ông nghẹn ngào: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ. Họ đã chơi đoàn kết với một tinh thần tuyệt vời! Chúng tôi muốn thắng trận này nhưng các cầu thủ đã quá mệt mỏi. Vì thế, màn trình diễn của các cầu thủ cũng giảm sút đi một chút. Những lần thay người, tôi đều chọn thời điểm thích hợp để sửa chữa điểm yếu này”.

Phút xả hơi hay tìm sự tập trung trước và sau trận đấu.

Gương mặt nhiều biểu cảm của ông Park khiến fan "điên đảo".

Thủ môn Bùi Tiến Dũng kể trong phòng thay đồ sau trận đấu, ông thầy người Hàn Quốc đã rơi nước mắt vì cảm động và ôm lấy từng học trò nói lời cảm ơn. Ông Park nói các cầu thủ mới là những người làm nên kỳ tích. Trong phòng ăn khuya, thầy Park lại sụt sùi cảm ơn học trò lần nữa, vì đã giúp ông có một kỷ niệm sâu sắc trong nghiệp huấn luyện.

Ông Park Hang Seo sung sướng ôm ghì lấy thủ môn Bùi Tiến Dũng để hôn thay lời cám ơn gửi tới cầu thủ

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam đều nhìn nhận HLV Park Hang-seo là một ông thầy tình cảm. Ông thường không ngần ngại bộc lộ cá tính thật nhất của mình cả trên sân cỏ lẫn đời thường.

Những tình cảm của ông Park Hang Seo đã khiến các cổ động viên Việt Nam cảm động và giành tặng ông nhiều mỹ từ cũng như sự trân trọng đối với con người ông.

Độc giả Văn Hùng Hoàng bày tỏ lòng biết ơn của mình đến HLV trưởng U23 Việt Nam như sau: "Cám ơn, rất rất cám ơn ngài Park Hang- seo. Ông không chỉ mở ra một kỷ nguyên mới cho bóng đá Việt Nam, mà còn là vận hội mới cho tinh thần của người yêu bóng đá Việt Nam. Chắc chắn như vậy."

"Thật tuyệt khi đội tuyển Việt Nam được "ngài" dẫn dắt.Thank you so much!"- độc giả Nguyễn Kim Thạch viết.

Bạn đọc Nguyễn Tiến Đạt bình luận: "Cách HLV Park Hang-seo bày tỏ thái độ quan tâm đến các cầu thủ là chìa khóa của loạt chiến thắng này, nó làm cho các cầu thủ cảm giác họ được quan tâm, đối xử công bằng, không tính toán vụn vặt, vì chỉ vài tháng cầm quân thì chưa giúp gì nhiều cho chiến thuật, kỹ thuật cho các cầu thủ được".