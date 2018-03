Muôn vàn hiểm hoạ rình rập sao nữ khi đi diễn hội chợ

(Dân Việt) Nếu chăm chỉ “cày show” hội chợ, nghệ sĩ có thể kiếm được khoản thu khá lớn. Nhưng cũng có vô vàn hiểm hoạ khó lường, đặc biệt với các sao nữ.

Nhiều năm trở lại đây, sân khấu hội chợ luôn là địa điểm lý tưởng cho các ca sĩ trẻ lựa chọn biểu diễn. Bởi ngoài việc “hái ra tiền” nếu chăm chỉ chạy show, họ còn có cơ hội tiếp cận với nhiều thành phần khán giả ở khắp các vùng miền hơn, điều mà khi biểu diễn tại thành phố hay sân khấu lớn khó có được.

Thế nhưng, bên cạnh những bề nổi và ưu điểm vẫn thấy, còn rất nhiều sự cố ngoài ý muốn luôn “rình rập” xung quanh sân khấu hội chợ, đủ khiến nhiều ca sĩ phải “dở khóc dở cười”. Bất kể ca sĩ nam hay nữ khi đi diễn hội chợ đều không dưới một lần gặp phải những sự cố hy hữu. Nếu sao nam có thể dễ dàng thoát khỏi sự cố thì đã có sao nữ sợ đến mức không bao giờ dám quay lại sân khấu hội chợ vì khủng hoảng tâm lý.

Sao nữ bị sàm sỡ, trêu đùa là chuyện cơm bữa

Năm 2011, khi đang biểu diễn trên sân khấu, một khán giả nam đã bất ngờ chạy lên sân khấu và cưỡng hôn sau khi tặng hoa cho Đông Nhi. Trước hành động bất ngờ này, nữ ca sĩ phải rất cố gắng kháng cự để thoát khỏi khán giả quá khích và phải nhờ đến lực lượng an ninh giải cứu được cô để tiết mục biểu diễn được tiếp tục.

Sau sự cố năm 2011, quản lý cũ của Đông Nhi từng tiết lộ với báo chí, cô nhiều lần gặp trường hợp tương tự khi đi diễn sân khấu tỉnh

Nữ ca sĩ Cẩm Ly cũng từng có một lần nhớ đời khi bị khán giả ném rắn vào người khi đang biểu diễn tại sân khấu tỉnh. Trong khi “chị Tư” đang vô cùng hoảng sợ thì khán giả này lại tỏ ra rất đắc ý.

Ca sĩ Thanh Thảo - người từng có một thời gian chạy show hội chợ như cơm bữa cũng nhiều lần hoảng hồn vì khán giả: "Nhìn họ nhiệt tình cổ vũ mà tôi cảm động quá chừng. Một số khán giả tỉnh coi ca sĩ nổi tiếng như những ngôi sao nước ngoài nên cứ muốn "sờ" vào người mình một cái xem… như thế nào. Tôi phải nhờ đến 5-6 anh bảo vệ giải cứu mới thoát ra được khỏi vòng vây vài ngàn người".

Để xác nhận về những sự cố khó lường luôn “rình rập” ca sĩ nữ khi đi hát hội chợ, Hà Khánh Linh - một nữ ca sĩ chuyên hát ở các sân khấu này - chia sẻ với báo chí: “Đi diễn tỉnh là như vậy, phải chấp nhận với nhiều rủi ro, sự cố trong nghề. Có nhiều khán giả có men rượu trong người xong đi xem chương trình, không thích ca sĩ thì la hét, quậy phá. Ca sĩ nữ biểu diễn có khi còn bị chọc ghẹo hát có những trường hợp động chạm kém văn hóa. Mình chỉ có né thôi, vừa diễn vừa sợ”.

Nhiều sao nữ bỏ hát hội chợ, bị trầm cảm vì gặp sự cố

Trường hợp của ca sĩ Bảo Thy là minh chứng điển hình nhất cho điều này, cô đã phải bỏ hát một thời gian và rơi vào tình trạng trầm cảm nặng nề vì bị một fan nam sàm sỡ, đòi cưỡng hôn ngay trên sân khấu. Không những thế, khán giả nam này còn quấy rối cô ở các show sau. Bảo Thy cho biết, sự cố này xảy ra khi cô đi diễn ở vùng núi, trong thời điểm sự nghiệp đang trên đỉnh cao.

“Cũng may tôi né được nhưng khi đó vì quá hoảng sợ, tôi đã xin lỗi khán giả và dừng biểu diễn. Sau đó, tôi vào trong và khóc rất nhiều. Đó là những kỷ niệm không vui nhưng rất đáng nhớ trong cuộc đời nghệ sĩ. Nếu nói mình kinh tởm thì không đến nỗi, chỉ là họ làm cho mình hoảng sợ, chung quy cũng do quá yêu mến mình. Tôi cũng chưa bao giờ trách họ vì tôi nghĩ đôi khi do suy nghĩ của họ quá đơn giản và đã là nghệ sĩ thì buộc phải chấp nhận những trường hợp như vậy” - Bảo Thy nói.

Bảo Thy không phải là nữ ca sĩ duy nhất bị khủng hoảng vì gặp sự cố tại sân khấu hội chợ

Hay như ca sĩ Thuỷ Tiên, sau khi tìm được chỗ đứng tại TP. HCM, cô đã quyết không trở lại các sân khấu “chuồng gà” vì quá sợ hãi những hiểm họa dễ dàng gặp phải tại đây.

Để đề phòng cho trường hợp xấu nhất, nữ diễn hài Thu Trang khẳng định, cô sẵn sàng huỷ diễn nếu nhìn thấy những trường hợp không an toàn. Theo Thu Trang, nghệ sĩ đi diễn tỉnh bị khán giả ném đá, chai lọ là chuyện "thường xảy như ở huyện". Trong thời gian đi tấu hài, "hoa hậu làng hài" chứng kiến đồng nghiệp bị khán giả ném đá ngay khi đang diễn. Quá sợ hãi, cô đã nói chuyện với bầu show kết thúc hợp đồng trước giờ diễn.

Lần khác tới miền Trung, cảnh khán giả phá rào, ào ào vào sân khấu mà không lấy vé khiến Thu Trang khiếp sợ. Cô cho biết: “Bảo vệ không thể can ngăn được khán giả vào sân khấu thì sao bảo vệ được diễn viên. Vì thế, tôi cũng hủy show, đến diễn ở nơi khác ngay”.