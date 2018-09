Mỹ nhân "50 sắc thái": Bố 4 vợ, mẹ 3 chồng, cả tuổi thơ chao đảo

(Dân Việt) Là con của minh tinh nên tuổi thơ của Dakota không bình yên như những đứa trẻ khác.

Gợi cảm và quyến rũ, Dakota Johnson vụt sáng từ sau thành công của bộ phim 50 sắc thái. Nhận được nhiều sự yêu mến và ngưỡng mộ của khán giả, đời tư của nữ diễn viên Dakota Johnson cũng nhận được nhiều quan tâm.

Trong buổi phỏng vấn cùng tạp chí Tatler tháng 11, nữ diễn viên lần đầu chia sẻ sâu về đời tư, gia đình và những bê bối xung quanh cuộc sống của cô.

Gia đình danh giá ở Hollywood

Dakota Johnson được coi là diễn viên thuộc "dòng dõi danh giá ở Hollywood". Bà ngoại cô là Tippi Hedren, minh tinh Hollywood thời hoàng kim; ông ngoại là Peter Griffith, cựu diễn viên nhí nổi tiếng; bố mẹ cô là Don Johnson (biểu tượng gợi cảm thập niên 1980) và Melanie Griffith, đều là những diễn viên gạo cội của Hollywood từ thập niên 1980.

Bà ngoại, bố, mẹ và Dakota.

Ông ngoại cô kết hôn 5 lần, còn bà ngoại kết hôn 3 lần nên cô có rất nhiều họ hàng xa. Còn cha mẹ cô cũng không thua kém là bao. Vốn là biểu tượng gợi cảm của Hollywood những năm 80, bố Dokata có đến 4 người vợ, mẹ cô cũng có 3 người chồng. Tổng cộng gia đình cô có đến 6 anh chị em nhưng hầu hết không cùng cha mẹ.

Gia đình có truyền thống nghệ thuật nên từ khi còn bé, Dakota đã là vũ công nhí triển vọng. Cô bắt đầu làm người mẫu ở tuổi 12 sau một buổi chụp ảnh với các người mẫu nhí khác trên Teen Vogue.

Thường xuyên được theo bố mẹ đến phim trường nên Dakota rất thích đóng phim, nhưng bố mẹ nhất quyết không cho cô bước chân vào thế giới này trước tuổi trưởng thành.

Dakota sinh ra trong gia đình "danh giá ở Hollywood".

Năm 2016, khi phong trào Time's Up bắt đầu nổi lên và được lan truyền rầm rộ, Tippi Hedren – bà ngoại của Dakota khiến cả thế giới bàng hoàng khi tiết lộ từng bị xâm hại tình dục trên phim trường Marnie (1964).

Marnie là bộ phim do Alfred Hitchcock làm đạo diễn. Trước Marnie, Hedren từng hợp tác với vị đạo diễn lừng danh Hitchcock trong bộ phim The Birds (1963).

Tuy nhiên sau khi ông có hành vi xâm hại tình dục, bà không còn hợp tác với đạo diễn này và đánh mất cơ hội thăng tiến trong điện ảnh.

Nhắc lại chuyện này, Dakota ủng hộ bà ngoại mình: "Khi phong trào Time's Up được khởi xướng, bà tôi nói: Chuyện này đã xảy ra hàng trăm năm ở Hollywood". Johnson cho biết chính bà ngoại cô là nạn nhân của Hitchcock.

"Điều đó thật kinh khủng. Bà tôi mạnh mẽ, bà thật quý phái. Bà thông minh và tài năng nhưng sự nghiệp của bà bị hủy hoại vì bà dám nói không. Vì bà đứng lên bảo vệ bản thân. Thế nên Hitchcock hủy hoại bà", cô nói.

Dakota ủng hộ bà ngoại trong việc lên tiếng bảo vệ chính mình khỏi nạn xâm hại tình dục.

Tippi Hedren cũng trở thành nguyên mẫu của bộ phim The Girl (2013), kể về mối quan hệ của bà và Hitchcock trên phim trường The Birds. Trong phim có cảnh Hitchcock đã bắt Hedren diễn cảnh bị đàn chim hung dữ tấn công để trừng phạt nữ diễn viên vì khước từ ông.

Bố mẹ nghiện ma túy, con gái đi trị liệu tâm lý từ năm 3 tuổi

Là cặp vợ chồng lừng danh của Hollywood nhưng danh tiếng đi cùng với tai tiếng, cặp đôi này dính không ít bê bối. Cuộc hôn nhân của họ cũng phức tạp khi 2 lần kết hôn và 2 lần ly dị. Lần đầu là kết hôn và ly dị cùng trong năm 1976, lần hai là từ năm 1989 đến 1996.

Hai người gặp nhau từ ngày còn rất trẻ - 15 tuổi và kết hôn khi mới 18 tuổi. Tuổi trẻ, lại có trong tay danh tiếng và tiền bạc, cặp đôi sống rất buông thả với dục vọng, ma túy.

Dakota và bố mẹ.

Trong khi Griffith từng hẹn hò với các tài tử hàng đầu Hollywood như Warren Beatty, Jack Nicholson, Ryan O’Neal và kết hôn với Antonio Banderas thì Don Johnson cũng được gọi là "Don Juanson", là biểu tượng sex đa tình nổi tiếng ở Hollywood.

Dakota có một người anh trai là kết quả trong lần kết hôn đầu tiên, còn cô là kết quả của lần kết hôn thứ hai kéo dài 7 năm của Griffith và Don Johnson.

Mặc dù mẹ của Dakota đã đi cai nghiện hồi năm 1988, nhưng cũng không được bao lâu lại tái nghiện. Bà còn vào trại cai nghiện thêm 2 lần nữa vào các năm 2000 và 2009. Như vậy, bà có khoảng 30 năm vật lộn với ma túy trong khi vẫn kết hôn, sinh con.

Dakota mỉm cười khi nhắc lại chuyện đi điều trị tâm lý từ hồi 3 tuổi.

Chính vì lối sống cẩu thả này đã ảnh hưởng xấu đến con cái, đặc biệt là Dakota. Ngay từ hồi 3 tuổi, Dakota đã phải đi điều trị tâm lý vì bố mẹ nghiện ngập, bê tha, ít quan tâm.

Tuy nhiên, khi được hỏi về việc này, cô lại mỉm cười: "Chỉ là tôi đi gặp một người và ngồi cả buổi chơi đồ hàng. Bạn biết đấy, ai cũng biết rằng cha mẹ tôi có nhiều khoảnh khắc mất kiểm soát và họ chỉ muốn chắc chắn rằng tôi an toàn, vì họ quan tâm đến tôi".

Phía sau gương mặt xinh đẹp với đôi mắt màu lục nhạt, Dakota là một người sâu sắc và chu đáo.

"Tôi yêu việc điều trị. Tôi không biết đời mình sẽ ra sao nếu không có nó. Tôi đã điều trị quá lâu đến nỗi gặp quá nhiều chuyên gia trị liệu. Tôi có thể tự phân tích tâm lý cho mình", ngôi sao 50 sắc thái tâm sự.

Cái kết ngọt ngào cho hành trình nỗ lực không ngừng

Sinh ra trong gia đình danh giá của Hollywood, là con gái của cặp minh tinh hàng đầu nên tuổi thơ của Dakota không giống như những đứa trẻ khác. Gia đình thường phải chuyển nhà liên tục, cô không thể nhớ được mình đã học bao nhiêu trường hay số bạn bè cô chơi thân, rồi mất liên lạc.

Dakota trên ảnh bìa Tatler.

Dù vậy, Dakota vẫn không ngững nỗ lực, vượt qua những bi kịch, khó khăn để thoát ra khỏi cái bóng lớn của gia đình, tự khẳng định bản thân mình.

Năm 10 tuổi, Johnson tham gia bộ phim đầu tay Crazy in Alabama cùng mẹ Melanie Griffith, do cha dượng Antonio Banderas làm đạo diễn. Sau đó, tham gia một số vai nhỏ trong các phim như The Social Network, Beastly, Chloe and Theo, For Ellen, Goats, The Five-Year Engagement, 21 Jump Street….

Tuy nhiên, từ sau 50 sắc thái, Dakota trở thành cái tên sáng giá. Đặc biệt cô nỗ lực thoát khỏi thành công đó để tìm đến tương lai mới. Sắp tới, cô sẽ quay trở lại với bộ phim kinh dị Suspiria của đạo diễn Luca Guadagnino.

Dakota đang có quan hệ với nhạc sĩ Chris Martin - thủ lĩnh của Coldplay.

Về chuyện tình yêu, mỹ nhân sinh năm 1989 đang có quan hệ với nhạc sĩ Chris Martin – thủ lĩnh của Coldplay. Dù rất ít khi chia sẻ nhưng mỗi lần được hỏi về chuyện này, Dakota đều rất rạng rỡ, vui vẻ: "Tôi sẽ không nói về nó, nhưng tôi rất hạnh phúc".

Đầu tháng 9 vừa qua, khi tham dự Liên hoan phim Venice, cả hai bị phát hiện có hình xăm ám chỉ mối quan hệ này. Trước đó, họ đã từng được bắt gặp tay trong tay đi du lịch nghỉ dưỡng. Cả hai cũng thường xuất hiện giản dị, đi dạo cùng nhau.