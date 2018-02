Mỹ nhân có sở thích để ngực trần gây sốt mạng xã hội

Emily Ratajkowski nổi tiếng với vai diễn ngươi mẫu để ngực trần nhảy sexy trong MV "Blurred Lines" đình đám của Robin Thicke.

Mới đây, cô lại gây sốt làng giải trí khi xuất hiện trên trang bìa tạp chí Vanity Fair Tây Ban Nha với hình ảnh ngực trần nóng bỏng.

Sở thích thả rông vòng một khắp mọi nơi từ studio tới nhà riêng của chân dài người Mỹ gây ra nhiều tranh cãi trái chiều.

Bấp chấp dư luận, Emily Ratajkowski vẫn thản nhiên tung ảnh nóng khiến phái mạnh đứng ngồi không yên.

Trên trang cá nhân hơn 16,5 triệu người theo dõi, người mẫu kiêm diễn viên 9X đăng tải bức ảnh mặc nội y nhỏ xíu, để ngực trần gây sốt mạng xã hội.

Diễn viên phim "Gone girl" cho hay, cô muốn được tự do thể hiện chính mình, đồng thời ủng hộ phong trào nữ quyền.

Emily Ratajkowski khẳng định, mình có thể khỏa thân khi làm mẫu, nhưng cũng đồng thời đấu tranh vì bình đẳng giới cho phụ nữ.

Dù vậy, nhiều người vẫn nghi ngờ lời nói của cô và cho rằng, Ratajkowski chỉ muốn "làm màu" để nổi tiếng.

Emily chia sẻ, cô muốn dùng sự nổi tiếng của mình để giúp phụ nữ có thêm sức mạnh, được tự do thể hiện bản năng tự nhiên mà không sợ ý kiến dư luận.

"Siêu vòng một" sinh ra ở Anh quốc nhưng lớn lên ở Mỹ.

Cô sở hữu vẻ đẹp lai quyến rũ và ấn tượng khi cha mẹ mang nhiều dòng máu Ireland, Đức, Ba Lan và Do Thái.

Không chỉ là người mẫu nổi tiếng xứ sở cờ hoa, Emily Ratajkowski còn lấn sân sang điện ảnh, đóng MV cho các ca sĩ nổi tiếng.

"Blurred Lines" của Robin Thicke và " Love Somebody " của Maroon 5 là hai trong số MV giúp cô nổi tiếng.

Ở lĩnh vực điện ảnh, "chân dài thích để ngực trần" cũng gây ấn tượng với các tác phẩm như: "Gone girl - Cô gái mất tích", "Entourage", "We Are Your Friends"...

Ratajkowski thường xuyên được có tên trong danh sách bình chọn mỹ nhân đẹp nhất thế giới. Tạp chí Maxim từng xếp cô vào top 100 phụ nữ quyến rũ nhất 2014. FHM cũng xếp cô vị trí thứ 4 năm 2014 và số 18 năm 2015.

Emily từng lên tiếng bảo vệ Kim Kardashian khi Kim bị chỉ trích vì đăng một cuốn tự truyện khỏa thân gây tranh cãi trên Instagram vào tháng 3.2016.

Với độ nổi tiếng tăng lên không ngừng, Emily được mời diễn trong show của các nhà mốt lớn Miu Miu, Bottega Veneta...

"Thiên thần sexy thích để ngực trần" sở hữu thân hình bốc lửa với chiều cao 1m70, số đo 3 vòng 89-61-86 cm.

Ngoài việc làm mẫu ảnh, Emily Ratajkowski còn trở thành gương mặt đại diện của DKNY, The Frye Company, Kerastase, DL1961 và đang kinh doanh dòng thời trang áo tắm của riêng mình.