Mỹ nhân cuồng chân sút Neymar gây sốt với bản hit không kém gì "Despacito"

(Dân Việt) Camila Cabello mang vẻ đẹp quyến rũ và hơi thở âm nhạc Latin sôi động tới người nghe nhạc.

MV Havana do Camila Cabello hát cùng Young Thug

Camila Cabello là nữ ca sĩ người Mỹ gốc Cuba gây sốt với ca khúc Havana. Đây được xem là một trong những bản hit mang âm hưởng Latin thu hút gần 500 triệu lượt xem trên You Tube chỉ sau hơn 2 tháng ra mắt. Từ bản audio được phát hành, Havana đã nhanh chóng "gây nghiện" với người nghe vì tiếng đệm trống bắt tai cùng tinh thần tươi tắn khiến ai cũng muốn nhún nhảy.

Ngoài đời, Camila Cabello là nữ ca sĩ mới nổi của làng âm nhạc Mỹ. Cô không chỉ tạo nên cá tính riêng trong âm nhạc mà còn được lòng fan bóng đá vì hâm mộ tiền đạo người Brazil Neymar.

Ông nội của mỹ nhân này là người Brazil. Vì vậy niềm đam mê bóng đá đã "ăn vào máu" cô mỗi khi về quê nội.

Camila Cabello là thành viên của nhóm nhạc Fifth Harmony được thành lập từ năm 2012. Gần đây nhóm nổi tiếng qua một số bản hit. Nữ ca sĩ Camila là giọng ca chính, hút fan nhất trong nhóm.

Camila Cabello có trong tay sự nghiệp ca nhạc đáng nể. Năm 2016, cô thành công với các bản hit như I Know What You Did Last Summer cùng Shawn Mendes, Bad Things cùng Machine Gun Kelly.

Havana trở thành đĩa đơn mở đường cho album phòng thu solo đầu tay của cô (2018), đã lọt top 5 của rất nhiều nước trên thế giới bao gồm cả Hoa Kỳ và giúp cô có đĩa đơn quán quân đầu tiên tại Úc, Canada, Ireland và Anh Quốc. Nhiều người kỳ vọng bản hit này sẽ tiếp nối thành công của Despacito, lan tỏa âm nhạc Latin ra thế giới.

Làn da nâu sexy, rạo rực của Camila Cabello càng giúp cô tạo nên vẻ đẹp quyến rũ đậm chất Latin.

Theo đuổi sự nghiệp âm nhạc từ năm học lớp 9, giờ đây tên tuổi của Camila nổi tiếng trên thế giới. Đó là cả sự nỗ lực của một cô gái.

Camila chụp hình kỷ niệm cùng Taylor Swift trong một sự kiện.