Mỹ nhân đóng cảnh nóng "như luồng điện chạy qua người"

(Dân Việt) Khi đạo diễn nói không cần khỏa thân, chính Trà My là người quyết định cởi vì muốn thực sự nhập vai.

Nữ diễn viên Trà My trong cảnh quay cùng bạn diễn nam của Thương nhớ ở ai

Trà My được giao vai Hạnh - nữ chính trong phim truyền hình Thương nhớ ở ai. Bộ phim được chỉnh sửa hậu kỳ chỉn chu trong 3 năm mới phát sóng đủ để thấy sự kỹ lưỡng trong từng chi tiết. Lần đầu chạm ngõ màn ảnh nhưng Trà My sớm được giao một vai gai góc, trong đó có không ít cảnh nóng. Điều khó ngờ nhất chính là việc hậu trường thực hiện các cảnh quay có phần nhạy cảm này với một cô gái trẻ như Trà My. Lần đầu tiên, Trà My mở lòng nói về việc chủ động hy sinh vì nghệ thuật cho những cảnh “yêu thật” trên phim.

Dưới đây là những dòng tự sự lần đầu tiên Trà My bộc bạch, hé lộ phần nào về sự thật cảnh nóng trong phim Việt.

“...Mới đây tôi có gặp lại anh Bùi Thọ Thịnh đồng đạo diễn phim Thương nhớ ở ai. Anh vẫn thường nói nửa đùa nửa thật với bạn anh về tôi rằng tôi là một cô gái rất quyết liệt. Lúc đóng cảnh nóng với Nghĩa (diễn viên Sinh Đan), đạo diễn Lưu Trọng Ninh có nói rằng không cần phải cởi hết nhưng tôi vẫn quyết định cởi bởi vì tôi muốn được hoá thân thực sự vào cô Hạnh.

Trà My quyết định cởi vì muốn được hoá thân thực sự vào cảm xúc của nhân vật.

Đạo diễn rất tôn trọng điều đó và ngay lập tức mời tất cả mọi thành viên trong đoàn phim ra ngoài, chỉ để lại những người chủ chốt làm nhiệm vụ như ánh sáng, quay phim!

Lúc đó tôi đã nghĩ rằng tâm lý cởi đồ trước máy quay cũng sẽ giống như tâm lý của một cô gái 17 tuổi trong veo đang lần đầu tiên ăn trái ngọt với bạn trai của mình.

Đó là lần trao thân đầu tiên của Hạnh, và có một sự giao thoa nào đó thật khó giải thích làm cho tôi và Hạnh tuy là hai nhưng lại hoà thành một trong cảm xúc lúc ấy, và tôi đã thực sự như “hoá thân” được vào Hạnh.

Bản thân tôi luôn muốn làm điều gì cũng đến nơi đến chốn, không hời hợt, kể cả đó là một cảnh phải cởi trong phim!

Tôi chưa từng chia sẻ chuyện này với bất cứ ai, vì đã định chỉ giữ riêng cho mình. Là lần đầu tiên, và sẽ là duy nhất trong suốt cả cuộc đời diễn viên của tôi, tôi biết cảm giác này sẽ không thể lặp lại được nữa. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng việc chia sẻ với khán giả như một lời tâm sự, chia sẻ một trải nghiệm rất thật của đời mình, việc đó làm tôi cảm thấy trở nên có ý nghĩa.

Trà My cùng bạn diễn đóng vai Nghĩa trải qua những cảm xúc mãnh liệt của tình yêu

...Những luồng điện chạy dọc từ chân lên đến đầu, rồi lại từ đâu đến chân khi tôi chậm rãi cởi từng chiếc khuy áo sơ mi, rồi buông dần chiếc áo lót... rồi cả bầu ngực tôi phơi trần trước ánh sáng của đèn chiếu... Xung quanh lặng ngắt, nhưng tôi cảm nhận thấy rõ ràng sự nóng lên qua ánh mắt của người quay phim, của đạo diễn, của người phụ trách ánh sáng, đặc biệt của bạn diễn cùng vào vai Nghĩa.

Có lẽ tôi đã khơi dậy bản năng đàn ông của Nghĩa, và dường như cũng như tôi, bạn diễn của tôi đã xuất thần nhập vai... cả hai chúng tôi đã quên hết tất cả xung quanh. Thậm chí chỉ khi nghe tiếng hô “Cắt" của đạo diễn bất thần vang bên tai, hai chúng tôi mới luống cuống rời nhau ra... Hai tâm hồn nồng nhiệt tuổi trẻ của Hạnh và Nghĩa đã gặp nhau như vậy đó! Giờ đây khi nhớ lại, tôi chỉ có thể nói, cho dù là ngoài đời thật hay diễn xuất trên phim, thì bạn luôn phải là thật trong khoảng khắc đó - “ Không có Trà My đang diễn, mà chỉ có Hạnh đang yêu”.