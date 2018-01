Mỹ nhân hàng đầu Nhật Bản bị hacker trộm "ảnh riêng tư" nóng bỏng cỡ nào?

Keiko Kitagawa được biết đến trong bộ phim Thủy thủ mặt trăng. Nữ diễn viên hóa thân thành Rei Hino - Thủy thủ sao Hỏa và nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả. Điều không may của Keiko là trong quãng thời gian sự nghiệp đóng phim, cô đã bị hacker trộm ảnh riêng tư, bao gồm ảnh cá nhân nhạy cảm và hình gần gũi bạn trai cũ.

Dẫu trải qua sự cố bị hack hình ảnh riêng tư nhưng nàng Thủy thủ mặt trăng vẫn luôn được khán giả yêu mến.

Keiko Kitagawa là một trong những gương mặt đắt giá ở hai lĩnh vực thời trang và điện ảnh tại Nhật Bản.

Hiếm hoi lắm mới thấy những hình ảnh sexy táo bạo của Keiko vì cô không nổi tiếng bằng scandal.

Keiko Kitagawa được xem như biểu tượng nhan sắc. Phụ nữ Nhật Bản khao khát được giống như cô. Từ vai diễn khởi đầu thành công, Keiko Kitagawa nhanh chóng trở thành gương mặt ăn khách trên màn ảnh Nhật.

Nhiều năm liên tiếp Keiko nằm trong danh sách những nhan sắc Nhật Bản được ngưỡng mộ nhất.

Cô từng là người mẫu độc quyền cho tạp chí Seventeen từ năm 2003 tới giữa năm 2006. Sau đó, cô giã từ sự nghiệp mẫu.

Cô xuất hiện trong một số phim như The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006) và Handsome Suit (2008), đồng thời Kitagawa cũng đóng nhiều phim truyền hình dài tập.

Một số phim truyền hình cô tham gia như Mop Girl (2007), Homeroom on the Beachside (2008), Buzzer Beat (2009) và Lady Saigo no Hanzai Profile (2011)...

Bộ phim truyền hình "Lady – Saigo no Hanzai Profile” năm 2011 là cầu nối cho Keiko và ông xã đến với nhau.

Đầu năm 2016, báo chí Nhật và Trung Quốc đồng loạt đưa tin Keiko đã kết hôn cùng bạn trai. Cô được tặng nhẫn đính hôn trị giá 1,6 tỷ đồng.

Đám cưới của Keiko được xem là đám cưới thế kỷ trong showbiz Nhật.

Sau khi kết hôn, Keiko vẫn giữ được nhan sắc nổi bật và thần thái hơn người

Tuy nhiên cô bị chê vóc dáng gày gò quá mức.

Keiko có cuộc sống hạnh phúc bên Daigo, nam ca sĩ nhạc rock của nhóm nhạc mang tên BREAKERZ

Nói về bí quyết làm đẹp, Keiko cho hay: "Mỗi ngày tôi tốn nhiều tiếng để mát xa và đắp mặt nạ dưỡng da".

Nàng "Thủy thủ mặt trăng" này được mệnh danh gương mặt đẹp nhất showbiz Nhật.

Thần thái của Keiko luôn hút mắt người đối diện.

Với các fan của Thủy thủ mặt trăng, Keiko đã tạo nên một "tượng đài" thật đẹp trong mắt họ.